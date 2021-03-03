Maaş desteğine 40 bini aşkın başvuru

İhtiyat Sandığı yatırımlarımız tehlikede mi?

Sigortalı için bu yatırım “emekli ikramiyesi” anlamına geliyor ve başka bir güvencemiz olmadığı biliniyor.

Böyle de bir “korku” yaşıyorum bazen!

Senelerce alın terimizi akıttığımız, kuruş kuruş biriktirdiğimiz, ömrümüzden ödediğimiz bu yatırım kaybolur gider mi?



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“1.2 milyar mevduat var” dedi İhtiyat Sandığı Müdürü Erman bey, “Merak etmeyiniz, bir tehlike yok, rahatız…”

Aslında toplam mevduatın 3.5 milyar TL olması gerekiyor.

Değil!

Çünkü zamanında sigorta emekçisinin sırtından kamunun açıklarını kapatmışlar.



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İhtiyat Sandığı devletten 3.3 milyar TL alacaklıdır.

Maliye sıkıştı, işçinin birikiminden aktardılar.

Sosyal konut inşa edecekler, yine aldılar.

İşçinin bankasını soydular (!)

“Senetli alacak” olarak duruyor bu borç…

Özel sektör çalışanı ve sigortalı hem üçüncü sınıf yurttaş, hem de hakkını yiyor, emeğini çalıyorlar.



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İhtiyat Sandığı’na prim yatıran 50 bine yakın çalışan var.

23 bine yakını kamudan…

Bir de ayrıca 50 bine yakın yabancı işçi var tabii…

Onlar “fon”a yatırım yapıyorlar.



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Çok tartışılan bir mesele de mevduatlara uygulanan faizler…

İhtiyat Sandığı’ndaki toplam mevduata % 15 faiz uygulanıyor.

Bu rakam iyi!

Ticari bankaların üzerinde…

Ancak…

Aylık cari faiz % 5.

Siz her ay yatırım yapıyorsunuz ya, işte o para % 5 faizle yılsonunu bekliyor.

Yılsonu da % 15 faizli toplam mevduata aktarılıyor.

İhtiyat Sandığı işçinin parasına her ay % 5 faiz verirken, bu mevduatı aslında % 14.5 gibi bir faizle işletiyor, kazandığı parayla da kendi ihtiyaçlarını karşılıyor.



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Bir bilgi de “İstihdam Destek Merkezi”nden verelim.

Tümü sıfırlandı!

Hani o meşhur “fon”.

Sıfır!

Çünkü pandemi sürecinde en iyi para kazanan sektörlere dahi “teşvik” uygulandı.

Fonda 320 milyon Türk Lirası vardı, tümü dağıtıldı.



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Maaş desteğine gelecek olursak…

En fazla destek otel ve casino çalışanlarına verildi.

Doğal olarak…

Çünkü işsiz kaldılar…

16 bine yakın insan…

Şimdi 10 bin gibi kaldı.

Yarısından çoğu TC yurttaşı...

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Peki maaş desteği ne olacak?

Başvurular 40 bini aştı, öyle görünüyor ki 45 bini bulacak.

80 milyon TL gibi bir rakama ihtiyaç var.

200 milyon borçlanmadılar mı?

“Bu borçlanma sadece kamuda maaşlar için değilse” eğer...

Hani söyledikleri gibi...

Özel sektör de bu ülkenin gerçeğiyse…



