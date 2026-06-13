LTB asfaltlama yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yenişehir'de pazartesi asfaltlama çalışması başlatıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Şehit Mustafa Hasan Sokak ve Şehit O. Mustafa Sokak'ta, 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla sürücülere uyarı yapıldı.

LTB, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, araçlarını çalışma alanlarına park etmemeleri ve alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.