Listeler - Listecikler

Adını ne koyarsınız bilmem. ‘Hainler Listesi’ mi dersiniz ? ‘Sabıkalılar Listesi’ mi dersiniz ? ‘Karalanmışlar Listesi’ veya ‘Kırmızılar Listesi’ mi dersiniz ?

Ne derseniz deyin. Adı ne isterse olsun, eğer gerçekten varsa, ne böyle bir listeyi, ne de bu listedekilere uygulananları onaylamak mümkün değil. Peşin peşin bunu vurgulayalım….

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Adı ne isterse olsun, var olduğu söylenen bu gizli (!) listede kimlerin olduğunu merak etmeyen kalmamıştı ülkede. Türkiye kapılarında olaylar tek tek yaşandıkça öğreniliyordu bazı isimler.

Ve sonunda, gazetelerimizden birinde bir liste yayımlandı. Beraberinde bir sürü soruyu da getirerek.

Anavatanımızda, gerçekten böyle bir liste var mıydı ? Varsaydı, bu listeyi kim ve neden, hangi mantıkla ve maksatla hazırlamıştı ?

Ölçü neydi ? RCE karşıtı olmak mı ? Türkiye karşıtı olmak mı ? Tatar karşıtı olmak mı ?

Çözüm ve Federasyon yandaşı olmak mı ?

Rumcu (!), Hain (!) olmak mı ?

V.s. v.s. v.s…. Soru çok… Cevap yok…

Bir şimdi, bir ‘Liste’ olduğu kesin gibi sanki. Amaaa…. Bugüne kadar gizli tutulan, bu liste (eğer haber doğruysa) yerel bir gazetemize kim tarafından ve hangi amaçla sızdırılmıştı ? Yok eğer ‘sızdırma’ haberi yalansa, böyle bir liste yayımlamanın amacı ne olabilirdi ?

İşte sizlere çok önemli sorular…

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Bu yazıyı kaleme aldığım ana kadar, umutla, bir açıklama bekledim. Ve tabii, özellikle de Anavatan yetkililerinden... Ama ses yok. Ne yalanlayan ne de doğrulayan… Gelen tek ses listedekilerden biri olarak gösterilen eski Cumhurbaşkanı Akıncı ile ilgili verilen cevabımsı (!) bir açıklama.

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Olup bitenleri ibretle ve kaygı içinde izliyoruz. “Başımıza daha neler gelecek acaba ?” sorusunu da çok daha sıkça sorarak…

Önümüzde çok net bir görüntü var: Profesyonel ‘bölücüler’ iş başında…

İngiliz’i hep suçlardık ‘Böl-Parçala-Yönet’ politikaları nedeniyle… Meğerse İngiliz’den daha ustaları varmış da haberimiz yokmuş…

Sokak Ağzı

“Aaaa… Ben yokum o listede…. Çok ama çok maraz eddim. Geceleri uyku bile uyuyamıyorum marazımdan.”

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“Ben Afrika gazetesinde çıkan listenin gerçek olduğuna inanmıyorum. Bence provokatörler iş başında.”

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“Falyalı yakalanırsa herhalde ortaklarının ve işbirlikçilerinin kimler olduğunu da açıklayacak. Açıklarsa eğer seyreyleyim memlekette cümbüşü.”

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“Gelmiş geçmiş En Başarılı Başkan; gelmiş geçmiş En Başarılı Başbakan; gelmiş geçmiş En Başarılı Bakanlar; gelmiş geçmiş En Başarılı Hükümet… İşte size KA-KA-TE-CE.”

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“Ve nihayet gittiler. Ama haberiniz olsun şimdiden. Geri gelişleri daha kötü olacak. Kendinizi buna hazırlayın.”

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“Seçimmiş… Ne seçimi be amma. Benim seçimim yoksa Türkiyenin seçimi ? Bana sorarsanız herşey bir oyun. Biz da oyunun figüranları. ”

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“Nüfusu bile bilinmeyen memlekette seçimmiş !!! Gülünecek halimiz bile kalmadı artık.”

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“Oyun eyi planlanmıştır be baylar. Gendinizi gandırmayın. Yeni iktidar da belli, yeni Başkan da yeni Başbakan da. Seçim falanda göstermelik.”

Anlayana

“Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplum da; gerçek demokrasiden söz edilemez.” (Isaac Newton)