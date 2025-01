Limasol Park Gazinosu açıldı-1965

Limasollular için “Park Gazinosu”nun değeri, önemi ve hatıraları yüklücedir.

Öyle ki; sadece büyükler için değil, biz çocukluğunu 1974 öncesi Limasol’unda yaşamışların da anılarında yer alır Park Gazinosu. Park Gazinosu’nun yer aldığı park, bizler için en güzel oyun alanlarındandı. Gazino ise; özellikle haftasonları Leymosunluların müzikle eğlenebilecekleri yegane mekânlardan biriydi. Bu arada baloların gerçekleştiği önemli bir mekândı aynı zamanda. Bu mekân müzik tarihimiz açısından da önemlidir çünkü, KARELER topluluğunun müzik icra ettikleri sahneydi.

Arşiv taramalarımı yaparken Park Gazinosu’nun yapılışı ve açılışyla ilgili haberlere, 1964 yılında, baskısı “Hürriyet Matbaasında” gerçekleşip Kasım 1964’te yayın hayatına başlayan “Limasol’un Sesi” gazetesinde rastlamıştım. Aslında gazetenin basıldığı yer olarak “VOLKAN” yazılmıştı. Aslında böyle bir matbaa yoktu Limasol’da. Amaç var olan “Hürriyet Matbaası”na bir halel gelmemesi içindi. Haftalık gazete olarak yayınlanan “Limasol’un Sesi”nin yayıncılık yaşamı ise 1965’e kadar sürmüştü.

Ve yolculuğumuz 25 Kasım 1964 tarihli haftalık haber bülteni “Limasol’un Sesi”nin birinci sayısıyla başlıyor. Limasol’un eski mezarlığının Park haline getirilmesine karar veriliyordu...

“Limasol’un Sesi, 25 Kasım 1964, syf:1

İcra Heyetinin Yerinde Kararı:

Mezarlık Park Oluyor

Limasol Türk İcra Heyeti, eski mezarlığı Park yapmıya karar vermiştir. Gerekli projeler hazırlanmış olup pek yakında çalışmalara başlanacaktır. Limasol Türk İcra Heyeti’nin bu yerinde kararı, halkımız arasında sevinçle karşılanmıştır.

Halkımızın dinlenmesinde büyük rol oynıyacak olan parkımız, günden güne güzelleşen kasabamızın tabii güzelliğini bir kat daha artıracaktır. İlgililere çalışmalarında başarılar dileriz.”

1960’lı yılların sonlarına doğru Yeşilçam’ın sinema oyuncuları da ada’yı sıklıkla ziyarete başlamışlardı. Bu ziyaretlerinde Limasol da yer almaktaydı. İşte böylesi ziyaretlerde Park Gazinosu yine mekânsal olarak en önemli yerdi. Bu arada Park Gazinosu’nun; düğünlerin hatta sünnet törenlerinin de vazgeçilmez yerlerinden biri olduğunu vurgulayalım.

Gazetenin 30 Kasım 1964 tarihli nüshasında, çalışmaların başladığı haberi yer alıyordu...

“Limasol’un Sesi, 30 Kasım 1964, syf:7

Mezarlık Park Haline Sokulmağa Başlandı

Parkımız, halkımızın gönüllü olarak çalışmasıyle yapılmağa başlanmıştır. Semtimizin çok önemli bir yerinde, senelerden beri matruk bir çöplük halinde bulunan eski mezarlık park haline getirilince, şehrimizin güzelliği bir kat daha artacaktır. Böylece, Limasol Türk halkı uzun senelerden beri ihtiyaç hissettiği bir parka kavuşmuş olacaktır. Öğrendiğimize göre, parkın bir kısmı çocuk bahçesi haline getirilecektir. Ayrıca, parkın ortasına bir de havuz yapılacaktır.

Limasol Türk halkını, şahsi gayret, teşebbüs ve fedakârlıklarıyle meydana getirecekleri bu muazzam eserden dolayı, tebrik ederiz.”

Bir yandan yapısal inşaat işleri devam ederken diğer yandan çevrenin güzelleştirilmesi için çim ekilmeye başlanmıştı...

“Limasol’un Sesi, 07 Aralık 1964, syf:6

Park’ın Etrafı Çimlendiriliyor

Geçen sayımızda eski mezarlık yerinde yapılmakta olduğunu bildirdiğimiz parkın etrafı sürülmüş ve halkımızın da gönüllü bir şekilde çalışmasıyle dış bölmesinin çimlendirilmesine başlanmıştır. Esas park’ın da ana hatları işaretlenmiş olup kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Böylece semtimiz çok daha güzelleşecek ve çocuklarımız da modern bir çocuk bahçesine kavuşmuş olacaklardır.”

Ve beklenen gün yanaşıyordu. Park’ın ismi “19 Mayıs Gençlik Parkı” olarak verilmiş, ismine uygun olarak da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılışı planlanmıştı. Haftalık olan gazetenin 17 Mayıs 1965 tarihli nüshasında ise 19 Mayıs Bayramıyla ilgili tören ve açılış programları yer almaktaydı. “Park Gazinosu” da bu törenlerden birine sahipti...

“Limasol’un Sesi, 17 Aralık 1965, syf:4

19 Mayıs Gençlik Parkı Merasimle Açılıyor

Limasol Türk İcra Heyetinin eski mezarlık yerinde inşa ettirdiği park tamamlanmış olup 19 Mayıs tarihinde, saat 16.00’da yapılacak özel bir törenle halkımızın hizmetine konacaktır. Açılış tarihi 19 Mayıs’a isabet ettiği için park’a: “Ondokuzmayıs Gençlik Parkı” isminin verilmesi uygun görülmüştür. Büyük gayret ve fedakârlıklarla meydana getirilmiş bulunan parkımızda her türlü modern tesisler mevcut olup açılış tarihine kadar ışıklandırma tesisatının da tamamlanması beklenmektedir. Park’ın inşasında, halkımızın da büyük hizmeti geçmiştir.

Limasol Türkleri, içerisinde bulunduğumuz Milli Mücadele devresinin doğurduğu kaçınılmaz mahrumiyet ve imkânsızlıklara rağmen, sosyal, iktisadi ve kültürel sahalarda kalkınma hamleleri yapmaktan geri durmamışlardır. Park’ın tamamlanması ile, on yedi aydan beri çok dar bir saha içerisinde mahsur kalmış olan halkımızın büyük bir ihtiyacı daha karşılanmış bulunmaktadır.”

Sonunda Limasoluların belleğinde yer edecek, birçok anının biriktirilmesinde önemli bir role sahip olacak, Limasolluların deyimiyle “Park Gazinosu”, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri içerisinde öncelikle park olarak açılışını gerçekleştirmişti.

İnsanlar mekânlarla, mekânlar da insanlarla yaşar olur diyerek, açılış töreniyle ilgili haberi paylaşarak yazımızı tamamlayalım...

“Limasol’un Sesi, 24 Mayıs 1965, syf:4

19 Mayıs Gençlik Parkı Halkın Hizmetine Açıldı

Uzun müddetten beri kasabamızın en merkez yerinde çirkin bir manzara arzeden eski mezarlık, halkımızın da gösterdiği büyük ilgi ve yardım sayesinde, kısa zamanda gayet modern bir park halini almıştır. Her türlü tesisatı tamamlanmış olan parka “Ondokuzmayıs Gençlik Parkı” adı verilmiş ve 19 Mayıs günü yapılan törenle umuma açılmıştır. Açılış töreninden sonra halkımız parkı tıklım tıklım doldurmuştur. Lise Bandosu bu sırada, halka üç saat süren bir konser vermiştir. Geceleyin, her taraf renkli ışıklarla süslenen parkımıza halk büyük rağbet göstermekte, hatta İngilizler dahi gelmektedir. Böylece parkımız, aylardan beri çok dar bir saha içerisinde bunalan halkımızın büyük bir ihtiyacını karşılamış, âdeta şehrimizin bir akciğeri halini almıştır. Parkımızın her türlü tesisata sahip bir de çocuk bahçesi vardır. Yakında parkta bir de gazino açılacaktır. Parkın yapımında emeği geçen şahıslara, Limasol Türk halkı nanıma, teşekkürü bir borç biliriz.”