Limasol Bankası 82. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor...

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Bankası’nın bugünlere nasıl geldiğini, belirledikleri hedefler doğrultusunda; misyon ve vizyonu ile nasıl öne çıktıklarını anımsatarak bankanın köklü geçmişinden aldığı güç, güven ve istikrarla dijital bankacılık uygulamaları ile ‘82.Yılımızda, Siz Nerede Olursanız Olunuz, Bankanız Hep Yanınızda’ diyerek başarılı yolculuklarına devam edeceklerine vurgu yaptı.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ülkemizin köklü kuruluşlarından Limasol Bankası 82. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle bankanın tarihçesi ve 100. Yıl hedefleri doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

Kemaler: “9 Haziran 1939’dan Günümüze Köklü Geçmişimizden Aldığımız Güç, Güven ve İstikrarla Yol Alıyoruz”

Kemaler, Limasol Bankası’nın 82 yıl önce 9 Haziran 1939’da Limasol’da o günün ekonomik koşullarından sebep, dönemin İngiliz yönetiminin talimat ve yönlendirmesi ile bir grup girişimci tarafından kurulduğunu hatırlattı. Limasol Bankası’nın 82 yıllık köklü geçmişinden edindiği bilgi ve tecrübeler ile güvenli bir gelecek yaratmak için var gücüyle hem KKTC halkı hem de KKTC için çalıştığını anımsatan Hüseyin Kemaler sözlerine şöyle devam etti:

“Bankamız 82 yıl boyunca birçok farklı yönetim yaşadı. Bunlar İngiliz Koloni Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Federe Türk Devleti ve KKTC Yönetimi’dir. Bankamız bu 5 rejimde başarılı bir şekilde yönetildi. Bunun en temel sebebi ise yasa ile kurallara saygılı olup uymaktır. Ve en önemlisi de müşteri memnuniyetidir. En önemli deneyimimiz de 1974’te Barış Harekatı’ndan sonra Güney’deki Bankamızı Kuzey’e taşıma başarısı oldu. Hedefimiz Bankamızı 100’üncü yılına ve ileriki yıllara gururla taşımaktır.’’

Kemaler: ‘‘Pandemide Birlikte Güçlüyüz İlkemizle Müşterilerimize Ayrıcalıklı Hizmetler Ve Kolaylıklar Sağladık’’

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler pandemi dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

“Öncelikle pandemi döneminde tüm banka personelimiz özverili bir şekilde çalıştı. Bu sebeple tüm personelimize gösterdikleri performans ve özveriden dolayı çok teşekkür etmek isterim. Bu süreçte bizlerde Yönetim Kurulumuz ile toplantılar yaparak, ayni zamanda Bankalar Birliği ve hükümetimizle aldığımız ortak kararların halkımızın refahı için oluşturulan ekonomik paketleri planlayıp uygulamaya koyduk. “ Ak akçe kara gün içindir” diye bir atasözü vardır. Bu dönemde söylenecek en doğru söz idi. Eğer birikiminiz varsaydı o günleri rahat geçirmişsinizdir. Ama herkes birikim yapamamış olabilirdi. Bizlerde bu durumda olan sektörlere çarkların dönmesi için onlara destek amacıyla bazı ürünler hazırladık. Hazırladığımız ekonomik paketler kendi müşterilerimize yönelik olurken bu kredilerden hiçbir kar elde etmek amacında olmadık. Tek amacımız sektörlerin kalkınması idi. Hazırladığımız ürünlerden ise en çok 100 bin TL’lik teminatsız, kefilsiz, komisyonsuz ve faiz oranları çok düşük olan kredi seçildi. Bu kredi en çok esnaf tarafından seçildi ve en önemli özelliği ödeme süresinin müşterinin kararına bırakılmasıydı. Pandemi sebebiyle yaşanan olağanüstü durumda hükümete kaynağı en çok bankalar yarattı ve bankalar bu dönemde çoğu alanda destek sağladı.”

Kemaler: “Kıbrıs’ın Üreten, Güvenilir ve En Köklü Bankasıyız!”

Kemaler, ‘‘Yıllardır yaptırdığımız anket çalışmalarında hem kendi müşterilerimize hem de başka banka müşterilerine göre en güvenilir bankalar sıralamasında ilk sırada çıkıyoruz. Ada çapında yaygın şubelerimiz yanı sıra, bütünlüklü çalışma anlamında profesyonel birimlerimiz ile güçlü bir yapımız var. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışabilmek için talepleri karşılamakla birlikte halka ve müşterilerimize kendimizi iyi anlatabilmenin önemi ile hareket ediyoruz.’’dedi.

Finansman imkanları ve bankacılık çözümleriyle Kıbrıs ekonomisinin hizmetinde olduklarını vurgulayan Kemaler, “Üreten Kıbrıs’ın güçlü bankası olarak 82 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı en etkin şekilde ortaya koyuyoruz. Özellikle yan kuruluşlarımız ve iştiraklerimiz ile gücümüze güç katıyoruz. Limasol Bankası iştiraki olan Limasol Sigorta Ltd., 23 yıldır büyük hissedarları ile her zaman ve her konuda lider olmak için çalışmaktadır. Sadece en büyük veya en çok prim üreten sigorta şirketi olma anlamında değil; KKTC sigortacılık sektörüne kazandırdığımız yeniliklerle, hasar ödemesindeki süratimizle, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmakla, hasarsızlığa, sürücü yaşına ve kullanılan kilometreye göre siz değerli müşterilerimize sağladığımız indirim olanaklarıyla ve bunları gerçekleştiren KKTC’de ilk sigorta firması olmanın haklı gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

Kemaler: “Sosyal Sorumluluk Alanında Yine İlklerin Bankasıyız!”

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, ‘‘Pek çok etkinlik ve çalışmaları projelendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Limasol Sosyal Sorumluluk (LSS) Kurumu da bu amaç doğrultusunda kurulmuştur ve KKTC’de bir ilktir. Bankadan bağımsız olarak çalışan LSS için Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Limasol Sigorta’dan elde edilen karın bir kısmı kaynak olarak kullanılıyor. Çevreye, eğitime, kültüre, sanata ve sağlığa katkı yapmak üzere dört ana başlık altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Pandemi dönemi çocuklarımız ile sınıf ortamında gönüllü sanatçılarımız ile buluşamasakta bankamız sosyal medya sayfasından ve LSS Youtube kanalından ülkemizin ünlü sanatçıları ile çevrimiçi sanat etkinlikleri ve sesli kitaplar ile çocuklarımızın ve ebeveynlerin yanında yer aldık.’’ dedi.

Kemaler: “Yan Kuruluşlarımız ve İştiraklerimiz ile Gücümüze Güç Katıyoruz”

Sürekli eğitim ve gelişimin önemine inanan Kemaler, ‘‘İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu biliyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüyoruz. Tüm bu farkındalıkla ve Yeni Nesil Bankacılık Anlayışımız ile dijital dönüşüm için Limasol Bankacılık Akademi binamızı hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bu programla birlikte bankacılık ve finans sektörüne akademik bir vizyon kazandırılmasına katkıda bulunarak; gençlere kariyer geliştirme fırsatı sunuyoruz.’’ dedi.

Kemaler: “Kıbrıs’ın Tarihine Işık Tutarak Gelecek Nesillere Köklü Bir Miras Bırakıyoruz”

Kemaler, Limasol Bankası Kültür Yayınları hakkındada bilgi vererek “Kıbrıs’a ait kültür, sanat, tarih içerikli araştırma ve yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlayarak arşiv değeri kitaplar basılmaya önem gösterilmekte” ifadelerini kullandı.

Kemaler: “82 Yıldır Bu Yolculukta Bizlere Eşlik Eden, Bugünlere Gelmemizde Emeği Geçen Herkese Sonsuz Teşekkürler”

Kurulduğu günden bugüne; bankaya duyulan güven ve gösterilen memnuniyet için teşekkür eden Kemaler, “Halkımızın güvenine layık olmak için elimizden geleni yapıyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslarası bir banka olmak için de gerekli hazırlıklarımızı yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 82. Yılımızda, Siz Nerede Olursanız Olunuz, Bankanız Hep Yanınızda temennimizle kuruluş yıldönümümüzü bu vesilesiyle kutlayarak; bankamızın başarısında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Kıbrıs’ın en değerli markası Limasol Türk Kooperatif Bankası80, 180 ve 280 yıllar ülkemize hizmet etmeye devam edecektir.” diyerek sözlerini noktaladı.