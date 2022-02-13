LEYMOSUN TÜRK SPOR KULÜBÜ-BAF ÜLKÜ YURDU-1948

Leymosun Türk Spor Kulübü hakkında uzun zamandır özellikle Hür Söz gazetesinde çıkan haberleri dosyalamaktayım. 1938 yılında kurulan Leymosun Türk Spor Kulübü (LTSK), yine o yılların Leymosun kulüplerinden Doğan Güneş ile birleşerek Doğan Türk Birliği’nin temelini atmışlardı. Kısa bir süre sonra Doğan Güneş takımından katılanlar bu oluşumdan ayrılarak Türk Ocağı Limasol (TOL-1952) olarak futbol yaşamına devam etmiştir. Bilindiği gibi günümüzde DTB’ne “kıravatlılar”, TOL’a ise “Maunacılar” denmektedir. Bugüne kadar ise futbolumuzdaki mücadelesini Doğan Türk Birliği ile birlikte devam ettirmektedirler.

Geçtiğimiz günlerde bir dost sohbetinde arkadaşım, Baflılar ile Leymosunlular maçlarda pek kavga etmediler dedi. Hatta hiç denilecek kadar şeklinde bir yorumda bulununca, anılara gittim dolayısıyla. Örneğin “Baflı Arif” diye çocukluğumdan hatırladığım ve TOL’da top koşturan abimiz hemen aklıma geldi. Baf’tan Leymosun’a gelmiş ve Leymosun takımında forma giymişti.

Kanımca Leymosunlular ile Baflılar arasında her zaman bir samimiyet, dostluk ve paylaşım olmuştur. Öylesi değerli insanlarımız vardı ki Leymosun’da, onların aslında Baflı olduklarını dahi bilmiyor, Leymosunlu olarak (Leymosun doğumlu) sayıyorduk.

Leymosun Türk Spor Kulübü hakkındaki arşiv, yazı, bilgi toplama sürecim devam ederken rastladığım LTSK-BÜY maçlarından birini sizlerle paylaşmak istedim bu vesileyle. Söz konusu maçın öncesinde ve sorasında elbette başka karşılaşmalar da yaşanmıştır kendi aralarında. Biz Nisan 1948’e gidip bir anlamda “rövanşlı” bu maç hikâyesine bakalım.

“Hür Söz, 06 Nisan 1948, syf:2

L.T.S.K. – Baf Ü. Yurdu

4-1

Pazar günü saat 11’de G.S.O. stadında Leymosun Türk Spor Kulübü ile Baf Ülkü Yurdu futbol takımları karşılaşmıştır. Oyun gayet heyecanlı ve kardeşçe oynanarak Leymosun Türk Spor Kulübü oyunu neticede 4-1 kazanmağa muvaffak olmuştur.

Oyundan sonra Spor Kulübü binasında Baflı Sporcular şerefine bir çay ziyafeti verilmiş ve her iki Kulüb Sekreteri de yekdiğerleri için taşıdıkları iyi hisleri söylevlerinde belirtmişlerdir.

Çay ziyafeti sona erdiğinde L.T.S.K. Sekreteri galip takım Kaptanına kıymetli bir kupa takdim etmiştir.

Leymosun ve Baf Sporcularını takdir eder ve galip gelen L.T.S.K. on birini tebrik ederiz.”

Farklı bir galibiyete imza atan LTSK’nın BÜY ile bu maçın rövanşının da olacağı haberiyle karşılaşıyoruz bu kez.

“Hür Söz, 16 Nisan 1948, syf:2

LTSK – Ülkü Yurdu

Aldığımız bir habere göre, önümüzdeki Pazar günü Leymosun Türk Spor Kulübü futbol takımı Baf’ı ziyaret ederek orada Baf Türk Ülkü Yurdu ile kardeşçe bir maç yapacaktır. Baf Ülkü halkının seve seve bu iki Türk takımını seyretmeğe gidip onlara karşı bir yardım yapacağından eminiz.

Bu maçın gayet heyecanlı olacağı şimdiden tahmin edilmektedir. Çünkü Baf Ülkü Yurdu Leymosun’u 15 gün evvel ziyaret ettiğinde 4-1 mağlûp edilmişti, fakat Kulüp Sekreteri çay ziyafesinde Leymosunlu sporculara “bu günkü mağlûbiyetin acısını Baf’a geldiğinizde galibiyetimizle unutmuş olacağız” demiştir.

Bildirildiğine göre birçok Leymosunlu sporseverler bu maçı seyretmek için Pazar günü Baf’ı ziyaret edecektir.

Her iki takıma da muvaffakiyetler temenni eder ve Baflılara misafirlerine iyi bir ders vermeleri için sıkı praktisler yapmalarını hatırlatırız.”

Ve söz konusu karşılaşma gerçekleşiyor. Baflı futbolseverler ve dolayısıyla BÜY Kulübü bu rövanşı kazanmak için elinden geleni yapsa da, o yıllarda güçlü bir kadroya sahip olan LTSK karşısında maalesef bir öncekinden daha büyük bir farkla mağlûp oluyorlar. Ama günün sonunda kulüpte verilen çay partisiyle bu dostluk her zaman sürer olmuştur.

“Hür Söz, 20 Nisan 1948, syf:2

LEYMOSUNDAN

Spor Haberleri

L.T.S.K. – B.Ü.Y. 5-0

Pazar günü Leymosun Türk Spor Kulübü Baf’ı ziyaret ederek orada Baf Ülkü Yurdu ile Türk Sahasında bir maç yapmıştır. Tüzlerce Türk seyirci maçı büyük bir zevk ve heyecanla seyretmişse de Baflı seyirciler takımlarının mağlûbiyetinden dolayı sevinç duyamamışlardır.

Oyun iki devrede Leymosunlu sporcuların hakimiyeti altında cereyan etmiş ve neticede Leymosunlu oyuncular 5-0 oyunu haklı olarak kazanmağa muvaffak olmuşlardır.

Oyundan sonra Leymosunlu sporcular şerefine Türk Ülkü Yurdu binasında bir çay ziyafeti verilmiş ve iki kulüp sekreteri kısa söylevler vermişlerdir.

L.T.S.K. Oyuncularını parlak zaferlerinden dolayı tebrik eder ve onlara daha büyük başarılar temenni ederiz.

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