LEFKOŞA, MAĞUSA, GİRNE

Bu ülkede CTP’yi sevenler de vardır, CTP’yi sevmeyenler de.

Siyasetine inananlar da vardır, tam karşısında olanlar da.

Bazıları umut olarak görür CTP’yi , bazıları ise umutsuzlık.

Fakat bu ülkede hiçkimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek vardır:

CTP belediyecilik konusunda bu ülkede bir markadır.

İlçe merkezlerinde de kırsalda da başarılıdır bu marka.

Kırsalda yıllardır yaptığı birçok proje ile göstermektedir bunu.

İnsan hayatına dokunmaktadır.

Gönyeli’yi, Değirmenlik’i, Lefke’yı ve diğer yönetiminde olan birçok belediyeyi bu başarıyla yönetir.

2014 yılında 3 ilçe belediyesi bu marka yönetimini değiştirmiştir.

Bu yönetimler değişmeden önce;



Lefkoşa Surlariçi’nin yayalaştırma vizyonunu başarılmıştır.

Öylesine büyük bir vizyondur ki bu, o günden bu güne Lefkoşa’nın ticareti, sosyal hayatı ve gündelik alışkanlıkları değişmiştir.

Lefkoşa’nın kültürel merkezi hak ettiği değeri görmüştür.

7 yıl sonra, bugün bile Lefkoşa hala bu cesaretli adımın meyvelerini yemektedir.

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Mağusa’da dükkanların camlarına “belediye çekleri kabul edilmez” diye asıldığı dönemde başkanlığa gelen bu belediyecilik anlayışı belediyeyi ayağa kaldırmıştır.

2014 sonrası yeniden çökertilme süreci başlayana kadar Mağusa Belediyesi Mağusalıya hizmet vermiştir.

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Girne Belediyesi ise 2014 sonrasında yoğunlaşan gelişmenin altyapısını sağlamak konusunda başarısız olmuştur.

Özellikle trafik ve yağmur suyu altyapısı konusunda adeta sınıfta kalmıştır.

Bu başarısızlığı Girneli günbegün yaşamaktadır.

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Bugün art arda gelen depremler ülkemize doğru korkutucu bir şekilde yaklaşırken, İnşaat Mühendisleri Odası’nın yüksek sesle talep ettiği Yapı Denetimi sadece Lefkoşa’da yürürlüktedir.

2013 yılında yürürlüğe giren bu adım sayesinde şu anda Lefkoşa olası bir depremde diğer şehirlere göre daha güvenlidir.

Bu hayati uygulamadan sonra gelmesi doğal olan İş Sağlığı Güvenliği adımı ise 7 yıldır atılmamıştır.

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Lefkoşa’da Dereboyu Deresi,

Mağusa’da Salamis Yolu,

Girne’de trafik çözümü planlaması,

Lefkoşa’da Lefkoşa Kent Ormanı,

Mağusa’da belediyenin tekrar ekonomik olarak ayaklar üstüne kalkması,

Girne’de denizle ilişkili bir yürüyüş yolu,

Bu vizyonların hepsi bu üç şehirde yeniden kolların sıvanmasını beklemektedir.

6 yıldan sonra artık bu şehirlerde değişimin ihtiyacı ortadadır.

Hayayatımızı değiştirecek şehirler hayal değildir.

Bizi mutlu edecek şehirler istemek bizim en doğal hakkımızdır.

CTP belediyecilikteki başarılı tecrübesi ile bunu başarabilir.

Artık zamanı gelmiştir!

