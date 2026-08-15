Lefkoşa, Güzelyurt, Ercan ve Beyarmudu’nda uyuşturucu: 4 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 17.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin O.A.’nın (E-25) kaldığı otel odasında yaptığı aramada, yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu kalıntısı bulunan üç folyo parçası ile tütünle karışık uyuşturucu içeren içilmiş 10 sarma sigara izmariti bulundu.

Güzelyurt’ta dün saat 19.20 sıralarında Manisa Bulvarı’nda trafik ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu E.E.’nin (E-56) aracında yapılan aramada ise, uyuşturucu içeren biri ucu yanık dört sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kağıt ele geçirildi.

E.E.’nin Tuzla’daki ikametgahında yapılan aramada da üzerinde uyuşturucu madde bulunan iki kağıt emare olarak alındı.

Ercan’da narkotik köpeği Pamir tepki verdi

Ercan Havalimanı’nda 6 Ağustos’ta KKTC’ye giriş yapan M.A.K.’ye (E-30) ait valize narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içeren 10 sigara bulundu.

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda ise dün saat 23.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapan A.Ö.’nün (E-37) aracında yapılan aramada, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Söz konusu dört kişi tutuklanırken, polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.