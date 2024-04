LAÜ’de “ Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tıp Fakültesi tarafından Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu düzenlendi. Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu’nun açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar yaptı. Açılış konuşmasının ardından Tıp Fakültesi öğrencileri söz alıp Down Sendromu’nun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmadığını genetik bir farklılık olduğunu ifade ettiler.

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rasime Kalkan, Down Sendromu’nun genetik özelliklerini prenatal ve postnatal dönemde kullanılabilecek tanı testleri hakkında bilgi verdi. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Down Sendromu’nda eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine vurgu yaptı. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa ise konuşması sırasında dünya ve ülkemizde uygulanan eğitim politikalarını açıkladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Macide Artaç Özdal ise Down Sendromu’nda sağlık yönetiminin neleri kapsadığını açıkladı. Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Beliz Köroğlu da Down Sendromlu bireylere psikolojik yaklaşım ile ilgili bilgiler verdi.

Sempozyumun sonunda tüm konuşmacılar Down sendromlu bireylerin doğru zamanda ve iyi programlanmış bir eğitim ve doğru bir sağlık yönetimi ile yaşamlarını başarıyla sürdürebileceklerini vurguladı.