Kurban Bayramı ve Leymosun Türk Spor Kulübü-1942

40’lı yıllarda köylerdeki gençlik kulüpleri yanında futbol kulüpleri ve Halk Kulübü’nün de içerisinde yer aldığı oluşumlar, özellikle dini ve milli bayramlarda tiyatro sahnelemeleri bir gelenek haline gelmişti. Kıbrıs Türk Tiyatrosunun gelişmesinde söz konusu yılların öncesi ve sonrasındaki bu yöndeki çalışmalar, bugün Kıbrıs Türk Tiyatro Geleneğinin oluşmasıında büyük rol oynamıştır.

1942 yılının Aralık ayında, Kurban Bayramını kutaladığımız şu günlerde, söz konusu tarihte de Kurban Bayramı çeşitli tiyatro gösterileriyle renklendirilmekteydi. 1938 yılında kurulan bugün Doğan Türk Birliği kulübümüzün temelini oluşturan Leymosun Türk Spor Kulübü de bir tiyatro sahneye koyuyordu. Bu etkinlikle ilgili duyuru ve ardından gazetede yer alan yorumu sizlerle paylaşmadan önce, Halk Kulübü, Tuzla Temsil Kolu ve Poli Türk Kulübü’nün bayrama yönelik tiyatro etkinlikleriyle ilgili gazte ilanlarına bir göz atalım.

“Halkın Sesi, 02 Aralık 1942, syf:2

(ilan)

HALK KULÜBÜNÜN Senelik Müsameresi

Kurban Bayramının İkinci Cumartesi Günü

Öğleden Sonra Saat 2’de Macik Palas Tiyatrosunda

‘İZMİRİN KURTULUŞU’

adlı Nahit Sırrı’nın 3 Perdelik Milli Piyesi Oynanacaktır.

Lefkoşa Türk Yoksullar Kurumu Menfaatine”

“Halkın Sesi, 11 Aralık 1942, syf:2

(ilan)

TUZLA TEMSİL KOLU MÜSAMERESİ

Bayramın 1’inci Cuma akşamı saat 8’de

MAKRİDİR Tiyatrosunda

‘ORDULAR HEDEFİNİZ AKDENİZDİR’ ve

‘ARAPÇA DEĞİL Mİ UYDUR UYDUR SÖYLE’

1 Perde Komedi ve BİR ZELZELE FACİASI

adlı Bay Nidai Hasan’ın Monoloğu oynanacaktır.”

“Halkın Sesi, 13 Aralık 1942, syf:2

(reklâm)

TİYATRO

Poli Türk Kulübü tarafından

Kurban Bayramının birinci günü gecesi

Poli’de Bay Osman Talât’ın yazmış olduğu

3 perdelik millî YÜKSEL piyesi oynanacaktır.”

Leymosun Türk Spor Kulübünün sahneye koyacağı “Ya Ölüm Ya İstiklâl” oyununun duyurusu ise şöyle yer alıyordu gazete sayfasında.

“Halkın Sesi, 13 Aralık 1942, syf:2

(reklâm)

LEYMOSUN TÜRK SPOR KULÜBÜNÜN

Fevkalade Müsameresi

“RİALTO” Tiyatrosunda Kurban Bayramının 1’inci

Cuma günü akşamı saat 8.30’da

“YA ÖLÜM YA İSTİKLÂL”

2 PERDELİK Milli ve ictimai piyes

Komedi, Balet, Zeybek, şarkı ve şiirlerle süslü, zengin

bir program dahilinde tertip edilmiş bu müsamereyi kaçırmayınız.”

Halk Sesi gazetemizin o yıllarda sıkça yorumlarına rastladığımız bir köşe yazarı vardı. Yazılarına sadece SEYİRCİ imzasını atan yazar, Leymosun Türk Spor Kulübü’nün söz konusu tiyatro oyunuyla ilgili şu yorumu yapmıştı.

“Halkın Sesi, 25 Aralık 1942, syf:2

LEYMOSUNDAKİ MÜSAMERE

Kurban Bayramının 1’inci günü akşamı Rialto tiyatrohanesinde Leymosun Türk Spor Kulübü tarafından bir müsamere verilmiş ve halk tarafından büyük bir alâka ile karşılanarak daha çok erken bir vakitten tiyatrohane tamamıyle dolarak birçok halk içeriye girme fırsatını bulamamıştır. Bu müsamerede en fazla göze çarpan şey, zengin bir program ve müsamerenin genç şahıslar tarafından meydana getirilmesi idi.

Böyle daha genç bir yaştan sahneye atılan ve muvaffakiyetle rollerini beceren bu şahıslar takdir olunur, ve hepimiz emin olabiliriz ki ileride ayni şahıslar çok daha muvaffakiyetler kazanabilirler.

Müsamere Leymosun Türk Spor Kulübü Sekreterinin nutku ile açılmış, ve bu spor hakkında olan nutuk halk tarafından büyük heyecanle karşılanarak alkışlanmıştır. “Ya İstiklâl Ya Ölüm” Milli, hissi ve ibretamiz bir piyes olup oynayan bütün eşhas tarafından mükemmel bir sürette canlandırılmıuştır.

Kıyafetler ve makyaja gelince tam manasıyle o devirde yaşayan Türk köylüsünden hiç farksızdı. Piyesde Kâmil rolünde olan Bay Ziya M. Rızkı hakikaten sahnede bir harika yaratmış olduğunu desek çok yerinde bir kelime demiş oluruz. Tam bir aktörcesine rolünü mükemmelen yapmış, vaziyet ve hazin sözleri ile her seyicinin kalbinde bir acı ve büyük bir tesir bırakmıştır.

Her seneki gibi bu sene de Balet oyunu çok muvaffakiyetli olmuştur. Milli Zeybek tam bir zeybek kıyafetiyle büyük bir ustalıkla oynanmış ve bütün halkın taktirini kazanmıştır. Komedi ise yine genç eşhas tarafından mükemmel bir surette oynanmış ve aralarında bulunan ve Alkim rolünde olan İbrahim Bükâi bir defa daha Leymosun halkına güldüreneler kıralı olduğunu iğsbat etmiştir. Bize de bu müsamereyi meydana getiren bütün eşhasa teşekkür ederken birer birer de kendilerini tebrik etemyi bir millî borç sayar ve ileride yine bize böyle bir gece bahşedeceklerini ümit ederek bu geceyi sabırsızlıkle bekleriz.

SEYİRCİ.”