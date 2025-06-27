Küçük Kaymaklı futbol sahasında ve Eptagomi’de yeni kazılar…

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu kazılar, kesintisiz biçimde devam ederken, kazı ekiplerinin Küçük Kaymaklı futbol sahasında ve Eptagomi’de (Yedikonuk) yeni kazılara başladığı öğrenildi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre, Afanya’da (Gaziköy) yürütülen kazı tamamlandı. Aynı şekilde Kıbrıs’ın güneyinde yürütülen Bodamya (Dereliköy) kazısı da sona erdi. Eptagomi’de iki kazı yapıldı ve bunlar sona erdi, şimdi üçüncü bir kazıya geçildi… Kayıplar Komitesi halen

KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre kazılarda son durum şöyle:

*** Gaziköy/Afania: 1974 kaybı iki Kıbrıslırum’un Gaziköy de bir ev bahçesi içerisinde bulunan eski bir kuyu içerisine gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmış ve sona ermiştir.

*** Küçük Kaymaklı/Omorfita: 1963 kaybı bir Kıbrıslırum’un Küçük Kaymaklı futbol sahası içerisindeki kuyu içerisine gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Düzova/Exo Metochi/Eksomedoş: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un bölgede bulunan dere yatağı içerisine gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları sistematik bir şekilde tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Yedikonuk/Eptakomi: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un bölgede bulunan incir ağacı altına gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılmış olan kazı çalışmaları sona ermiştir.

*** Yedikonuk/Eptakomi: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un bölgede bulunan tarla içerisinde gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmış ve sona ermiştir.

*** Yedikonuk/Eptakomi: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un Yedikonuk bölgesindeki tarla sınırına gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Gönyeli/Kioneli: 1974 yılından kayıp bir Kıbrıslırum’un belirlenen alanda gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir.

*** Dörtyol/Prastion (Mağusa Prastyosu): 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un Dörtyol polis karakolundan, Geçitkale’ye (Lefkonuk) giden yolun üzerine gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları devam etmektedir.

*** Gökhan/Voni (Askeri Bölge): 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un daha önceki yıllarda komitenin yapmış olduğu kuyu kazısında kalıntılarına ulaşılmıştı. Bu bağlamda toplanan bilgiler ışığında, kuyuya yakın zeytin ağacının etrafında gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları belirlenen limitler içerisinde devam etmektedir.

*** Girne/Keryneia: 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum'un, geçmişte 38 kişinin açığa çıkarıldığı Girne'deki Botanik Bahçesi olarak adlandırılan alanın etrafında gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir.

*** Bodamya/Potamia/Dereliköy: 1974 yılına ait bir Kıbrıslıtürk’ün bölgede bulunan bir kuyunun içerisine gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları sona ermiştir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…

Küçük Kaymaklı futbol sahasındaki kazılardan görünüm...

Eptagomi'deki ikinci kazıdan görünüm...

*** Kıbrıslırum İlkokul ve Anaokul İlerici Öğretmenler Hareketi’nden barışa yönelik etkinliklere destek:

“Dali ve Latça İlkokulları, barış ve yeniden uzlaşmanın aracıları olarak örnek oldular…”

Kıbrıslırum İlkokul ve Anaokul İlerici Öğretmenler Hareketi ilkokullarda barışa yönelik etkinliklere destek vererek, Dali ve Latça İlkokulları’nın barış ve uzlaşmanın aracıları olarak örnek olduklarını belirtti.

“Dali B İlkokulu ile Latça C İlkokulu Yol Gösteriyor: Okullar Barış ve Yeniden Uzlaşmanın Aracı Olduklarında” başlıklı ilerici öğretmenler hareketinin basın bildirisini, okurlarımız için derleyip özetle Türkçeleştirdik. Kıbrıslırum İlkokul ve Anaokul İlerici Öğretmenler Hareketi bu konuda 24 Haziran 2025 tarihli bildirilerinde şöyle dediler:

*** İlkokul ve Anaokul Öğretmenlerinin İlerici Hareketi, Lefkoşa’da yakın geçmişte uygulanan iki kayda değer insiyatifi sevinçle karşılıyor. Bu insiyatifler, kamu okullarının barışçıl bir arada yaşama, işbirliği ve karşılıklı saygıda yaşamsal bir rol oynayabileceğinin altını çiziyor.

*** Dali B İlkokulu tarafından ortaya konan “Tekerlekler üzerinde Umut”, bölgede düzinelerce okulu ziyaret etmiş, çocukların yaptığı çizimler, elde yazdıkları mesajlar ve kendi yazdıkları bir şarkı aracılığıyla barış mesajları vermiştir. Umut ve yaratıcılıkla dolu bu bavul, sınıfları dolaşmış, öğretmenlere ve öğrencilere ortak bir misyonda güçlerini birleştirmeleri için ilham vermiştir: Barış hakkında konuşma, resimler çizme ve şarkılar söyleme… Bu insiyatif, “Çocuklar için Umut” örgütüne destek amacıyla 11 Haziran’da Eleftheria Meydanı’nda çocukların eserlerinin sergilenmesiyle doruğa ulaşmıştır. Okul müdürü Hristos Yasemis’i, bu insiyatife öncülük eden öğretmen İrini Konstantinu’yu ve bu olağanüstü projeyi hayata geçirmek için tutku ve kollektif bir ruhla katkıda bulunan tüm mesektaşlarımızı yürekten kutluyoruz.

*** Aynı derecede bir diğerli önemli insiyatif de Latça C İlkokulu’nda yer almış, Kıbrılsıtürk öğretmen Birgül Kılıç Yıldırım, gazeteci Sevgül Uludağ eşliğinde, 4,5 ve 6ncı sınıftan öğrencilerle savaş esnasında yaşanmış gerçek bir dayanışma öyküsünü paylaşmıştır. Küçük bir bebekken hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu südü getiren bir Kıbrılsırum asker tarafından hayatı kurtarılan bu kadının anlatısı boyunca, çocuklar tarihsel travmanın insani yönüyle temas etmişlerdir. Bu insiyatif sorular, diyalog ve unutulması zor olan güçlü bir deneyim için alan yaratmıştır. Okul müdürü Pandelis Luka’yı ve öğretmenler Sofia Hacıpandeli ile Yanulla Kipri’yi ve bu etkinliğe katılarak destek veren herkesi içtenlikle kutluyoruz.

*** İçerikleri farklı olsa dahi bu iki insiyatif, ortak bir ruhu paylaşıyor ve geçmişten korkusuz biçimde söz etme cesareti gösteren, katılımı ve barışçıl birlikte yaşamayı teşvik eden ve çocukları farklı bir Kıbrıs yaratmak için araçlarla donatan okullar ve öğretmenler olduğunu pratikte sergiliyor… Bu eylemlere inanıp bunlarla ilgili çalışma yürüten herkesi kutluyoruz ve daha geniş eğitim toplumunun bu eylemlerden ilham amaya ve bu yönde ilerlemeye çağırıyoruz.

*** Böylesi eylemler bizlere iyileşmek için hala uğraş veren bir ülkede okulların gerçek rolünü hatırlatıyor. Bu tür eylemleri destekliyoruz ve izlenmesi gereken örnekler olarak ortaya koyuyoruz, karşılıklı saygı ve barışçıl birlikte yaşama kültürünün oluşumuna anlamlı biçimde katkıda bulunuyorlar çünkü…

Kayıplar Komitesi 2025-2030 Stratejisi’nin açıklanacağı etkinlik için çağrı…

Kayıplar Komitesi, 2025-2030 yılları arasında yürüteceği Kayıplar Komitesi Stratejisi’nin açıklanacağı etkinlik için çağrıda bulundu. Ledra Palas Oteli’nde yapılacak bu etkinlik için önceden kayıt yapmak gerekiyor ve bunun için 2 Temmuz 2025 Çarşamba gününe kadar elektronik posta aracılığıyla başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru yapılması gereken elektronik posta adresi şöyle: [email protected]

Kayıplar Komitesi’nin sosyal medya sayfasında yer alan çağrıya göre, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.30-12.30 arasında yer alacak olan etkinlikte Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk, Kıbrıslırum ve BM tarafından atanan Üçüncü Üyesi, 2025-2030 yılları için Kayıplar Komitesi Stratejisi’ni açıklayacak ve katılanlarla stratejik hedefler ve önümüzdeki yıllar için öncelikler tartışılacak. Toplantıda ayrıca Kayıplar Komitesi’nin devam etmekte olan çalışmalarına dair bir de fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak.