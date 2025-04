KTSO’ya bağlı firmalar “Turkeybuild Yapı Fuarı İstanbul Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) bağlı firmalar Turkeybuild Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Odadan yapılan açıklamada, TİM ve Sanayi Dairesinin de katkılarıyla 200 metrekarelik bir alanda Cyprocable LTD., BMP Trade LTD. (Aslan Boya), Semra LTD. ve EYO Çelik Kapı olmak üzere dört firmanın ürünlerini sergilediği belirtildi.

Açıklamaya göre, fuarın ilk günü Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet de stantları ziyaret ederek, katılımcılarla görüştü.

Fuara katılımın Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğinde sağlandığı ve Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi’nin de yer aldığı kaydedildi.