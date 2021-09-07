KTAMS: “Asgari Ücret 3 Bin 828 TL, açlık sınırı 4 Bin 466 TL”

KTAMS, açlık sınırını Çalışma Bakanlığı önünde açıkladı. Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın giderek açıldığı ifade edilerek, asgari ücretin hala belirlenmemesini protesto etti.

Asgari ücretin açlık sınırı altında kalması ve bir türlü yeni asgari ücretin belirlenememesi nedeniyle KTAMS, Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada “Asgari ücretli açlık sınırı altında inim inim inliyor ve bu çalışanları bu sefaletten hükümet edenler hiç gocunmuyor” dedi.

Yüz binlerce emekçinin asgari ücret ile geçinmek zorunda olduğunu anlatan Bengihan, “Dört kişilik bir asgari ücretli aile her geçen gün zamanların altında eziliyor ama Çalışma Bakanlığı sadece toplanmak için 2 aydır bir araya geliyor. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Şimdi asgari ücret ve açlık sınırı enflasyonu arasındaki fark 638 TL’ye çıktı.” diyerek asgari ücretin hala belirlenmemesine tepki gösterdi.

Çalışma Bakanlığı’na “Daha neyi bekliyorsunuz?” diye soran Bengihan, konunun takipçisi olacağını belirtti.

Asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması gerektiğini anlatan Bengihan, “Bu bir insanlık görevidir” yorumunu yaptı. Bengihan, özel sektörün korunması gerektiğine vurgu yaparak, “Tek dertleri kurultay, tüm bunlar umurlarında değil. Bölgelerden, delegelerden oy alayım, müdür müsteşar atayım… Asgari ücret belirleme gaileleri yok, takipçisi olacağız, açlık sınırı altında bir rakam açıklanırsa da itirazımızı yapacağız.” dedi.

“Özel sektörde örgütlenme ve sendikalaşma şart”

Özel sektörde çalışan emekçilerin sesi olmak için bu eylemi yaptıklarını ifade eden Bengihan, özel sektörün bazı kötü niyetli işverenler tarafından örgütlenmesinin engellendiğini anlattı.

Özel sektörde sendikalaşmanın önemine değinen Bengihan, şöyle devam etti:

“Biz sorumlu sendikacılık ve duyarlı insanlar olarak ezilenlerin, sessizliğin sesi olmak için, somut verilerle buradayız. Bu konuştuklarımızı somut verilerle ortaya koyuyoruz. Amacımız özel sektördeki emekçilerle dayanışma içinde olduğumuzu göstermektir. Keşke özel sektörde de örgütlenebilsek, sömürülerinin mücadelesini bulundukları platformda da verebilsek. Bazı kötü niyetli işverenler özel sektörde örgütlenme ve sendikalaşmaya izin vermiyor. Binlerce insanın çalıştığı yerlerde bir sendika bile yok. Bu ülkenin en zenin sermayedarları bu ülkenin gaymağını yiyor, servetine servet katıyor ve sendikalaşmayı istemiyor. Çünkü sendika emekçinin hakkını savunan bir kaledir ve bize bunun ne yasal teşviki veriliyor ne de sahip çıkılıyor. İşverenlerin örgütlü ve daha güçlü olabilmesi için oda ve birlikleri var ama çalışan emekçilerinin bir birliği, bir sendikası yok.”

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4.466 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 38,28 TL, aylık 1148,40 TL, yetişkin bir erkek için günlük 40,02 TL, aylık 1.200,60 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 42,33 TL, aylık 1.269,90 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 28,23 TL, aylık 846,90 TL’dir.

31 AĞUSTOS 2021

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 4,466 TL’dir.

Şubat ayında 3,828 TL olarak belirlenen asgari ücret o tarihte 380 Sterline denk gelirken bugün 332 Sterline gerilemiştir. Aynı şekilde asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark Şubat ayında 78 TL iken Ağustos ayında bu fark (4,466-3828) 638 TL’ye çıkmıştır. Yani asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark hızlı bir şekilde artmıştır. Bunun nedeni temel tüketim maddelerinin fiyatlarına yapılan zamlardır. Bu da gösteriyor ki sadece asgari ücrete yapılacak artış çalışanların alım gücünü koruma açısından yeterli değildir. Özellikle temel tüketim maddelerinin fiyatlarının kontrol altına alınması için hükümet tedbir almalı, ayrıca asgari ücretle çalışanlara da hayat pahalılığı oranında altı ayda bir artış verilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

Tüm bu gerçekler ortada dururken, asgari ücretle çalışanlar ve aileleri karnını dahi doyuramazken hükümeti oluşturan partiler kendi iç hesaplaşmaları ile uğraşmakta, hala daha devletin bütçesine yüzbinlerce liralık ek külfet getiren müdür- müsteşar atamalarına devam etmektedirler. Salgın nedeniyle sağlıkta ve ekonomide büyük kriz yaşanırken Cumhurbaşkanı Sn. Tatar zamanının çoğunu Türkiye’de etkinliklerde geçirmekte. Ülkeyi yönetenler “Tok açın halinden anlamaz” atasözünü doğrularcasına büyük bir vurdumduymazlık sergilemektedirler. Özel sektör çalışanlarının açlık sınırı altında çalıştırılmasına fırsat vermek Anayasal bir suçtur. Ne yazık ki UBP-DP-YDP hükümetinin en büyük özelliği yasa tanımazlığıdır. Kurulduğu günden beri ortaya koyduğu icraatlar bunun kanıtıdır.

Hiçbir mazeret arkasına saklanmadan, acilen yeni asgari ücretin belirlenmesi elzemdir. Ayrıca asgari ücrete de hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmasını sağlayacak gerekli yasal değişiklik yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını göreve davet ediyoruz.