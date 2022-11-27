Kolektif bir çalışma ve “Lâle Tarlası” albümü

Uzun yıllar oldu, bir Kıbrıslı sanatçılarımızın ürettiği bir albümü elime alamayışım. Ve bugün, o “yıllardan sonra” bir kez daha güzel bir çalışmayı elimde tutabilmekten mutluyum.

Birbirinden değerli güzel yürekli müzisyenimiz, sözlerini bir çoğunu sevgili dostum Bülent Fevzioğlu'nın yazdığı ve çok değerli bir müzik aşığı Lâle Atamtürk tarafından bestelenen güzelim eserlere seslerini, yüreklerini katmışlar.

Bozulduğumuz-Parçalandığımız-Bir birimize düştüğümüz/düşürüldüğümüz bu günlerde, böylesi bir "birliktelik"e susamıştık. Hiçbir maddi karşılık beklemeden o müzisyenliğin mütevazı yüreklerini ortaya koyanlar, uzun zamandır unuttuğumuz/unutturulduğumuz bir duyguyu yeniden hatırlattılar bize...

Bülent Fevzioğlu dostum-kardeşim, uzun yıllardır birçok müzisyenimizin bestelerine şarkı sözü vermiş, nice güzel besteler böylesi bir kalemin ışığında hayat bulmuştur. Hani bugün bir Kıbrıslı Türk olarak müzik dünyamızda "şarkı sözü yazarı kim var" diye sorsak, azımsanmayacak derecede bu konuda üreten ilk isim kuşkusuz Bülent Fevzioğlu'dur, ki bu albümdeki birçok bestenin söz yazarıdır da kendisi.

Lâle hanımın kızı İpek Akol ise, “Annem Canım Kelebeğim”in, albümde tek bestesi yanında sözlerini de kaleme alan “Kelebek Öpüşlüm”ün de bestesi yanında sözleri Lâle Atamtürk’e aittir.

Lâle Atamtürk hanımefendi ise, aslında yıllardır yüreğinde taşıdığı müzik ruhunu, parmaklarını dolaştırdığı piyanosunun o güzelim seslerinde, besteler yapmış ve en sonunda bunu dinleyiciyle paylaşmaya karar vermiştir. İyi ki böylesi güzel karar almış ve iyi kiz bizlerle paylaşmıştır.

Günümüzde değişen ve gelişen bu teknolojiye bir de ekonomik sıkıntılar eklenince, artık CD formatında albüm yapanların pek kalmadığını söyleyebiliriz ülkemizde.

Birçokları için dijital ortamlar, eserlerini yayınlamaları için yeterli olmaktadır. Bu albümden video klip de çekilmiş ve You Tube kanalında yayınlanır olmakla birlikte, hani tıpkı kitap gibi, elinde bu materyali, yani bir müzik albümünü, kapağıyla, içindeki CD ile tutabilmenin zevki bir başkadır benim için.

Bir kitapçık içerisine yerleştirilen "Lâle Tarlası" albümünde; Bahar Gökhan "Lâle Tarlası", Muhittin Yangın "Hoş Geldin Canım Benim", Arif Edizer "Kalbimin Vivaldisi", "Kalbim Sensiz Durulmuyor", "Oy Leylim Leylim Leylim", İpek Akyol/Oral Timel "Annem, Canım Kelebeğim", Buğra Koççat "Aşk, Sevgi ve Özlemle", Havva Özdemirağ "Melankoli", Nazım Ced "Kelebek Öpüşlüm", Sidar Karakuş "Bu Hüzün İkimizin", Belgin Ceylangüden "Su İçinde Gül Geldin", Lâle Atamtürk’ün bestelerine ses, can vermişlerdir. Ayrıca bu cd-kitapçıkta eserlerin notalarına da yer verilmesi bence çok mükemmel bir düşünce.

Albümün düzenlemeleri Nazım Ced, stüdyo kayıt işleri ise Kâzım Özalp tarafından gerçekleştirilmiştir.

Birbirinden farklı türlerde müzik yapan müzisyen dostların kendine özgü yorum ve icralarıyla, albüm, bir müzik tarlasındaki çeşitlilik ve renklilikte. Albümün ismi de bundan dolayı çok yakışmış; “Lâle Tarlası”...

Başta besteci Lâle Atamtürk, bu bestelerin bir çoğunun söz yazarı Bülent Fevzioğlu ve eserleri yorumlayan güzelim müzisyen dostları yürekten kutlarım.

Albümün kapağında Lâle Atamtürk şöyle sesleniyor dinleyicilere:

“Birikimi ve emeği, çok uzun yıllara yayılan bir düş’ün ve düşüncenin sonucudur, “Lâle Tarlası”...

Henüz ilkokul sıralarından başlamak üzere, piyano ile tanışmamı ve değerli eğitmenlerden dersler alarak kendimi geliştirmemi büyük bir istek ve heyecanla sağlayan, babam, İbrahim Atamtürk’e olan saygım, sevgim ve gönül borcum, sonsuzdur.

O’nun öngörüleri, motivasyonu ve zamanının gerçek bir aktivisti olarak sanata duyduğu inancı olmasaydı, bu albüm de olmazdı.

Bu nedenle; başta babam olmak üzere, özgün beste çalışmalarıma başladıktan ve ilk müzik albümümü oluşturmak süreci içerisine girdiğim andan itibaren benimle aynı gönül birlikteliğinde buluşan tüm dostlarıma kalben, müteşekkirim.

‘Lâle Tarlası’nı; kolektif bir çalışmanın ürünü olarak siz değerli müzikseverlerle paylaşırken, her biri kendi alanında ayrı bir değer olan değerli dostlarım Bülent Fevzioğlu’na, Kâzım Özalp’a, Nazım Ced’e, Muhittin Yangın’a, Burhan Canbaz’a, Bahar Gökhan’a, Arif Edizer’e, Oral Timel’e, Buğra Koççat’a, Havva Özdemirağ’a, Sidar Karakuş’a ve Belgin Ceylangüden’e ne denli teşekkür etsem azdır.

Ve yine bu albümün klip çalışmalarında emek veren ve katkıları ile bana destek veren kızım İpek Akol’a, Gümrah Alasya’ya, Mustafa Kemal Çelik’e, Ömer Evre’ye ve bilgisayar islemleri için Bilgi Fevzioğlu’na ayrıca teşekkür ederim.

Bir yeni albümde buluşmak üzere, saygımla, sağlıcakla – Lâle Atamtürk.”