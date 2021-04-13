‘Kokteyl’ aşı gündemi

İster istemez moralimiz bozuluyor.

'Çin Aşısı'na dair çok iyi geri dönüşler yok.

Brezilya'da, Türkiye'de, Şili'de uygulanıyor ve vakalar kontrolden çıktı.

Çin bile kendi aşısından emin değil!

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İlk günden söylemiştik.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Sinovac için “muhtemel aşı adayı” diyor.

Bir diğer önemli otorite ABD İlaç Dairesi (FDA) Sinovac'la ilgili henüz “bilimsel raporları” onaylamadı.

Uluslararası herhangi bir kurumla "faz 3" dedikleri, aşının etkinliği ve geniş insan grubu üzerindeki sonuçları paylaşılmadı.

(Brezilya, faz 3 sonuçlarını henüz dün paylaştı, Sinovac’ın virüse karşı etkinliği % 50.7 oranında bulundu; aşının orta ve ağır vakalardaki etkinliğinin ise yüzde 83,7 ila yüzde 100 arasında olduğu kaydedildi.)

Biz niye Sinovac’a muhtacız, malum…

Çünkü “devlet olmayan devlet” ısrarımızla dünyanın yörüngesinin dışındayız.

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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu “kokteyl aşı” önerdi.

"Aşılarımızın koruyuculuğu yüksek değil, başka aşılarla karıştırarak uygulamak gibi seçenekleri değerlendirmeliyiz” mealinde konuştu.

Tepkiler üzerine "kesinlikle yanlış anlaşıldım" dese de hayatın pratiği değişmedi.

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Mesele elbette Çin'le sınırlı değil.

Amerika'da üretilen Johnson&Johnson, İngiltere'de üretilen AstraZenaca gibi aşılar da sıkıntılı...

Pfizer/Biontech en iyisi görünüyor.

Avrupa Birliği'nden gelen "sınırlı" aşımız var ne yazık ve Avrupa’ya kafa tutuşumuz!

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Moralimiz elbette bozuluyor ve zaman zaman karamsarlığa kapılıyoruz.

Aşıdan, tedbirden ve denetimden uzağız.

Yönetilmeyen bir ülkede yaşıyoruz.

Üstelik gelecek yıl yine aşılanma ihtiyacı var, öyle bir defada bitmiyor.

Elimiz kolumuz bağlı!

Siz istediğiniz kadar "eşit, egemen" falan deyiniz.

Hayat bir başka yerden akıyor, biz o akıntıda savruluyoruz.

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Şimdilik en iyi ve etkin aşı, Covid-19’la tanışanların vücutlarında oluşan doğal bağışıklıktır.

Acı da olsa gerçek bu!

“Pozitif” olarak süreci atlatanlar belki de sevinmesi gerekiyor.

Çünkü ada yarısında "sürü bağışıklığı" dışında bir umut ışığı pek görülmüyor.

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Her anlamda “sürü” deneyimine alışık bu toplum umarım salgını da böyle yenecek.

Sürüye karışarak!

Ya da “kokteyl” yapacağız!

“Bol Sinovac, az Biontech...”

Başka ne gelir elden?!