KKTC’yi yönetenlerin  akıl sağlığı testi!

Sizce Ersin Tatar ve saz arkadaşları ile KKTC’deki hükümet üyeleri ve iktidar partilerine mensup vekiller mevcut durumdan hoşnut mu?

-*-*-

Mevcut durum derken neyi mi anlatmaya çalışıyorum?

Yok canım, ekonomik durum falan değil!

Hatta Kıbrıs sorununu çözümsüzlüğü de değil!

-*-*-

Bakın, mesela mevcut duruma bir örnek vereyim!

Cani ruhlu ve de mega katil kişiler, ellerinde silahlarla çok rahat bir şekilde bu ülkeye giriyor mu?

Giriyor!

Peki biz ne yapıyoruz?

Hiç bir şey!

Ses çıkarmıyoruz!

-*-*-

Ok mi?

Onlarca “kötü insan”, Türkiye’den elini kolunu sallayıp bu ülkeye gelebiliyor mu, gelemiyor mu?

Gayet rahat geliyor!

Uçakla gelemezse, beyaz büyük tekneyle geliyorlar, kıyıya yaklaşıp atlıyorlar!

Ve ülkenin komutanı da “hadi canım, kim gelmiş, denizden kimse gelemez, hadi oradan, biz kıyıları gözetliyoruz!” diye açıklama yapıp, gülünç duruma düşüyor!

Çünkü kıyıları gözetliyorsanız, o zaman demek ki ya iyi gözetlemiyorsunuz ya da göz yumduğunuz olabiliyor!

Çünkü insan kaçakçıları da aynı kıyıları kullanıyor, diledikleri zaman cani katiller de!

-*-*-

Şimdi gelelim “mütekabil” bir soruya!

KKTC yurttaşları, ellerini kollarını sallayıp Türkiye’ye girebiliyor mu?

Hayır!

Neden giremiyor?

Kardeşim, giremeyenler terörist de ondan!

-*-*-

Sağlıklı bir akıl, Türkiye’ye sokulmayan (şimdilik) dört kişinin cani katil terörist olmadığını çok iyi bilir...

Ama ne diyoruz?

Sağlıklı akıl diyoruz!

-*-*-

Bizdeki “akıl”lar ise sağlıklı mı değil mi size bırakıyorum ve sıkı durun; Türkiye’ye sokulmayan dört kişi ile ilgili öyle düşünmüyor!

Alın, size hiç bilmediğiniz bilgiler vereceğim!

Ersin Tatar ve Hasan Taçoy’un da ayrıca bilgisine...

-*-*-

Ali Kişmir; Nikaragua’da eğitim gördü... Frente Sandinista de Liberación Nacional’in en cani vurucu timleri arasında yer aldı. Emekli olunca, devrim yapması için KKTC’ye gönderildi.

-*-*-

Dr. Okan Dağlı mı?

Ailecek cani ruhlu insanlar...

Okan Dağlı, CTP’den vekil seçilmeden önce İspanya’da Marksist Leninist Euskadi Ta Askatasuna’nın yani ETA’nın lideriydi... Fanatik Chelsea taraftarı olduğu için, Ukrayna’nın şikayeti üzerine, ETA’dan uzaklaştırıldı... Çünkü Chelsea’nin başkanı biliyorsunuz Rus... Roman Abramowitz falan...

Haaa Okan Dağlı İspanya’da “El Unirse” kod adıyla biliniyordu...

El Unirse ne mi demektir?

“Katil!!!”...

Yaaaa siz bilmiyordunuz değil mi?

-*-*-

Ali Bizden mi?

Peeeeee, Ali Bizden, The Irish Republican Army (IRA) ile doğrudan bağlantılı olduğu kesindir...

Bizden’in dedesinin babası, IRA kurucuları arasındadır...

Birinci Dünya Savaşı sonrası yolu İrlanda’ya düşen Bizden’in dedesi, IRA’ya Marksist Leninist teori ve pratik dersler verdi...

Daha sonra gerçi Ali Bizden’in babası TMT’ye falan hizmet etti, ama yine de IRA, Ali Bizden’i hiç bırakmadı.

Ali Bizden, IRA’nın uluslararası iletişim koordinatörüyken, Mustafa Akıncı’nın kurduğu terör örgütünde de görev aldı...

Bir başka gün buna da değiniriz; Mustafa Akıncı da, 1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkılması için savaşan Kıbrıslı Türk mücahitler arasındaydı. Yaralanmıştı da...

Neyse...

-*-*-

Dr. Ahmet Cavit An mı?

Hiç bilmiyorsanız söyleyeyim; Dr. Ahmet Cavit, “Cavidof” kod adıyla bilinen bir silah tasarımcısıdır.

Aslında Mihail Kalaşnikov, o ünlü silahın mucidi olarak kabul edilir ama bu doğru değildir. Kalaşnikof’ları Cavidof tasarlamıştır. Hatta adıyla benzer bir şekilde, keyfi için parfüm, puro falan da üretmiştir...

-*-*-

En baştaki soruya geri dönelim:

Ersin Tatar ve saz arkadaşları ile KKTC’deki hükümet üyeleri ve iktidar partilerine mensup vekiller mevcut durumdan hoşnut mu?

Eğer hoşnutsalar, bu insanların bir şekilde “akıl sağlıklarından” şüphe etmek gerekmektedir...

Eğer hoşnut değilseler, KKTC denen coğrafya, Türkiye’nin ne yazık ki ya çöplüğüdür, ya da işgali altında bir sömürgedir...

Ve bunlar da bunu biliyorlar!

KKTC sahte bir devlet değilse, Taçoy, Başçeri’yi makamına çağırıp bilgi alırdı!

Dr. Okan Dağlı...

Eski bir milletvekili...

Yasal olarak diplomatik KKTC Pasaportu hamili...

Baş vuruyor, pasaportunu yenileyebiliyor...

-*-*-

Diplomatik Pasaport nedir?

Diplomatik dokunulmazlık ne işe yarar?

-*-*-

Şimdi durup da uluslararası hukuk ya da devletler hukuku falan gibi derslere mi girelim?

Gerek yok!

-*-*-

Okan Dağlı’nın “çok tehlikeli bir terörist” muamelesi görüp, Türkiye’den gayet rahat bir şekilde deport edilmesi olayında da gördüğümüz gibi, KKTC’nin verdiği veya vereceği diplomatik pasaport, demek ki hiç bir işe yaramıyor!

-*-*-

Peki, KKTC’yi kimler koruyacaklarına, yücelteceklerine, son hükümet programlarında da yer almış tanıtacaklarına yemin etti?

Ersin Tatar ve Faiz Sucuoğlu Hükümeti tabii ki!

-*-*-

Peki, hani, bu adamlar (ki aralarında hiç kadın olmadığı gayet net görünmektedir) KKTC’yi nasıl koruyor?

-*-*-

Bir ülke, başka bir ülkenin diplomatik dokunulmazlığı ve / veya pasaportu bulunan eski vekilini deport edemez... Ederse, bunun mütekabil kuralları olur. En azından, Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılır ve bilgi alınır... o bilgi doğrultusunda da gereken yapılır...

-*-*-

Şimdi Ersin Tatar, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’a soruyorum; “KKTC gerçekten sahte bir devlet midir, değil midir?”...

Yoksa sizler mi çok sahtesiniz?

Taçoy, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi bakanlığa çağırma yetkisine sahip midir?

Yoksa çağırırsa, bakanlık koltuğu altından çekilir mi?

-*-*-

Bir soru daha:

Ben diyorum ki KKTC, psefto yani “yalancıktan” bir devlettir!

Siz de diyorsunuz ki ben “Rumcu bir hainim”...

Peki o zaman, devletiniz “sahte” değilse, beni “yalancı” çıkarın! Benim “sahte” olduğumu söyleyin!

C’mon Ers!

Ayhaaaaan!

Ayhaaaaan!

Aynan Bey!



Okan Dağlı... Doktor, yazar, aktivist... Hastalarına şifa dağıtıyor, yazıyor, konuşuyor, ülkesini çok seviyor... Kitaplar yazdı... Hırsız, ganimetçi, yalancı, münafık, iki yüzlü, sahtekar gibi sıfatları olsaydı, şu anda İzmir’de eşi ile birlikte tatil yapıyor olacaktı... Seninle aynı toprakların insanı olmak bile bizim için gururdur doktorum...