Kısacık Kısacık

Aşı

“Aşı tek çaredir…” diyenler var, “Değildir… Aşı sonrası ölenlerin sayısına bakın…” diyenler var….

“Aşı zorunlu olsun…” diyenler var, “Olamaz.. Zorlamak insan haklarına aykırıdır..” diyenler var…

Aşı konusu sadece bizim buralarda değil, dünyanın her yerinde tartışılıyor. Ama tartışmalar devam ederken de, pandemi kısıtlamaları nedeniyle ülke ekonomileri her gün biraz daha çöküyor. Yani….. Corona konusu bitse bile, dünyayı büyük bir ekonomik kriz bekliyor. Asıl o zaman seyreyleyin cümbüşü (!!!)… Ekonomik krizin aşısı da yok malesef.

Maraş

Sorular sorular sorular… Çoğu cevapsız… Düzgün cevap verebilecek ‘birisi’ de yok gördüğümüz kadarıyla….

Maraş gerçekten açılacak mı ? Kimlere açılacak ? Gerçek sahiplerine mi ? Yoksa başkalarına (!) mı ?

Evine, malına dönme hayalleri kuranlara mı ? Yoksa Las Vegas hayalleri kuranlara mı ?

Açıklamalar da yuvarlak, verilmeye çalışılan cevaplar da ..Nereye çekersen çek…

Dilin kemiği yok… Arada bir ‘patlatılan’ bazı hayalleri ve hatta niyetleri içeren demeçler ise cabası… Kimlere neler söz verildiği konusunun ise, yakınlarda kokusu çıkar herhalde.

Müjdeler

‘Gerçek’ müjdelerin neler olduğu, müjdeler resmen (!!!) açıklanmazdan önce dedikodu şeklinde yayılmıştı. Sonra, kapalı kapılar aradında ne olduysa oldu. O dedikodular bir kenarda kaldı ve karşımıza ‘Saray’, ‘Külliye’, ‘Millet Bahçesi’ olarak çıkıverdi.

Fısıltılarda adı sıkça geçen kardeş ülke Azerbaycan’dan tıssss yok…. ‘Bir Millet Üç Ülke’ şimdilik bir kenarda… Diğer ‘Kardeş-Müttefik Ülkeler’den de ses yok… Ve sonuçta, Bahçeli’nin, bahçesinden bağıra bağıra sözünü ettiği Kıbrıs Türk Devleti konusu, şimdilik bir kenara kondu. Ama bazılarının kafasından ciddi ciddi yer aldığı kesin.

Kim bilir ? Belki de Türkiye’deki Genel Seçimlerin hemen öncesine…Veya, Saray’ın resmi açılış törenine kadar konu uykuya yatırılmış durumda…

Hiç telaşlanmayın, merak etmeyin, panik yapmayın. KKTC ile sorunlarımızın büyük bir bölümü halledilmişti. ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ile hiç ama hiç sorun kalmayacak….

Pasaport

Elimdeki listeyi uzun uzun yeniden inceledim. Aramızda, KC Pasaportu ve/veya Kimliği sahibi kimler var kimler…. Vatan Hainleri: Bol bol… Rumcular: Bol Bol… En Milliyetçiler: Bol Bol… En vatanseverler: Bol Bol… Çıkarımız neredeyse oradayız yani…

İşimize geldiğinde “Kıbrıs Cumhuriyetiiiii…..”; “Ortağızzzzz….” diye, avaz avaz bağırıyoruz. Ama işimizde gelmediğinde, yahut sıra yalakalığa geldiğinde başroldeyiz hemencecik.

Sokak Ağzı

“Sayın Bahçeli. Bölücülük görevini mi üstlendiniz şimdi de. Kıbrıs Türkü’nün tümüne hakaret ettiğinizin farkında mısınız ? Yoksa umurunuzda değil mi ?”

***

“Maraş açılırkandan kapıdayım ben da ha haberiniz olsun. Ben da bir apartmancık isterim. Aglınızda olsun.”

***

“Adam Bahçeli falan değil. Bahçe görse cennet zannedecek. O tam bir ormanlı. Ormanından ulumakta işte. Aldırmayın.”

***

“Cennet vatanımızı cehenneme çevirenler kimler ? Tabii ki başta ENOSİS’çilerdir. Ama bizim içimizdeki ENONSİS’çileri de atlamayın sakın.”

***

“Önce Maraşı açacağız, ardından sıra Larnaka’ya da gelebilir ha. Malum, oralarda da vakıf malı çok. Aklınızda olsun.“

***

“Memleket yanıyor. Saraylar ve külliyeler var ama yeterli yangın söndürme uçağı yok.”

***

“TC Başkanının on-üç adet makam uçağı olduğunu biliyor muydunuz ? Cumhurbaşkanlığının onüç adet makam uçağı var ama ülkenin yangın söndüren doğru düzgün uçağı yok. Hayret.”

Anlayana

“Rüşvetçi politikacıları, düzenbazları, hırsızları ve hainleri seçen halk, kurban değildir, suç ortağıdır.” (George Orwell)