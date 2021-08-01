Yeniden KUTLU ADALI (1996)-4

Birçok sendika, sivil toplum örgütü bu olay karşısında ortak bir güçle cinayetin aydınlatılıp faillerinin bulunması için yetkililere baskı unsuru olması için biraraya geliyordu. 57 örgütten oluşan bu güç birliğinin temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda bir de bildiri yayınlanmıştır. İşte bu gücü oluşturan örgütler ve söz konusu bildiri...

“Yenidüzen- 09 Temmuz 1996, syf:2

O’nun Savaşını Sürdüreceğiz

*Düşünen, Düşündüklerini korkusuzca yazan bir aydın olduğu için karanlık güçlerin kurbanı olan Kutlu Adalı’nın vahşi bir cinayete kurban gitmesinin ardından dün 57 örgüt temsilcisi bir araya gelerek, demokrasi, barış ve özgürlük düşüncesine tahammül edemeyen karanlık güçlere karşı mücadele kararı aldı.

Gazeteci araştırmacı yazar ve hepsinin ötesinde yurtsever bir aydın olan Kutlu Adalı’nın, barış ve özgürlük düşüncesine tahammül edemeyen karanlık güçler tarafından vahşice katledilmesinin tüm toplumda yarattığı infial ve tepki katlanarak büyüyor.

Kutlu Adalı’nın kanlı bir cinayete kurban gitmesinin ardından dün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) düzenlenen toplantıya katılan demokratik kitle örgütleri, Kutlu Adalı’nın verdiği savaşı sürdürme kararı aldı.

Yenidüzen gazetesi tarafından önceki gün tüm kitle örgütleri, siyasi partiler ve yurttaşlara yapılan toplantı çağrısı üzerine dün 57 örgütün temsilcileri ve yurttaşlar, dün saat 10.30’da KTOEÖS’de bir araya geldi.

Kutlu Adalı ve tüm demokrasi şehitleri için gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından toplantıyı yöneten Yenidüzen gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Burhan Eraslan, acı bir olay yaşandığına işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir infial içerisinde bulunduğunu vurguladı.

Toplumun inisiyatif koyması gereken bir dönemde bulunduğuna dikkat çeken Eraslan, toplantının amacının da buna yönelik olarak kitlesel bir katılımla yapabilecekleri saptamak olduğunu söyledi.

Bugün yapılacak olan cenaze töreninin programıyla ilgili olarak katılımcılara bilgi veren Burhan Eraslan, “Demokrasiye, insan haklarına düşünce özgürlüğüne uzanan kanlı ellere gereken yanıt verilmelidir. İnanıyorum ki tüm örgütler burada ortak bir görüşe vararak bildiri hazırlayabilecektir.” diyerek, herkesi görüş ve önerilerini açıklamaya davet etti.

Daha donra örgüt temsilcileri tarafından yapılan konuşma ve önerilerde, ortak bir tavır için kesintisiz bir güç birliği içerisinde kesintisiz bir mücadeleye girilmesi ve bu güne kadar perde arkasında kalan bu tür karanlık olaylardaki sorumluların adreslerinin artık ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Barış ve özgürlük düşüncesine tahammül edemeyen ve bu tavırlarını son olarak hunharca cinayete varan terör eylemleriyle ortaya koyan karanlık güçlere, “Bu toplum sahipsiz değil” mesajının verilebilmesi amacıyla toplumsal tepkiyi ortaya koyacak şekilde araçlara “Susmayacağız” yazılı kağıtların asılması ve cenaze törenine kitlesel katılımın sağlanabilmesi için bugün saat 11.00-14.00 arasında genel greve gidilmesi önerileri üzerinde de duruldu.

Daha sonra katılımcılar arasından görevlendirilen komite toplantıda ortaya çıkan öneriler doğrultusunda bir basın bildirisi hazırlarken, toplantıya katılanlar topluca Kutlu Adalı’nın evine giderek katledildiği yere kırmızı karanfiller bıraktı.

Toplantının ardından kendi aralarında toplanan 20 sendika ise, yapılan öneriler doğrultusunda bugün 3 saatlik genel greve gitme kararı aldı.

ORTAK AÇIKLAMA

Dünkü kitlesel toplantı sonucu hazırlanan ortak metinde Kutlu Adalı’nın savaşını sürdürmenin Kıbrıs Türk halkının yaşam hakkını, demokrasiyi, insan haklarını ve toplumsal barışı savunan herkesin boyununun borcu olduğu vurgulandı.

YeniDÜZEN, Basın-Sen, İletişimciler Birliği, KTAMS, Güzelyurt Sanat Derneği, Emek-İş, Genel-İş, Dev-İş, TES, ÜTK, Gıda-Sen, Türk-Sen, GASAD, Yurtsever Gençlik Örgütü, DAÜ-Sen, Kıbrıs Sanat Derneği, Başka Düşünce Dergisi, Pygmalion Dergisi, Bay-Sen, Çağ-Sen, KTOEÖS, Güç-Sen, El-Sel, Gör-Der, Tel-Sen, Bel-Sen, Yön-Sen, KTMMOB, KTTB, KT Karikatürcüler Derneği, KTÖS, Tarım-Sen, BES, Gençlik Merkezi, Demokrasi ve İnsan Hakları Hareketi, Kıbrıs’ta Sosyalist Gerçek, Barış ve Federal Çözüm İçin Varlık Hareketi, Yazın Emekçileri Derneği, Alternatif Yazın, Has-Der, Galeri Kültür Yayınları, KT Sanatçı ve Yazarlar Birliği, DGD, Yeşil Barış Hareketi, Tıp-İş, TKP, YKP,CTP, KT Gazeteciler Birliği, Petrol-Sen, Londra Toplumcu Dayanışma Derneği, Londra Kıbrıs Türk Araştırma Grubu, Koop-Sen, Ortam Gazetesi, Halkın Sesi Gazetesi’nden oluşan 57 örgütün imza koyduğu “halkımıza” başlıklı ortak metinde şöyle dendi:

“Düşünce özgürlüğü, demokrasi ve barış istemlerine; bu istemler uğrunda kavga veren aydın insanlara tahammül edemeyen faşist odakların “Faili Meçhul” eylemlerine bir de kanlı cinayet eklendi.

Yalnızca ve yalnızca düşünen, düşündüklerini korkusuzca yazan bir aydın olduğu için bugüne de açığa çıkarılmamanın verdiği cesaretle gittikçe saldırganlaşan bu karanlık güçlerin Kurbanı oldu Kutlu Adalı.

Kutlu Adalı’ya sıkılan kurşunlar, demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü savaşımına; toplumsal varlığımıza ve barışa sıkılmıştır aslında. Çünkü o, şaşmaz bir biçimde demokrasinin kurumlaştırılmasını, ülkeye barış gelmesini, insan hakları ve düşünce özgürlüğünü savunuyor; her geçen gün zedelenen ayaklar altına alınan bu değerler için kalemiyle, cesaretle savaşıyordu.

Kutlu Adalı, Kıbrıs Türk halkının nüfus yapısının, sosyal varlığının, kültürel ve fiziksel anlamda ortadan kaldırmak istendiğinin bilincindeydi o, bu anlayışa karşı savaş verdiği için katledildi. O’nun savaşını sürdürmek Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam hakkını, demokrasiyi, insan haklarını ve toplumsal barışı savunan herkesin boynunun borcudur.

Yeni cinayetler istemeyen Kıbrıs Türk halkının özgür ve barış içinde yaşam hakkını savunuyorsak, mücadelenin geniş toplumsal tabakada da sürekli kılınması için çaba göstermeliyiz.

İhmalleriyle bu karanlık odaklara cesaret verenler onlarla işbirliği içerisinde olanların teşhir edilmesi çabamız kararlılıkla sürdürülecektir.

Başta bu ailein güvenliğinden sorumlu olan Cumhurbaşkanı, Meclis hükümeti ile bu gidişin durdurulması için her birim uğraş vermeli ve faiilerin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır.”