Meclisimiz

Ülke sorunlar içinde çırpınıyor. Sorunların tümünün sorumlusu Devlet veya Hükümet değil. Ama… Ne tür sorun olursa olsun ve nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, çözüm arayışı içinde olması gereken ‘Seçilmiş’ birileri var. Dünyanın her yerinde ‘Seçilmişlerin’ en önemli görevi çözüm üretmek…

Çözümler üretmenin son durağı Meclisimiz. Veee ama, bizim Meclisimiz toplanamıyor bile…

Hadi gelin de, gününüzden, geleceğinizden umutlu olun….Hadi gelin de, umudunu tamamen yitirmiş, ilk fırsatta ‘göç’ü aklına koymuş gençlerimizi ikna edin…

Nüfus

Nüfusunun kaç olduğu bilinmeyen (!) bir ülke… Her kafadan bir rakam çıkıyor…. Sokaktaki vatandaştan da, en yetkililerden de… Nedenini tartışan nerdeyse yok….

Aslında neden çok basit… Kuzey Kıbrıs’ın nüfusunun resmen açıklanmak istenmiyor… Bunun da nedeni tek olabilir. Nüfusun nereden nerelere çıktığının, ne içeride ne de dışarıda, bilinmesi istenmiyor…

Bir nedeni daha var: Nüfus artışı o kadar hızlı ki….Hesaplamak çooook zorrrrr (!!!).

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İyi güzel de…Arada bir de olsa, Devlet tarafından bazı istatistikler yayınlanıyor. Bu istatistikler hangi rakama göre hesaplanıp çıkarılıyor ?

Hükümet Var Mı ?

Anlı sanlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizde bir Hükümet var mı gerçekten ?

Kabinedekilerin birbirinin icraatlarından bile haberleri yok… Biri başka diyor, diğeri başka…

Biri başka diğeri başka yapıyor…

Toplanamıyorlar bile… Şimdi büyük ortağın tek bir derdi var, Kurultay… Parti içinde ‘Vatanı kim kurtaracak (!!!)’ kavgası gündemdeki ilk maddeleri…Meclise bile gitmiyorlar….

Ama ünvanlarını korumaya da devam ediyorlar… Hükümet… Başbakan… Bakan…. Hatta ve hatta Başkan…

Adamızda Kaç Devlet Var ?

Bir kez daha yazmıştım galiba ? Çoğunluğumuz pek farkında değiliz ama aslında, sandığımızdan da önemli…

Resmi Devlet: Kıbrıs Cumhuriyeti… (2) Gayrı Resmi Devlet: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti… (3) Üçüncü Devlet: İngiltere… (4) Gayri Resmi Olarak: Türkiye Cumhuriyeti…

Aranızda, böyle olduğuna itirazı olan var mı ?

Müjde

Dünyadaki ‘Aşı Karşıtları’nın sayısı her geçen gün biraz daha artarken, aşı milyarderleri servetlerine servet katarken, bir müjde (!) daha geldi geçtiğimiz hafta içinde. ‘Covid Hapı yolda…’…

Eveeet…. Hazırlıklı olun. Aşı Modası geçmek üzere… Çok çok yakında yeni bir döneme gireceğiz. ‘Hap Dönemi’ne…Hap yağmaya başlayacak ilgili yerlerden. Yani aşı yerine Hap peşinde koşacağız bu sefer. Hapı yutacağız yani… Haberiniz olsun, biraz pahalıymış…

Sokak Ağzı

“Marazımdan ölüyorum. Üç çocuğum var, üçü de memleketten kaçmaya hazırlanıyor. Bunun için mi mücadele verdik bunca yıl ?”

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“Aha onarıldınız gene. Sokağa çıkma yasağını galdırdı hükümetimiz. Artıg sabahlara gadar eğlenebilirsiniz.”

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“Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı, kumarhaneler, kerhaneler bayram ediyordur herhalde.”

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“Memleket vekaletler memleketi oldu. Vekaleten memur, vekaleten öğretmen, vekaleten, milletvekili, vekaleten Bakan vekaleten Başkan…”

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“Koltukları paylaşamazlardı şimdi da arazileri paylaşamıyorlar.”

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“ Suçlu sayısı her gün artıyor. Bu gidişinan mahkumları goyacag yer galmayacag. Cumhurbaşkı için gocaman bir saray yapacaglarına, önce ihtiyaçları garşılayacag bir hapishane yapsalar daha iyi olmaz ? “

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“Başkan, Maraşın açılması kararı ile siyaseten güç kazandığımızı söylemiş. Nerede ? Anavatında ? Yoksa dünyada ? Tam anlayamadım da.”

Anlayana

“Politikanın sizi götürdüğü yere gitmeyin, patika olmayan yerde yürüyün.” (William Pitt)