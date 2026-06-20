Kırıkkale’de yangın!

Kırıkkale Köyü’nde ağıllar bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük arazi zarar gördü. Yangın, dün saat 10.00 sıralarında köyün güney kısmında meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm anız ile 20 dönümlük arazi içerisindeki kuru ot, çöp ve molozlar yandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi zarar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.