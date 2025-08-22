“Kıbrıs’ta İkinci Harekat, ABD Büyükelçisi’nin öldürülmesi ve Kissinger ile ABD’nin unutturulan rolü...”

Özkan Yıkıcı/YENİÇAĞ

Aslında bu konuda yazı yazma niyetim yoktu. öylece kendimi de modladım. Gelişmeler ile ekranlarda karşılaştığım bazı durumlar, beni tekrardan yakın tarihdeki bu sürece yönelik bazı kelimeler dökmeğe yöneltti.

Bilindiği gibi, ikinci Kıbrıs harekatı yetmişdört yılında gerçekleşti. Kissinger onaylı, Amerikan İngiltere menşeli ve Yunanistanın darbe yapma ile Türkiye’nin adaya çıkmasıyla adanın fiilen ikiye ayrılma döneminden söz etmekteyiz. İkinci harekat ise birincinin braktığı herden, yani Türkiyenin adaya çıkmasıyla başlanan Kuzeyin ayrışma sürecinin, ikinci ayağı olup, bugünkü Kıbrıs’ın oluşmasının da dönemecidir.

Nitekim, ikinci harekat, 14 Ağustos’ta başlayıp, 16 Ağustos’ta sonlandı. Kıbrıs resmen fiilen ikiye ayrıldı.

EN UFAK BİLGİLER DAHİ EKSİK...

Peki neden özetlediğim durum varken, yazma isteğim yokken, birden hem de sabaha yakın yazma nedenim oluştu. Hemen iki olguyla konuyu özetleyim: öncelikle kanallarda ki hepsinde değil, konuyla alakalı programlar yapıldı. Resmi törenler altında söylemler yükseldi. Dikkatimden kaçmayan, konuşanların çoğu resmen konuyu bilmiyor. Öyle bilmiyor ki en ufak bilgiler dahi eksik. Hatta resmi idolojiye yarayacak yönleri de unutmuşlar gibiydiler. Günün hamasi havasına uygun, işbirlikle koltukta kalma sevdasının ateşiyle vurgular yaptılar. Kısaca, olanlar tamamen unutuldu. Bazı kutlanmak için devamlılık içeren olgularla yetinildi. Tabii ki onları da günümüz resmi idolojik dağarcıkla doldurulup bazen bambaşka olguları da kolayca duydum.

İkinci nokta daha ilginç gelecek: Reşat Akar’ın kanalı röportajlar yaptı. Öyle gençlerle falan değil. Yaşlı denecek kesimle oldu. İlginç gelmeyip aslında ilginç olmaya aday sonucu izledim. Çoğu ne 14 Ağustos 1974’ü, ne Maraş konusunu bilmedi. Bir anlamda bir yanda atmasyonlu yakın tarih hamasileşmesi öte yanda bilmeme ikilemi, bana konuya bazı dokunmalar yapma ihdiyacını hisetirdi.

MARAŞ PLANDA YOKTU...

1974, 14-16 Ağustos günleri adaya çıkan Türkiye ordusunun ikinci harekatı sürdürdüğü tarihtir. Resmen ada fiilen ikiye ayrıldı. Ne dendiyse de hiçbiri olmadı. Sadece artık Kıbrıs fiilen ikiye ayrılıp Kuzeyi Türkiye denetimine geçti. Bunu makyajlayıp iki toplumlu dense de masada öyle gösterilse de pratik hep olanın gerçeğini yansıtı.

Peki bu salt Türkiye Yunanistan ekseninde mi gelişti. Bir not ekleyelim. İlgili sınırlar ben bildim bileli aşağı yukarı hep söylenirdi. Adına da kimsi Attila hattı diyordu. Öyle ki Rumlar’ın çoğu yerden çekilmesi nedeniyle çizilen sınırların ötesine de geçildi. B.M. askerleri, İngiliz ordusunun müdahalesiyle çizilen çizgiye gelindi. Sadece Maraş veya Varoşa hariç kaldı. Burası da planda yoktu. Rumlar kurşun atmadan, ordu gelmeden buradan da kaçtılar. Türkiye yetkilileri Maraş’tan çekilmedi. Fakat şu açıklamayı da yaptılar: Geri çekilmeyeceğiz. Ama geri vereceğiz. Görüşmelerde taviz olarak kulanacağız. Maraş’a yerleşim olmayacak. Burasının sorumluluğu Tüürkiye askerinin kontrolunda kapalı olarak kalacak dendi.

Öyle de oluşturuldu. Tabi yağmalama ise gırla yapıldı. Etrafı orduyla çevrilip resmen kapalı hale sokuldu. Kuzeydeki koltukçular dahi bölgeye askerden izinsiz giremiyordu. Bir anlamda Maraş’tan direk Türkiye sorumlu kılındı. Bunlar hep sıfırlatılan gelişmeler oldu. Öyle ki örneğin her görüşme sonrası veya bazı B.M. kararlarında anlaşma olmasa da Maraş’a sahiplerinin geri dönmesi ve başlangıçta B.M. kontrolunda açılma maddeleri var. Tabii hiçbiri uygulanmadı.

KİSSİNGER’İN DİREK ETKİSİ DE VARDI...

Bir konuşulmayan önemli başka konu da şu: Birinci Kıbrıs çıkarmasıyla başlayan süreç, ateşkesle bir yerde durduruldu. Cenevre’de görüşmeler yapıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kliridis yönetime getirildi. Yunanistan’da çöken cunta sonrası Karamanlis gelip mezarlıktan canlandırma yapmaya girişti. Ama masa kurulduydu. Ganrantörler dışında Kissinger’in direk etkisi de vardı.

Cenevre görüşmelerine Türkiye bir harita sundu. İkili federal yapı ile kantonal bölgeler içerikli iki seçeneği belirtti. Hemen yanıt alma peşine düştü. Genelde öteki taraf hazırlıksızdı. Zaman istedi. Bu konuda İngiltere de aynı görüşteydi. Fakat Kissinger’in meşur sözü Güneş’e söylendi: “Ne bekliyorsunuz?...” Turan Güneş de Ecevit’e telefon açıp “Ayşe tatile çıksın” dedi. Böylelikle ikinci harekat da başlatıldı. Nedense Kissinger’in tutumu hep gözardı edilmektedir. Hatta Türkiye’de öyle bir karıştırılıyor ki sanki Yunanistan’da cunta yapılanmasından sonra Ayşe’nin tatile çıkma durumu yaşandı dahi denilmektedir.

AMERİKAN ELÇİSİ ÖLDÜRÜLDÜ...

Özelikle Kissinger’in durumu, ikinci harekattaki rolü ve daha da can yakanı harekat biterken, birgün sonra hala nasıl oldu bilinmeyen bir ilanla Maraş sakinlerinin evlerine dönebileceği açıklamasıyla bölgeye gidip kaybolan Rumlar da oldu. Ertesi gün ortaya saçılan bilgiler ile Amerika’nın rolü ortaya çıkınca, Rumlar büyük bir gösteriyi elçilik önünde yaptılar. Atılan bir keskin nişancı kurşunuyla da Amerikan elçisi öldürüldü. 19 Ağustos’taki olay da böyle oldu.

Genelde bu tür olaylarda Amerika çok sert tavır kordu. Ama Kıbrıs’ta 19 Ağustos’taki elçinin öldürülmesine fazla tepki vermedi. Zamana yaydı. Ama etrafa Kıbrıs ve Yunanistan tarafında saçılan belgelerde hep darbeden son ana dek hep ABD ve özde Kissinger’i işaretlerle süslemekteydi.

AMERİKA, KIBRIS AYAĞINDA UNUTTURULDU...

Nedense zaman geçtikçe, Amerika Kıbrıs ayağında unutturuldu. Birçok gelişme sıfırlatıldı. Hatta olan olaylar dahi tersdüz edildi. Sadece katliamlar ile göçler, onlar da güncel resmi idolojinin kullanımı için gündemde tutuldu. Ama hala aklımızda olan olayın dahi ne olduğu unutkanlığı bellek silinmesine dek geldi. Bu koşullar, dilendiği anda kolayca yalanlarla yeni resmi tarih yazılmasını da kolaylaştırdı. Başka açıdan da olanların bellekten sildirilip olmamış havasına da sokulduğu çokça yaşandı. Tabi, yalanlar da gırla. En çok da Maraş üzerinde oluyor. Yağmalama ve konma adına uydurulmayan durum kalmadı. Çözümsüzlük ile yeni kurallar ise adanın fiilen ikiye ayrılıp bambaşka şekle de soktu.

(YENİÇAĞ – Özkan YIKICI – 15.8.2025)

Henry Kissinger'in 1974'teki rolü, görmezden geliniyor...

*** GEÇMİŞLE YÜZLEŞMEK İÇİN DÜNYADA NELER YAPILIYOR?...

“Arjantin'de gözaltında kaybedilenlerin yakınları Netanyahu'nun tutuklanmasını istedi...”

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı, Roma Statüsü’ne taraf olan Arjantin’in yasal sorumluluklarını gündeme getirdi. Netanyahu, Milei'nin garantörlüğünde 7-10 Eylül'de Arjantin'i ziyaret edecek.

Arjantin’de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Arjantin’e planladığı ziyaret öncesinde, "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi, Netanyahu’nun "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" işlediği iddiasıyla mahkemeye suç duyurusu yaptı.

Netanyahu'nun 7-10 Eylül'de Arjantin'e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Javier Milei'nin de söz konusu suç politikasının ortağı olacağı belirtilen suç duyurusunda, İsrail hükümetinin, Filistin halkına yönelik sistematik yok etme politikası ve yaşama hakkı, insan onuru ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Suç duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin halkı ve insan hakları örgütleri, kitlesel suçların ne anlama geldiğini bizzat deneyimledi. Gazze'nin işgalinden bu yana on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail hükümeti, İlaç, gıda ve insani yardımların girişini engelledi. İsrail'in ablukası tüm Gazze'yi olumsuz etkiliyor."

Netanyahu’ya karşı ceza mahkemesinde yapılan suç duyurusunun başta Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel olmak üzere birçok insan hakları örgütü temsilcisi tarafından desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de en son 12 Ağustos'ta Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu’nun Filistin’e karşı "savaş suçları" ve "soykırım" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması talebiyle başkent Buenos Aires’teki federal mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu.

Arjantin Roma Statüsü’ne taraf

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar” gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı. İddialar arasında, kuşatma altındaki Gazze’de "sivil nüfusu açlıkla silah olarak hedef alma", "cinayet", "zorla tasfiye" ve diğer insanlık dışı eylemler yer alıyor.

Arjantin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş anlaşması olan Roma Statüsü’ne 8 Şubat 2001’de onay vererek taraf oldu.

Bu nedenle Arjantin hâlihazırda UCM’nin yargılama yetkisine bağlı olan bir ülke olarak; Netanyahu’nun ziyaretinde, mahkemenin tutuklama kararına yasal olarak uymakla yükümlü bulunuyor. Ancak Arjantin Başkanı Milei, Netanyahu’ya tutuklanmayacağının garantisini veriyor.

(BİANET.ORG – 20.8.2025)

*** BASINDAN GÜNCEL...

“Gazze’de ölüm mühendisliği uygulanıyor...”

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze halkını aç bırakıp yavaş bir ölüme mahkum ettiğini belirterek, 40 binden fazla bir yaş altı bebeğin ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1.2 milyondan fazlası çocuk 2.4 milyonluk bir halka karşı sistematik şekilde aç bırakma ve yavaşça öldürme politikasıyla "tam teşekküllü bir soykırım" uyguladığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla bir yaş altı bebeğin ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

100 binden fazla çocuk ve hasta, yetersiz beslenme nedeniyle risk altında

Her gün başta çocuklar ve hastalar olmak üzere insanların açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"100 binden fazla çocuk ve hasta, ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle geniş çaplı bir insani felaketin eşiğinde bulunuyor. İsrail bebek maması, besin takviyeleri, dondurulmuş et ve balık, peynir ve süt ürünleri ile çeşitli meyve ve sebzelerin Gazze'ye girişini engelliyor. İzin verilen sınırlı miktardaki yardımlar ise çoğunlukla çalınıp yağmalanıyor veya güvenli şekilde dağıtılamıyor."

Gazze'de "ölüm mühendisliği" uygulanıyor

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının bir "ölüm mühendisliği" olduğu, tüm bunlardan ABD'nin ve onları destekleyen ülkelerin tamamının hukuki ve insani sorumluğu bulunduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler kurumlarına "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, sınır kapılarının açılması ve ablukanın kaldırılması için İsrail'e etkin ve gerçekçi baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'de 680 günü aşkın süredir devam eden saldırı ve abluka modern çağın en şiddetli soykırım ve insanlığa karşı suç örneklerinden biridir." ifadelerine yer verildi.

(T24 – 18.8.2025)