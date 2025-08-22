Eşit egemen devlet - su – çöp – köpek!

Efendim turizm bitti!

Doğrudur!

Ülkede şu anda en yaygın turizm, Türkiye’den tetikçi turizmi!

-*-*-

Efendim, narenciye tükendi!

Doğrudur!

Başaramadık, beceremedik, kuruttuk!

Bitti!

-*-*-

Efendim yollar berbat, okullar konteynerden, yolsuzluklar diz boyu, siyasi saçmalıklar boğuyor, uluslararası ilişkilerimiz dibe vurdu, seviyesizlik aldı götürdü, rüşvet günlük yaşamın basit bir kültürü haline geldi, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı, KKTC’den bir siyasi partinin etkinliğine gelme yanlışını yapacak falan ve de filan...

-*-*-

Efendim Güney’in ekonomisi şöyleydi, yolları böyleydi, temizdi, bakımlıydı, boyalıydı, gelişmişti...

-*-*-

Hepsini, her şeyi, her alandaki çökmüşlüğü, kokuşmuşluğu geçtim...

Türkiye’de baltaya sap olamamış iki kuruşluk dilbandilerin ülkeye ayar çekmeye çalışmasını, bakan yiyen müsteşarı, tuzun dahi siyaseten kokuştuğu bu sistemin çocuklarımız için tehlike olmanın ötesine geçtiğini de bir yana bıraktım...

-*-*-

Size, fotoğraflarıyla birlikte, farklı bir sayfa hazırladım bugün...

-*-*-

Su...

Ülkede var olan bir ya da iki hadi bilemediniz beş “gölet” tamamen kurudu!

Çok ciddi bir kuraklık var!

Yağmur yağmıyor!

Tamam, anavatanınızdan su geliyor ama o su yetmeyecek çünkü aynı anavatan başta olmak üzere, dışarıdan, durmaksızın nüfus da geliyor!

-*-*-

Su tasarrufu, su sıkıntısı, be aman zaman ne olacak?

Düşünen, bunu dert eden var mı?

Yok!

-*-*-

Hemen her gün, Gönyeli, Kuzey Lefkoşa ve Güney Lefkoşa’da ya yürürüm ya bisikletle dolaşırım...

Gönyeli ve Kanlıköy’deki iki “baraj” veya “su birikintisi” tamamen kurudu!

Bu görüntü için bir tecrübeli büyüğüm, “kuraklığın ve işin ciddiyetinin ispatı” dedi...

-*-*-

Dün bir “bilen” büyüğümle konuştum, üç - dört sene içinde, eğer bir şekilde Türkiye’den gelen suda sıkıntı olursa, “yandı gülüm keten helva” dedi!

-*-*-

Çöp!

Ülkede her yan çöplerle dolu!

Sorun belediyeler değil!

Sorun, ülkeyi sevmeyen, “vatanım” demeyen ve tıpkı Türkiye’nin buraya görevlendirdiği dilbandileri gibi, sadece çökme – yutma ya da belki de ekmek için gelmiş insanlar!

Biz bu insanların büyük çoğunluğuna ne yazık ki bu ülkeyi sevdiremedik!

Sevmeyince de ne yapıyor insanlar!

Sürekli ganimeti düşünüyor!

Sürekli “mıçayım böyle ülkeye” diyebiliyor ve ne yazık ki mokunu çöpünü ilk bulduğu yere bırakıyor...

-*-*-

Hamitköy çevresi çöplük, Gönyeli çevresi çöplük!

Ana yol kenarları çöplük!

-*-*-

Köpek!

Sokak köpekleri ile ilgili sorunu da çözemedik!

Aynı sebeple!

Bu ülkeyi sevmiyoruz!

Geliyor yabancı öğrenci veya başkası ya da her kimse; “aman da aman ne tatlı köpecik” diyor, alıyor; tatile gidecek, mezun olacak, işi bitti, köpeği de salıyor sokağa!

-*-*-

Belediyeler çaresiz, devlet zaten yok!

Köpekler özellikle Lefkoşa Sanayi’nin bence kabusu!

-*-*-

Bir sokak köpeğini dün sabah işe gelirken, bir kuzuyu parçalayıp yediği sırada görüntüledim!

Kuzuyu bir mandradan mı çaldı?

Yoksa kuzu, çöpe mi atılmıştı da buldu?

Bilemem!

Ama her ikisi de “devletsizlik”ten kaynaklanan; bu ülkeyi sevmemekten dolayı var olan sıkıntılar!

-*-*-

Alın size eşit – egemen devlet!

Ve alın size fotoğraflar...

Lefkoşa Sanayi’de sabah kahvaltısı...

Bizim gazetenin önü...

Gönyeli ovası...

Gönyeli’de çöp dökmek yasak!

Hamitköy’de bayrak manzaralı çöplük!

Ve Gönyeli Barajı tamamen kurudu!