Bu haftaki sayfamızda KIBRISLI KİTAPLAR’a, Mutlu Soykurt’un “Işın Ramadan Cemil” kitabıyla başlıyouz. Bir “seri kitap” çalışması olan ve üst başlık olarak “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri Serisi” altında bu adanın kendi alanlarında isim yapmış değerli kadınlarımızın yaşam öykülerine yer veriyor. Çokça değerli fotoğraflarla zenginleştirilen ve bu anlamda da bir “kaynak” kitap halini alan söz konusu seri’den şu ana kadar “Yıldan Birand”, “Raziye Kocaismail” ve “Işın Ramadan Cemil” kitapları yayınlanmıştır. Bu noktada YDÜ Kültür Yayınlarını da yürekten kutlamak gerekir.

Mutlu Soykurt

“Işın Ramadan Cemil”

YDÜ Kültür Yayınları, 60 syf, Şubat 2022

“Bu eserde, insan duyarlılığı ve sosyal bilinci gelişmiş, anne, baba, öğretmenler tarafından zamanında farkedilen ve yönlendirilen bireysel merak ve yetenek sahibi çocukların elde ettikleri başarıların nasıl toplumsal ve bir o kadar da kişisel mutluluk, onur ve sevince dönüştüğünü ve gelecek kuşaklara örnek olduğunu ve onların güven duygularını beslediğini ve gelecek umutlarını alabildiğine yeşerttiğini görüyorum. Farkedemediğimiz yetenekleri ve onların özverileriyle yerine getirmekten kıvanç duydukları görevlerini bizlere tanıtmayı düşünerek bu eseri hazırlayan yazarı yürekten kutluyor ve bu eserin Kuzey Kıbrıs’ın değerlerinin çoğalmasına yol açacağına inanıyor, başarılar diliyorum. -Prof.Dr. Sabri Koş-Dilbilim uzmanı.”(arka kapak’tan alıntı)

Yazarımız Ünver Alibey, fantastik roman yanında çocuk kitaplarıyla da her yaştan okurla buluşmaya devam ediyor. Ülkemizde “fantastik roman” türündeki yayınların farklı yazarlarımızca kaleme alındığını da belirtmek isterim. Bu arada sahibi olduğu Salamis Yayınları içerisinde çevirisini yapıp yayınladığı kitaplar da okurla buluşmakta. Buna, Douglas Anthony Copper’ın “Hortlak Kimyası”nı verebiliriz.

Ünver Alibey

“Işık Prensi”

Bulut yayınları, 338 syf, Şubat 2022

“Sırların sarmaladığı bir adama aşık olabilir misiniz? Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelmiş güzel bir kız, Esin. Karşılaştığı gizemli adam, Emir. Esin ve Emir beklenmedik bir anda tanışıyorlar. Birbirlerini ilk gördükleri andan itibaren aralarında bir çekim başlıyor ve birbirlerinden uzaklaşamıyorlar. Ancak zamanla, aralarında oluşan bu ilişki Esin için karmaşık bir hale geliyor. Esin, Emir'de sıradan olmayan bazı özellikler keşfetmeye başlıyor. Esin için Emir’i ve ondaki sırları keşfedeceği gizemli bir yolculuk başlamak üzere... Bu yolculukta ona eşlik etmeye hazır mısın?” (tanıtım yazısı)

Ahmet Sanver bey bir iş insanı. Toplum arasında “Atleks” olarak bilinen mağazanın sahibi. Üretim içerisinde de yıllarca yer almış birisi olarak, “teşkilat dönemi” anılarından sosyal ve ekonomik yaşamımıza, anılarıyla uzun bir yolculuğa çıkmış. Kullandığı kaynak nitelikli fotoğraflarla yazdıklarını destekleyen Ahmet bey, “Bitmeyen Hatıralar” başlıklı yazı serisiyle okuyuculara anılarını anlatmaya devam ediyor.

Ahmet Sanver

“Bitmeyen Hatıralar-16”

120 syf, Şubat 2022

“Değerli okuyucular; tüm kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımda da Kıbrısımızın tarihinden, kültüründen, yaşantısından, örf ve adetlerinden pasajlara rastlayacaksınız. Tüm yazdıklarım ve yazacaklarım; kurgu, düşünce ve hayallerden arındırılmış; gerçek, yaşanmış olayların öyküleridir. Bu öykülerde her yaştan, herkesin kendinden bir şeyler bulacağına da inanıyorum. Anlatımlarımın kolay anlaşılması için yalın ve yerel diyalog üslûbu kullanmaya özen gösterdim, klişe yazımlardan da sakındım. Tüm öykülerin sonunda konu ile ilgili açıklamalı fotoğrafları da bulacaksınız.” (arka kapak yazısı)

Fotoğraf sanatçısı yazar-şair Ceyhan Özyıldız, yazın dünyamızda büyük bir eksiklik olarak niteleyebileceğimiz “katalog” çalışmasıyla önemli bir adım atmış oldu. Yazın dünyamızın duayenlerinden olan M. KANSU hocamızın yayınlarının kronolojik sıralaması ve yayınları hakkında verdiği bilgilerle bu alanda değerli bir “kaynak kitap” yaratmıştır.

Ceyhan Özyıldız

“Bir Doğu Akdenizlinin Düşün İzleri: M. KANSU-yayın kataloğu 1959-2021”

(sınırlı baskı,) 172 syf, Ekim 2021

“M. KANSU Kıbrıslıtürk yazınının üretken yazarlarından biridir. Bu üretim; şiir, öykü, deneme, anlatı, bildiri, gibi geniş bir yelpazede seyretmektedir.

1959’da Fikret Demirağ’la birlikte çıkardığı ‘İkinin Yaşamı’ ile düşün yolculuğuna başlayan M Kansu’nun, bugün tam kırk üç eserde yazar, öykücü, şair, editör, çevirmen sıfatıyla imzası bulunmaktadır.

1959’da başlayan bir yolculuk ve yürüdükçe geride bırakılan kırk üç eser... Bu süreçte eserlerin nerede, hangi tarihte yayınlandığı, hangi sırayla okuyucusuyla buluştuğu vb. bilgilerle ilgili olarak zaman zaman yanlış kayıtlar yapıldığını gözlemledik.

Bu derleme çalışmasıyla, M Kansu’nun düşün yolculuğu sırasında dağarcığında biriktirdiği eserlerinin, eksiksiz ve tam sıralı bir listesidir. Sırasında yazara danışarak, sırasında kitapların tarih içerisindeki izlerini sürerek, basın, davetiye, yayınevi kayıtları gibi kaynakları takip ederek hazırlamaya çalıştık. Bilgi bilminin yönergelerini dikkate alarak, kitapların detaylı bir incelemesini de içeren bu eserin; araştırmacılara, kitapçılara, yayıncılara ve okurlara faydalı olcağına inanıyorum-Ceyhan Özyıldız-” (Ön Söz)