Bu ülkede son dönemlerde neler yaşandığına gelin birlikte bakalım.

***

Bu ülkede eğitim betonarme sınıflardan çıkartılıp konteyner sınıflara sıkıştırılmış ve öyle de devam etmektedir.

Bu ülkede hastalanan insanlar, eksikliklerden ve aksaklıklardan dolayı rahatlıkla sağlık hizmeti alamaz durumlara gelmiştir.

Bu ülkede hastanelerdeki düzensizlikten ve altyapı eksikliklerinden dolayı, sağlık çalışanları ve hekimler görevlerinden ayrılıp, özelde çalışmayı yeğliyor.

Bu ülkede onlarca yıl önce yanan tiyatro binasının tadilatı tamamlanmıyor. Bunun eksikliği ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin umurunda bile olmuyor.

Ama bu ülkede öncelik külliyeye veriliyor… Saraylar yapılıyor, meclis binası yapılıyor. Yetmezmiş gibi, bahçesine parklar, bahçeler, onun içine de 4 minareli cami yapılıyor.

***

Bu ülkede yeni açılacak kamu binalarına, yurt dışından taşımayla destekçiler getiriliyor.

Otobüslerle tribünlere taşınan taraftarlar gibi, cenazelere çağrılan cenaze ağlayıcıları gibi, siyasi parti mitinglerine bir sandviç ve kolaya götürülen kalabalıklar gibi…

***

Bu ülkede Ercan Havaalanı’nın eski binası içinde büyük tanıtımlarla Teknofest düzenleniyor.

4 gün süren ‘festival’ kapsamında ziyaretçilere savaş aletleri de gösteriliyor.

Bu ülkede ‘bilim’ festivali altında düzenlenen etkinlikte, Ercan’ın eski binası içinde mescit olmasına rağmen, renkli halılar piste serilerek namaz da kılınarak, kim daha inançlı olduğu gösteriliyor.

Yine aynı festivalde, festivali organize edenler festival alanı içine kurulan ve üzerinde jeneratör ve hoparlörleri taşıyan kuleleri güvenli bir şekilde yerleştirmeyi dahi beceremiyor.

Rüzgardan yıkılan kulelerden biri kalabalığın üzerine devrilip ve 2 kişiyi ağır yaralayabiliyor. Yaralıların sağlık durumları kritik…

Bir kişi de başka bir sebepten ötürü hastaneye kaldırılıyor.

Bu ülkede Teknofest’in güvenliklerini taşıyan uçakta silahlar patlayabiliyor. Hasar alan uçak da kalkamıyor.

***

Bu ülkede kaçak hastane, kaçak saray, kaçak meclis binası yapılıyor… Ancak yurttaş evinin bahçesine, ilgili mercilerden izinsiz bir garaj yapsa anında müdahale ediliyor.

***

Bu ülkede insanlar, araçlarıyla 50 metrelik uçurumlardan kayalıklara yuvarlanıp, hayatını kaybediyor.

Sonrasında da ilgili belediye, kazanın yaşandığı yere önlem alınacağını açıklıyor.

Kazanın öncesinde tedbir almak kimsenin aklına gelmiyor.

***

Bu ülkeye limanlardan zehirli ve kaçak sebze ve meyve girip, piyasaya sürülüyor.

O zehirli gıdalar, sofralarımıza girebiliyor.

***

Bu ülkede bir milletvekili çıkıp, Meclis kürsüsünden paralar sallayarak, rüşvet aldığını güle güle söyleyebiliyor.

Bu ülkede bir başka milletvekili de aylarca yurtdışında yaşayarak, milletvekilliği maaşı çekebiliyor.

***

Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişi, kıvırdığını söyleyerek, kıvırmalarının ölçülü olduğunu söyleyebiliyor.

***

Bu ülkede yanardöner ışıklar altında ana yol üzerlerinde bulunan genelevlerde, kadınlar ölüyor, öldürülüyor. Konunun da üzerine gidilmiyor…

***

Bu ülkede hastanede, yeni doğan bebeklere alkollü mama verilebiliyor… Bu ihmalden kaynaklı bir bebek ölüyor. Ama toplumun beklediği istifalar gelmiyor… Sağlık Bakanı ve yetkilileri hala koltuklarında oturuyor… Görevden almalar da olmuyor…

***

Bu ülkede bazı üniversiteler para karşılığında diploma veriyor. Hatta o diplomalardan milletvekili de gidip alıyor, polis müdürü de…

***

Bu ülkede hastalar ilaç bulamıyor… Çünkü yoktur!

***

Bu ülkede görev yapan bazı imamlar, beğenmedikleri ideolojilerde olan kişilerin selasını okumama, cenazesini defnetmeme hakkını kendinde bulabiliyor.

***

Yani bu ülkede her an her şey olabiliyor…