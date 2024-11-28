Efendim, Kıbrıs Cumhuriyeti NATO üyesi olur mu?

Türkiye buna karşı çıkar mı?

Birçok “Rum” kaynağa göre, Kıbrıs’ın NATO üyeliği, bölgesel güvenlik ve işbirliği açısından büyük bir adım olabilir…

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Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Christodoulides’e gazeteciler sordu: Üyelikte ısrarcı mısınız?

Başkan yanıt verdi: Kristal gibi temiz! (Yani apaçık bir şekilde evet)…

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İdeolojik olarak NATO üyeliğine bir tek komünist AKEL karşı çıkıyor!

KKTC tarafındaki siyais gruplar mı?

Kimse onlara bir şey sormayacak, bu gayet net bir durum!

Zaten sorsalar da Kıbrıslı Türkler bu konuda karar verene kadar…

Peeeee.

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Çok merak ettiğim bir konu var!

Hemen aktarayım: NATO’nun ilk günlerinde, kapitalizmin bekçisinin ünlü yer altı örgütlenmesi olan Gladio’nun kurduğu EOKA ve TMT’nin kahraman üyeleri ve şu andaki takipçileri ne diyor – ne düşünüyor?

Türkiye “olur” derse, özellikle TMT kafasındaki kardeşler ne diyecek?

Büyük bir merak!

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Kıbrıs eğer NATO üyesi olursa, düşünün Trodos veya Beşparmaklar’daki tatbikatlarda hem RMMO hem de GKK ve KTBK birlikte yer alacak!

Ülkedeki bütün kara kargaların beyaz olma olasılığı gibi geliyor değil mi?

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“Ama kahpe kapitalizm ve kahpe emperyalizm; sen nelere kadirmişsin” diye yorum da yapabilirsiniz!

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Kıbrıs NATO üyesi olursa ne mi olur?

Bilemem!

Türkiye’nin ne türden pazarlık yapacağına bağlıdır bu diye düşünüyorum ama kesinlikle ve kesinlikle Kıbrıs’ta iki ayrı ve eşit egemen devlet olmaz!

Bundan eminim be Tahsin Abi!

(Sayın Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrloğlu’ndan bahsettim…)

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Cyprus Mail’deki bir habere göre şu an için Türkiye’nin itirazları nedeniyle Kıbrıs’ın NATO’ya katılması mümkün değil.

Ancak Christodulides başkana göre Kıbrıs NATO’ya katılırsa, ordusunun yani RMMO’nun savunma yetenekleri güçlenecek!

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Aslında Kıbrıs NATO üyesi olursa, Kıbrıs’ta askerlik ortadan kaldırılmalı!

NATO partnerlerimiz Türkiye ve Yunanistan bu savunma işini yapamaz mı Girye Proedros (Sayın Başkan)

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Açıkça bilinen bir konu var; Amerika, Kıbrıs’ın NATO üyeliğini destekliyor…

Bilinmeyen ise Türkiye’nin bu konuda ne diyeceği!

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Bir bilinmeyen de bunun, etnik olarak ikiye bölünmüş ve bir yanını NATO üyesi Türkiye’nin “kullandığı” Ada’daki “barış süreci”ne etkisi!

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Açıkça bilinen bir başka konu daha var; Kıbrıs’ın Türkiye’nin itirazları nedeniyle NATO’ya üye olması mümkün değil.

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Yorumlanabilecek bir konu var; Kıbrıs’ın coğrafi konumu…

Beytambal Ada öyle bir yerde ki, asırlardır her emperyalist üzerinde lingiri oynuyor!

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Lingiri nedir?

Biri, TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne anlatsın…

Ya da şöyle diyelim sayın Sergil; Sopa, iki ucu inceltilmiş değnek ve taşlarla falanla oynanan; İngilizlerin ve sömürgelerinin kriketinin topla oynanmayan bir modeli…

Büyükelçilik bahçesinde size bir demonstrasyon yapabilirim…

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Neyse!

Kıbrıs’ın NATO üyeliği, hem NATO hem de AB’nin işbirliğini gerektirecek bir durum…

Türkiye birincinin etkili üyesi, ikinci ile ilişkisi net değil gibi duruyor!

Dolayısıyla, bu konu önümüzdeki süreçte, Ada’nın geleceğini de ciddi şekilde etkileyeceğe benziyor…

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Peki, bu çok önemli süreçte, Ersin Tatar nerede?

Bırakın ya hu da adamın bir sürü sorunu var!

Neyse!

-*-*-

Şahsi düşüncem mi?

Ada zaten 1955’ten beri NATO’nun öyle ya da böyle mutlak kontrolünde değil mi?

(NATO’nun temelleri 1949’da atıldı…)

Hem EOKA’yı hem de TMT’ti NATO kurdu!

İkisinin de ilk ve esas hedefi, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in Küba’sı olmasını engellemek değil miydi?

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CIA, MI6 ve hatta MİT ve Ada’daki Kıbrıslı Rum ya da Türk “temsilcileri”, NATO’nun elemanları değil miydi?

-*-*-

Haaaa Kıbrıs Cumhuriyeti NATO üyesi olursa ben ne mi yaparım?

Hiçbir şey yapamam ki!

İzler, gülerim!

Demek ki patronlar şimdi de buna karar vermişler der; işer, yatar, uyurum…

Üç anı…

Kaptan Kutragos…

Asil Nadir’in PPI Lines adlı dev gemicilik şirketinin yöneticilerinden biriydi…

Yunanistan vatandaşı…

Londra’da tanıştım…

Çok sohbetler ettim…

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90’lı yılların sonlarıydı…

Beni bir yerde öğle yemeğine davet etti…

Yemekte 80 yaşlarında bir beyefendi de vardı…

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O beyefendi bana Güney Afrikalı olduğunu; önce EOKA’ya, daha sonra da TMT’ye verilen bir çok eğitimi kendisinin de dahil olduğu bir grubun hazırladığını anlatmıştı…

Önce EOKA’ya sonra TMT’ye bomba eğitimi verdiklerini söylemişti…

Bunu bizzat kendisinin yaptığını iddia ediyordu…

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Sonra Brendan O’Mailey adlı yazarla tanışmıştım…

Kıbrıs: Komplo Teorisi (Cyprus Conspiracy) kitabının yazarı…

Tassos Papadopulos Cumhurbaşkanı’ydı o günlerde… Ve bir ziyaret için Londra’ya gelmişti…

O’Mailey ile Papadopulos’un gazetecilerle sohbeti sırasında tanışmıştım ve Güney Afrikalı amcanın anlattığı şeylere benzer şeylerden bahsetmişti…

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Bu konuyu, o günlerde çalıştığım gazetenin genel yayın yönetmenine aktarmıştım…

TMT’nin Ankara yakınlarındaki kampta eğitime gönderdiği ilk gruplardan birindeydi…

Ve bana ilk gittikleri zaman kendilerine Güney Kore’den kalma NATO üniformalarının dağıtıldığını ve aldıkları paket içerisinde üniforma yanında, Amerikan sigarası ve hayatında ilk kez gördüğü prezervatif bulunduğunu ifade etmişti…