Kıbrıs’ın eşit egemen iki devleti  ve cauuuuv de bana annem!

Kıbrıs, yani “yasal olan devlet”, FDI Intelligence denen kurum ya da oluşumun 2021 yılı için hazırladığı “Greenfield FDI Performans Endeksi'nin” yedinci baskısında, bir önceki yıla göre 50 sıra tırmanarak 18’inci sırada yer aldı.

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Sade vatandaşlar olarak, bu türden haberleri okuduğumuz zaman, pek fazla bir şey anlamayız…

Anlamadığım için sağıma soluma baktım…

Ne demek istiyor bu “endeks” diye soruşturdum…

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Meğer, bu endeks, ülkeleri ekonomilerinin büyüklüğü ile orantılı olarak çektikleri doğrudan yabancı yatırımları dikkate alarak sıralama yapmaktaymış…

“Çektikleri doğrudan yabancı yatırım!”…

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Ve ne olmuş Kıbrıs devletinde?

Pandeminin tüm Dünya’yı ekonomik olarak olumsuz yönde ciddi anlamda etkilediği günlerde, Kıbrıs, yabancı yatırımlarda artış yaşamış!

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Yabancı yatırımlarda ama özellikle yeni projelerde önemli artış, elbette ülke ekonomisi için büyük önem taşır…

Kıbrıs ekonomisi de bu dönemde yüzde 5,5'lik GSYİH büyüme oranına ulaşmış…

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Maliye Bakanı Constantinos Petrides geçtiğimiz, ülkesinin doğrudan yabancı yatırım performans endeksindeki etkileyici puanını, özellikle mevcut çalkantılı ekonomik ortamda hem işler hem de gelirler için son derece önemli olarak nitelendirdi…

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Evet son derece önemli…

Ve eklemek lazım; FDI Intelligence tarafından kullanılan ve yayınlanan verilere göre, Kıbrıs'ta doğrudan yabancı yatırımlar, 2022'nin ilk yarısında 2019'un ilgili dönemine göre yüzde 150 artış kaydetti.

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Bizim kafaların “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” diyerek sözde diplomatik olarak zayıflatmak istediği “Kıbrıs Devleti”nin yöneticileri, ülkeyi gelişmekte olan bir teknoloji merkezi olarak tanıtmak için yoğun çaba harcadı… Bu çabaların sonucu olarak, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojisi sektörlerindeki yatırımlar en çok artış gösteren sektör oldu…

Yazılım geliştirme ve bilgi teknolojisindeki yatırım artışı, 2022'nin ilk yarısında, 2019'a kıyasla yüzde 600'e ulaştı…

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Maliye Bakanı Petrides de diyor ki, “Bu sonuçlar tesadüfi değil, politikalarımızın doruk noktası ve Ekonomi Konseyi ile işbirliği içinde tasarladığımız ve benimsediğimiz yeni kalkınma modeli 'Vision 2035'in uygulanmasıdır."

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Sonuç nedir?

Yani bu endeksler - göndeksler - GSYİH’ler, pratikte nasıl açıklanır?

Hemen belirtelim…

Bir: Çok yüksek maaşlı yeni iş olanakları doğar… En önemli yanı budur… İşsizlik azalır. Kalifiye elemana ihtiyaç artar…

İki: Ülke gelirleri çok yükselir…

Üç: Mutluluk demektir, mutluluk…

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Bizimkilerin “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” dediği, casusluk şaklabanlıkları ile resmen maskaralık işlerle uğraştığı “Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti”, ülkeyi bir teknoloji merkezi olarak tanıtmayı başarırken, elbette çekilen yatırımlar sadece bunlar değildi…

Ekonomik çeşitlilik çok artırıldı…

Ve ülke ekonomisinin dayanıklılığı yükseltildi…

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Kıbrıs Cumhuriyeti başka ne mi yaptı?

Tüm Dünya’yı vuran yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artışı da ele aldı…

Mağdur olduğu saptanan sektörlere 350 milyon Euro destek verildi…

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Bu arada, ülkeye yatırım bulmaktan başka işle uğraşmayan Invest Cyprus'un başkanı Evgenios Evgeniou, örgütün Kıbrıs'taki yatırımları daha da artırmaya kararlı olduğunu söyledi…

Evgeniou, "Zor bir zamanda, bir pandeminin ortasında, Kıbrıs 2021'de önemli sayıda yatırım çekmeyi başardı ve bu da ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Yeni devlet teşviklerinden yararlanarak, ülkemizin ekonomik modelinin daha da zenginleşmesine katkıda bulunacak, son derece uzmanlaşmış uluslararası şirketleri çekmek için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz” dedi.

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Güney Kıbrıs’ta turizmde, eğitimde, sağlıkta, bayındırlık ve ulaştırmada da yatırımlar hiç durmadı…

Turist rakamları dudak uçuklattı…

Ve tahminlere göre en az 15 bin Kıbrıslı Türk, son bir yıl içinde Güney’de çalışmaya başladı…

Fazla söze gerek yok, meraklısı sadece Aya Napa Marina’ya internetten bir baksın, yeterlidir…

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Gelelim, bizim seymenbaşı – üçurup İzzet dayının “eşit ve egemen” KKTC’sine!

KKTC’de ne yapıldı?

Çok basit bir örnek vereyim; daha sonra bu konuyu ayrıntılı yazacağız; yüzlerce ev inşa edildi…

Bunların bazıları, henüz yasal izinleri tamamlanmadan müşterilere satıldı…

“İzinsiz!”…

“Kaçak!”…

Şirket sattı, yerel otorite de alacağını hem özel hem tüzel cebe indirdi…

Müşteri parasını ödedi.

Peki devlet?

Devlet alacağını, vergisini alamadı!

Çünkü inşaat kaçak!

-*-*-

Neyse, KKTC başka ne yaptı?

Açıkçası hiçbir şey yapmadı!

Türkiye’den gelen bir talimatla UBP – DP – YDP koalisyonu kuruldu…

Bir başbakan skandalla gitti.

Öteki başbakan darbeyle devrildi.

-*-*-

Akaryakıt alımında usulsüz ve yolsuz bir şekilde, ne idüğü, kim olduğu belli olmayan insanlar on milyonlarca Dolar kazandı!

İhaleler darmadağın edildi.

Demokrasi katledildi.

Yasa – Anayasa tanımazlıklarla içteki rezalet büyüdü!

-*-*-

Ülkenin Cumhurbaşkanı, Dünya’dan izole oldu. İyi ki de oldu…

Çünkü gariplikler, masgaralıklar dışında başka işi hiç olmadı.

Kendi içimizde gülüyoruz en azından saçmalıklarına!

-*-*-

3G teknolojisinden 5G’ye geçecektik; Ercan Havaalanı bittiydi bitecekti derken; Rumların hala Enosis istediği de hiç eksik edilmeyen açıklamalar içinde kaldı!

Sonra, Fenerbahçe – AEK Larnaca ile aynı grupta top oynama durumuna düştü!

Tanındı, tanınıyor, tanınacak…

“Cauuuuv de bana annem” durumu!

-*-*-

Kısacası sevgili dostlar, okurlar, okuyup da kızanlar; geldiğimiz nokta budur!

Eşit ve egemen mi diyorsunuz hala?

Gerçekten ya aklınızdan sorununuz var; ya da acayip hırsızsınız ve hırsızlığın bitmemesi için vatandaşı kandırmayı sürdürmekten başka siyasetiniz yoktur!

-*-*-

UBP’ye iyi pazarlar ve hayırlı kurultaylar diliyorum…

Bu defa kesin olacak!

Ünal abi bugün genel başkan seçilecek ve bizi kurtaracak!

Kesindir!

Ve biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti enflasyonda Dünya Birincisi…

Ünal abi seçilsin – rahatlasın, Dünya Şampiyonu ekonominin de desteğiyle, artık kim tutar bizi!!!,

-*-*-

Gelsin – gitsin yatırımlar gayrı!

Biliyoruz canım, Maraş Abdullah dedenizindir de Jasmine Court kimindir acaba?

Kıbrıs’ta tazminatları ödeyecek misiniz yoksa Yunanistan’a savaş ilan edip Adaları da işgal edecek misiniz?

-*-*-

Külliyen iflas etti siyasetleriniz!

Siz “Külliye” inşaatına başlayın ama!

Bayrak dalgalansın, yeter!

Ha bir de ezan sesi susmasın!

Cauuuv de bana annem!



