Kıbrıs’ı Kıbrıslılar için güvenli bir yuva yapamadık!

Cyprus Mail gazetesi, “… Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin geleceği”ni yazdı!

-*-*-

Elias Hazou imzalı haber – yorumda “Kıbrıs başkaları için stratejik bir varlık olarak mı kalmalı, yoksa kendi halkı için güvenli bir yuva mı?” sorusuna yanıt aranıyor…

-*-*-

Ve özet şöyle:

“… Lübnan tarafından ateşlenen bir insansız hava aracının RAF Ağrotur’daki İngiliz Üsleri’ni hedef alması, bu üslerin varlığının Kıbrıs'ı hedef aldığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirse de, analistler Egemen Üs Alanlarının statüsünde bir değişiklik beklemiyorlar ve hatta yakın gelecekte bunun son derece düşük bir olasılık olduğunu düşünüyorlar.”

-*-*-

Katılıyorum!

Yakın bir gelecekte, İngilizler bu Ada’daki iki egemen askeri üssünden birini kesinlikle kapatmaz, devretmez, terk etmez!

-*-*-

Haaa zaten Dikelya’daki gücünü neredeyse yüzde yüz azaltmış durumda ama gerek o üssü gerekse en popüler NATO üslerinden biri olan Ağrotur’u asla terk etmez!

-*-*-

Neden terk etmez?

Bundan daha ucuz bir askeri üs bulamaz da ondan!

-*-*-

Hem stratejik nedenlerle terk etmez hem de gerçekten ekonomik nedenlerle!

Bu üs yerine bölgede aynı gücü bulundurmak istese, belki de en az 3 uçak gemisine ihtiyacı olacak…

-*-*-

İngiltere, elbette kendi çıkarları için buradadır!

Ama aynı İngiltere’nin örneğin savaş uçakları, son örneklerden birinde olduğu gibi, Ada’ya yönelik bazı tehlike ya da saldırılara “savunma refleksi” de gösterebilmektedir!

-*-*-

Haaa Fransız gemisi veya Amerikan “unsurları” mı?

-*-*-

Unutmayın, bir füze de Türkiye üzerinde düşürüldü!

Ve o füzeyi kim vurdu?

Türk Savunma Bakanlığı açıklamıştı; o füzeyi bölgedeki NATO unsurları vurdu!

-*-*-

Bölgedeki NATO unsurları kimlerdir?

İncirlik’te konuşlu olan Amerikalılardır.

Doğu Akdeniz’de fink atan Fransız veya İtalyan gemileri olabilir!

Hatta cın cı cın; hazır olun, Geçitkale’deki İHA ve SİHA’lar kimin gücü ya da “unsuru”dur!

-*-*-

Veya cın cı cın, bugün yarın Ercan’a konuşlanacak dört adet Türk savaş uçağı ne unsurudur?

-*-*-

Evet durum karışık!

Elias Hazou’nun sorusuna yanıt verecek olursam, “Keşke Kıbrıs başkaları için stratejik bir varlık olarak kalmasa ve kendi halkı için güvenli bir yuva olsa” derdim de “Kıbrıs halkı” konusunda bile biz anlaşmış değiliz be Elias anipşi!

-*-*-

Yunan uçakları gelir, sizinkiler sevinir…

Türk uçakları gelir, bizimkiler gururlanır…

-*-*-

“Kıbrıs halkı” dersek, “vaaay da Kıbrıs’ta iki ayrı halk var”la başlayan tartışma; “iki ayrı devlete” kadar taşınır ama bu devletin gördüğün gibi “savunması”; ya birer birer NATO üyesi devletlerin uçakları ve gemileridir ya da olduğu gibi NATO’dur!

-*-*-

Kısacası Elias yeğenim; “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” diyemedik!

Elen ya da Türk yapmak isterken, İngiliz’i de kovamadık!

Ötekilerini de başımıza topladık!

En büyük bela da İsrail bence!

-*-*-

Ve çok üzgünüm ama Ada’nın Kuzey yarısındaki “Kıbrıslılar” olarak; tükenmenin de eşiğindeyiz!

Kal sağlıcakla!

-*-*-

İran bize doğru füze atarsa, hep birlikte bizi koruyacaklar!!!

-*-*-

İran tehlikesi geçtiği anda, birbirleri ile bizim ensemizde badadez gavurmaya devam edecekler; ensemizde ayrelli yumurta da gavuracaklar, lingiri da oynayacaklar!

-*-*-

Bizlere de “Kıbrıs Yunandır” ve “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak” sloganlarını söyletmeye devam edecekler!

-*-*-

Yapamadık Elias gardaş, yapamadık; Kıbrıs’ı Kıbrıslılar için güvenli bir yuva yapamadık!

Bu hükümetle hiçbir mok olmaz!

Hükümet; eğer varsa ve hala bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, tüm bakanlar, bürokratların, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in sosyal medya paylaşımını bence dikkatli bir şekilde okuması lazım…

-*-*-

Çağıner’in paylaşımı şöyle:

“… Dönem akıllı olma zamanı. Duygusallık, romantiklik ve hayalcilikten uzak gerçeklere göre plan yapan bir süreçte olmalıyız. Tek başımıza değil birlikte üstesinden gelebileceğimiz zor bir dönem. Turizm 2026 yılına iyi başlamadı yüksek girdi maliyetleri zaten büyük bir yüktü üstüne savaşın etkisi ve son yakıt zammı ile turizm için ve tabii ki tüm sektörler için çok ama çok zor bir yıl olacak. Yapılması gerekenler var bunun içinde AKIL yolu ile hareket etmeliyiz. İşletmeleri korumazsak işsizlik ilk kez bu kadar sert artış gösterecektir. İstihdamı korumak birinci görevimiz olmalıdır. Ekonomik çarkların durmadan devam etmesi birinci şarttır…”

-*-*-

Milliyet gazetesinin dünkü manşeti bence çok önemli bir haber ve kesinlikle incelenmeli…

Milliyet özetle diyor ki, “… Dubai bitti, yeni hedef Avrupa”…

-*-*-

Milliyet başka ne diyor?

Yunanistan ve Türkiye hala güvenli ama İspanya bu sene parsayı toplayacak!

-*-*-

Peki KKTC turizmi?

-*-*-

KKTC’nin en büyük piyasası Türkiye!

Turizm Bakanlığı veya tüm kabine sadece bu konuya odaklanmalı!

-*-*-

Ercan’a dört adet savaş jeti oturtarak, turiste güven veremezsiniz bence sadece korku verirsiniz!

-*-*-

Türkiye’nin bölge güvenliği, kendi güvenliği veya bizim güvenliğimiz için Ercan’da uçak bulundurmasına zerre kadar gerek yok…

-*-*-

Türkiye bu dört uçağı, “hepsi getiriyor ben de getireyim” diye, mütekabil güç sergileme maksatlı getirdi!

KKTC’nin herhangi bir risk altında olmadığını herkes iyi bilir!

-*-*-

Kesinlikle ve kesinlikle enerji fiyatları çok yükselecek ve haliyle girdi maliyetleri tavan yapacak…

Otellerin – havayolu şirketlerinin de içinde olacağı çok ciddi toplantılar ve planlamalar ve teşvikler ve indirimler yaşama geçirilmeli!

-*-*-

Turizm açısından 2026 çok zor olacak – iflaslar - kapanmalar – işsizlik çok yüksek olasılık!

-*-*-

Ve ne acıdır mevcut hükümet hamaset, sahte diploma, işe hısım akraba sokma ve hepsinden acısı rüşvet alımları ötesinde bir iş yapmıyor!

-*-*-

Bu hükümetle işimiz daha zor!

Veya daha doğru ifade edecek olursam; bu hükümetle hiçbir mok olmaz!

Lefkoşa’da geçtiğimiz Cumartesi günü yaklaşık bin kadar kişi, İngiliz askeri üslerinin derhal kapatılmasını Kıbrıs'ın Gazze'deki soykırıma ortak olmamasını talep etmek için yürüyüş düzenledi . Yürüyüş öncesinde yayınlanan bir açıklamada, organizatörler, Cumhuriyetin “emperyalist planlardaki” giderek derinleşen rolünün, bölge sakinlerini “tehlikeli ve yıkıcı bir yola” soktuğu konusunda uyardı. Egemen Üs Bölgelerinin (SBA) varlığının ve ABD ile İsrail'e sağlanan kolaylaştırmanın, ülkeyi bölgesel savaş suçlarına ortak ettiğini savundu… Açıklamada, "Onlarla ittifak kurmanın halkımıza koruma sağladığı yönündeki söylem, organize suçun kendi yarattığı tehditlere karşı koruma satma biçimine benziyor… Kıbrıs'ın savaş için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasını kabul etmeyeceğiz” denildi… Helal olsun diyorum…