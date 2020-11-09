Kıbrıs’ı en iyi bilen ABD Başkanı

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden, Kıbrıs’ı en iyi bilen isimlerden biri.

Yakın zamanda adaya gelmişti.

ABD'den 52 yıl aradan sonra adaya gelen en üst düzey yetkili olarak.

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ABD “dünyanın büyük gücü” olma unvanını Çin'e kaptırma tehlikesi yaşıyor.

Kendi içindeki gerilimleri aşabilirse eğer yeni dönemde dünyayla çok daha ilgili olacak.



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Kıbrıs’ı, Doğu Akdeniz’de “anahtar oyuncu” gören yeni bir ABD Başkanı var şimdi…

“Modern tarihin kritik bir anında ideal bir konuma sahipsiniz. Bu nedenle Kıbrıs için gelecek güzel günler sürpriz teşkil etmiyor” ifadesi Biden’a ait…

6 yıl önce, Lefkoşa’da söylemişti.



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Biden “kurumsal ilişkileri” önemserken, Türkiye özellikle bu dönemde Kıbrıs'a yönelik politikalarını “güç siyaseti” ve “ilhak yaklaşımı” üzerinden sürdürüyor.

“Türkiye, Kıbrıs’ta askerinin olmasının kendisine bir menfaat sağlamadığını tam olarak anlamış durumdadır" demişti, Biden.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın enerji politikasına destek veren bir isim.

“Doğu Akdeniz’de enerji planları, Türkiye ile de Türkiyesiz de ilerleyebilir” yorumu akıllarda…

Ama aynı zamanda “Doğu Akdeniz’deki enerji koridorunun içine Türkiye’nin gerekli adımları atmasıyla ortak olarak girebileceği” yaklaşımını da unutmamak gerekiyor.



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Biden, tüm diğer ABD başkanları gibi elbette “federal çözüm” yanlısı.

Tüm Kıbrıslılara “Ada’da mümkün olduğunca en kısa zamanda iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde birleşme” çağrısı yapmıştı.

Pek tabii biliyoruz, ABD için kendi çıkarlarından daha ötesi yoktur.

Öyle “Amerikan baskısı”yla gelecek çözüm de çözüm değildir.



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Joe Biden'ın seçim bildirgesinde de Kıbrıs vardı.

“Joe Biden, Kuzey Kıbrıs’ın Türk işgaline karşı gelerek siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde kapsamlı bir çözüm aracılığıyla adanın yeniden birleşmesini destekledi. 2014’de son 50 yılda ilk aktif başkan yardımcısı olarak adayı ziyaret etti ve Beyaz Saray'ın Kıbrıs sorununa katılımına liderlik etti."

Hedefini de şöyle yazdı:

“Joe Biden, Kıbrıs sorununa çözüm getirmek yönünde diplomatik düzeyde çalışacak."

Yüzlerce kez tekrarlanan, klasik temenniler, haklısınız.

Yine de…

Seçim bildirgesinde Kıbrıs’a böylesine geniş yer ayırması önemlidir.

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Bakalım Kıbrıs'a dair “ezberleri” kim bozacak!

Erdoğan’ın Trump’la “kimyası” çok daha ortaktı.

Şimdi taşlar biraz yerinden oynayacak.