Kıbrıs Türk toplumunun geleceği karanlık ötesi!

Türkiye’de, Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği, 16 ilden 18-25 yaş aralığındaki 2 bin 140 gençle görüşerek “Türkiye Gençlik Araştırması” adıyla bir çalışma yaptı ve bu çalışmayı yayınladı...

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Independent Türkçe, bu araştırmayı haberleştirdi...

Bence çok önemli ve KKTC’yi de yakından ilgilendiriyor...

Neden mi ilgilendiriyor?

Efendim, Türkiye’deki gidişatın, bizi ilgilendirmemesi veya etkilememesi mümkün mü?

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Araştırmanın sonuçlarından tabii ki bahsedeceğim...

Ancak önce demokrasi, insan hakları, adalet, laiklik ve tabii ki ekonomi başlıkları açısından Türkiye’yi inanılmaz belirsiz ya da son derece karanlık günler beklediği gerçeğini geçmemek ya da unutmamak lazım...

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Türkiye’de demokrasi, insan hakları, adalet, laiklik ve ekonomide çürümenin sonuna gelindiği, herkesin kabul ettiği bir görüntüdür...

Ve Türkiye Cumhuriyeti, 100’üncü yılında, çöküş dönemiyle birlikte, “yeni bir devlet ilanına varabilecek” seviyede “karmaşa” içermektedir...

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Ülke ortadan ikiye ayrılmıştır…

Ve azacık fazla olan tarafın verdiği görüntü, ürkütücüdür…

Kadınlar açısından ürkütücüdür, çocuklar açısından ürkütücüdür…

Ve mevcut yönetim ya da iktidar, mutlak anlamda kontrol ettiği medyanın gücüyle müthiş büyüklükte propaganda yapmayı başarmaktadır…

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Türkiye’de medya, inanılmaz büyüklükte bir yalan makinesi haline dönüşmüştür…

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İşte bu noktada, yukarıda bahsettiğim araştırmanın sonuçları, “KKTC’yi yönettiğini sanan en başta Cumhurbaşkanı ve hükümet olmak üzere”, hepimizi yakından ilgilendiren sonuçlardır...

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Gelin bu sonuçlara bir bakalım...

“Sosyo-demografik sonuçlar” alt başlığında, araştırmaya 16 ilden 2 bin 140 kişinin katıldığı, katılanların yüzde 56’sının kadın, yüzde 44’ünün erkek olduğu ve araştırmaya katılanların yaş aralığının 18-25 olduğu bilgileri yer alıyor... Araştırmaya katılanların çoğunluğunun öğretim seviyesinin yüzde 63,3 ile lise ve dengi okul mezunu olduğu belirtiliyor...

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Araştırmaya katılanların “sadece yüzde 17,3’ü mutludur” denilirken, “orta derecede” mutlu olanların oranının yüzde 52,5 olduğu ve katılımcıların yüzde 30,1’inin kendini mutsuz olarak değerlendirdiği kaydedildi. Katılımcıların gelecek hedefleri ve yaşamak istedikleri ülke tercihlerine yönelik tespitler ise şöyle aktarılıyor:

“Gençlerin gelecekteki en önemli hedefi iyi bir hayat yaşamaktır (yüzde 46,7). Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istemektedir. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD’dir. Ülkeler grubu ise Avrupa, İskandinav ülkeleri ile Kanada’dır. Bir başka ülkede yaşama isteğinin en önemli nedeni (yüzde 47,8), yaşam koşullarını yükseltme isteğidir. İkinci önemli neden (yüzde 20,7) o ülkelerde daha çok özgürlük olduğu düşüncesidir.”

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Gençlerin Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin görüşleri ise şu şekilde aktarılıyor:

“Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş-gelişmekte olan bir ülkedir diyenlerin oranı yüzde 73’tür. Türkiye’nin şu anki ekonomi politikaları başarısızdır diyenlerin oranı yüzde 80,6’dır. Türkiye’deki ekonomik durum kötüdür diyenlerin oranı yüzde 86,2’dir. Türkiye’deki gelir dağılım eşit değildir ve dengesizdir diyenlerin oranı yüzde 88,7’dir. Türkiye’de çok fazla işsizlik vardır diyenlerin oranı yüzde 84,6’dır. Tüketimim konusunda kendimi sınırlandırdım, tüketimimi azalttım, yüzde 84,4.”

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Hükümetin uygulamalarına ilişkin, katılımcıların yüzde 70,4’ünün hükümetin yönetim biçimini doğru bulmadığını ve yüzde 81,2’sinin hükümetin adalet uygulamalarını doğru bulmadığını söylediği de aktarılıyor...

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Hükümetin ekonomi uygulamasını doğru bulmadığını belirten katılımcı sayısı yüzde 83,8 iken, hükümetin eğitim uygulamasını doğru bulmadıklarını söyleyen katılımcı sayısı yüzde 75,7 olarak raporda yer alıyor...

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Ve son olarak bazı saptamalar şöyle:

Türkiye kötü yönetiliyor diyenler yüzde 70'e yakın...

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Türkiye’de sorunlar yaşanmaktadır, yüzde 98,4. En çok yaşanan sorunlar sırasıyla, mevcut ekonomik koşullar, hukuk ve adalet, işsizlik, adam kayırma-yolsuzluk ve rüşvet.

Devlette işe alımlarda ehliyet ve liyakate uygun davranılmadığını düşünüyorum, yüzde 71,3.

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Yakın gelecekte Türkiye’yi bekleyen sorunlar vardır, yüzde 98,3 ve ilk sırada gelen sorun ekonomik sorunlardır, yüzde 89,2.

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Sonuç mu?

Gençler nasıl isterse düşünsün; seçimlere hile karıştırıldığı, devletin tüm olanaklarının kullanılarak seçim kazanıldığı falan iddia edilsin; kap karanlık bir döneme girildiği, su götürmez bir gerçektir ve KKTC’nin ya da Kıbrıs Türk toplumunun geleceği, ne acıdır, karanlık ötesidir...

Şaka bile olmamak!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine, KKTC’nin III. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu da davet edilmiş...

Davet edenleri kutluyorum!

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Peki, KKTC’nin II. Ve IV. Cumhurbaşkanları?

Yani Talat ve Akıncı davet edildi mi?

Edilmedi!

Davet etmeyenleri, ayıplıyorum!

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Bu arada belirtmem lazım; ben Derviş beyin yerinde olsam, “teşekkür ederim ama böyle bir daveti kabul etmem” derdim!

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Türkiye’yi yönetenler bizimle resmen oynuyor!

Ünal beyle, Ersin beyle oynuyorlar; UBP, DP, YDP ile oynuyorlar...

Tahsin beyle, Faiz beyle oynuyorlar...

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Bizimkiler de çıkıyor ve diyor ki; “eşit egemen devletimiz da bilmem ne...”

Şaka bile değilsiniz!

Şaka!

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Şaka, birlikte gülmek için yapılır...

Oysa, sizinle alay edilmesine resmen izin veriyorsunuz...

Bu yüzden şaka bile değilsiniz!

Cumhurbaşkanı düşerse, tabii ki bu bir haberdir... Hani Ersin Tatar düştüğünde haber yapılmasına tepki gösterilmişti ya... Neyse, ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletinde katıldığı Amerikan Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde, diplomalar dağıtıldığı esnada sahnede tökezleyip yere düştü. Amerika tarihinin en yaşlı başkanı olan 80 yaşındaki Biden, düşüşünün ardından yakın korumaları tarafından ayağa kaldırıldı. Beyaz Saray İletişim Daire Başkanı Ben LaBolt, “Biden’ın iyi olduğunu” söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre, “Eleştirmenler ise Biden’ın ikinci dönemde görevde kalmak için çok yaşlı olduğu yorumunda bulunuyor.”