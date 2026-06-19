Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 32’nci kuruluş yılını kutladı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), kuruluşunun 32'nci yılı dolayısıyla Lefkoşa'da Paradise Park'ta etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, dernek yetkilileri, bağışçılar, vakıf üyeleri, gönüllüler ve konuklar katıldı.

Etkinlikte, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Vakıf Başkanı Umure Örs ve KTEV Kurucu başkanlarından, iş insanı Günay Çerkez, birer konuşma yaparak vakfın eğitime olan katkısına değindi.

Konuşmaların ardından kurucu üyelere, sponsorlara ve vakfa gönüllü katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

İkinci Cumhurbaşkanı ve KTEV kurucu üyesi Mehmet Ali Talat:

“KTEV’in nesiller boyu devam eden bir vakıf olma ihtimali son derece yüksek”

İkinci Cumhurbaşkanı ve KTEV kurucu üyesi Mehmet Ali Talat, KTEV’in önemli bir boşluğu doldurmak üzere planlandığını, başarıyla hayata geçirildiğini ve bugüne kadar varlığını sürdürmesinin sağlandığını dile getirdi.

Vakfın kuruş sürecine değinerek, vakıf kurulurken siyaset üstü tutulabilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Talat, vakfın bugün hâlâ aktif şekilde hizmet verdiğini ve eğitime yönelik desteklerini sürdürdüğünü belirtti.

Bugüne kadar görev yapan tüm vakıf yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Talat, vakfın yeni yönetimiyle önemli adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.

Talat, KTEV’in nesiller boyu devam eden bir vakıf olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu dile getirdi.

KTEV Başkanı Umure Örs:

“Binlerce öğrenciye destek ile başarı bursu verdik”

KTEV Başkanı Umure Örs de, vakfın kuruluşundan bu yana kuruluş amacına uygun olarak okullar inşa ettiğini, altyapı çalışmalarına destek sağladığını, eğitim materyalleri temin ettiğini ve binlerce öğrenciye destek ile başarı bursu verdiğini ifade etti.

Vakfın bilimsel, kültürel ve sanatsal birçok etkinlik organize ettiğini kaydeden Örs, “Tüm bu katkıları sizlerin destekleri ve güveniyle gerçekleştirdik.” dedi.

KTEV’in 32 yılda eğitime farklı araçlarla önemli katkılar sağladığını belirten Örs, 10 öğrenciyle başlayan destek burslarının bu yıl 208 öğrenciye ulaştığını kaydetti.

Burs sayısının artışında vakfa sponsor olan kişi ve kuruluşların yaptıkları bağışların önemli bir rolü olduğunu ifade eden Örs, “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından üç yıl boyunca her yıl 105 öğrenciye destek bursu sağlanmasının bu başarıda büyük bir payı var. Bunun yanında istikrarlı bir şekilde yıllardır bize destek veren diğer kuruluş ve şahısların da destek bursları için vazgeçilmez olduklarını belirtmeliyim.” dedi.

Örs, vakıftan burs desteği alan öğrencilerin bugün birçok farklı meslek dalında topluma hizmet sunduğunu kaydederek, hepsiyle gurur duyduklarını ifade etti.

Örs, eğitimlerini sürdürebilmek için her geçen gün daha çok çocuğun desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

“Vakıf sadece destek bursu sağlamayı değil, aynı zamanda eğitim kurumlarına katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.” diyen Örs, vakfın çalışmalarına değindi.

Bağışlar yanında KTEV’in kendi öz kaynaklarıyla da eğitime destek sağladığını ifade eden Örs, “Öz kaynaklar, KTEV açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu kaynakların sürekliliğini sağlamak için çalışıyoruz.” dedi.

Örs, hedeflerinin eğitimde artan okul, derslik ve diğer altyapı ihtiyacına katkı sağlamaya devam etmek olduğunu dile getirdi.

Vakfın 32 yıllık yolculuğunda sorumluluk alarak bugünlere gelinmesine katkı sağlayan ve artık aralarında olmayan yol arkadaşlarını minnet, özlem ve saygıyla andığını belirten Örs, KTEV’in tüm paydaşları, gönüllüleri ve kadrolarıyla eğitime destek olmaya devam edeceğini belirtti.

KTEV Kurucu başkanlarından Günay Çerkez:

“Okullara ve öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için canla başla çalışıyoruz”

KTEV Kurucu başkanlarından, iş insanı Günay Çerkez de, vakfın 32’nci kuruluş yıldönümünde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Vakfın 1994’te kurulduğunu kaydeden Çerkez, vakfın kuruluşunun ilk yıllarında çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Halka bu vakfın anlamını, değerini ve manasını anlatabilmek için büyük gayretler sarf ettiklerini belirten Çerkez, okullara ve öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Eğitimin hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu vurgulan Çerkez, aynı inançla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Çerkez, vakfın kuruluş yıldönümünü kutladı.