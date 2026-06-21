Kıbrıs Otizm Derneği Başkanlığına Duygu Göze Eröknil seçildi

Kıbrıs Otizm Derneği'nin dün gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Duygu Göze Eröknil seçildi.

Genel kurulda, derneğin son iki yıllık faaliyet ve mali raporları üyelerin bilgisine sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Otizm Derneği yetkilileri, yeni dönemde de otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Dernek, hak temelli savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmeyi, kapsayıcı eğitim ve farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmayı, ailelere yönelik destek mekanizmalarını geliştirmeyi ve toplumun her kesiminde otizm konusunda bilinç oluşturmayı öncelikli hedeflerine koydu.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda, Kıbrıs Otizm Derneği'nin yeni dönem yönetim kurulu şu şekilde oluşturuldu:

"Yönetim Kurulu; Başkan: Duygu Göze Ergöknil, Başkan Yardımcısı: Cemay Onalt Müezzin, Genel Sekreter: Emine Çetinsel, Sayman: Nevter Zafer Cömert, Faal Üyeler: Olgu Göze, Gülnur Özgen, Sema Bebek.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Bengü Ballı Doğramacı, Aslıhan Yaşamsal, Heves Nazıroğlu.

Denetleme Kurulu: Cemile Adataş, İzlem Sönmez, Aysu Nur Özdenak, Tülay Göze.

Disiplin Kurulu: Pelin Aykut, Özgür Aldemir, Yonca Karaca.

Yedek üyeler: İsmet Çağsal, Fatma Menteş."