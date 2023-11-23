Kara para bilinçli bir tercih mi?

Kara para, Türkiye’de bazı sosyal medya meşhurlarının gelirlerinin, mal varlıklarının araştırılması, bazılarının tutuklanması ile bizde de gündeme oturdu.

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Aslında Kıbrıs’ın kuzeyindeki bazı faaliyetler Türkiye’deki kara para aklama olaylarının patlamasından çok önce gündemde olmalıydı ama bir türlü olmadı. Belki de olması istenmedi.

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Türkiye’de kumar ve kumarhanelerin yasaklanması ve bunların Kıbrıs’a taşınması ile kara para olayının da araştırılmaya başlaması gerekliydi. Kumarhanenin olduğu yerde mutlaka bir gelir fazlalığı, mutlaka vergiden kaçırma ve mutlaka bu gelir fazlalığının görülmemesi için başka naylon şirketlerle yapılan naylon faaliyetler de gündemde olacaktır.

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Bu durum bilinebilir veya tahmin edilebilir olmasına rağmen kumarhane ve/veya bet ofislerin devlete ödedikleri vergi dışındaki gelirlerin çok da dikkate alınması gerekliliği oluşmadı KKTC Maliyesi için… Anlaşıldığı kadarıyla beyan edilen kazanç kabul edildi, baş tacı yapıldı ve başka da bir şey sorulmadı sanki…

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KKTC hükümetleri maliyenin kasasına yatan kumarhane ve bet ofis vergilerini ‘nimet’ten sayarken ötesini/berisini sormadı veya sormak istemedi. “Sorgu sual edersem gelen paradan da olurum” korkusu yapılması gerekeni engellemiş olabilir.

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Artık filmlerde, dizilerde ve haber programlarda kumarhane cenneti, kara paranın gittiği/aklandığı, otoritenin olmadığı, ‘nerden buldun’ sorusunun sorulmadığı bir yer olarak görülen ve anlatılan KKTC’deki yönetimler, belki de bunun farkında ve bu durumdan hoşnut olarak bu oluşumun devam etmesini bir şans olarak değerlendiriyor olabilirler.

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İşte içinde bulunduğumuz bu durum, kısaca kara para aklama cenneti olma durumu, inşaatların her yerde patlamasını sağlarken, aslında bir şirkete bağlı ama öyle görülmeyen küçük küçük şirketleri de oluştururken veya neredeyse her köşede bir oto galeri açılmasına ve bunun gibi bazı oluşumlara gidilmesine neden oluyor.

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İşte İskele’de Yahudiler, Alsancak-Lapta bölgesinde Ruslar ve civar ülkelerden gelenlerin sayıları sürekli artarken bu insanların neden Kıbrıs’ın kuzeyini seçtikleri de mutlaka bazılarımızın kafasında soru işaretlerine neden oluyordur. Tanınmayan, dünyada var olmayan bir ülkenin yatırım için tercih edilmesinin nedeni ne olabilir?

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Tanınmamışlık mutlaka ki bazı gizli işler, bazı suçlar ve kara paranın aklanması için bulunmaz bir fırsat olabilir iddiasını ortaya atabilirim. Hani demiştim ya; KKTC’de otorite yok, ‘nerden buldun’ sorusu yok, uluslararası normlar yok, yasaklar yok. Ne var peki? Büyük bir rahatlık. Gelene, geçene, yapana, edene büyük bir özgürlük!

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Hele bizim maliye de bu işlerden biraz vergi elde ediyorsa değmeyin keyfime!..