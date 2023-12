Kadehimi Seçilmiş Aileme Kaldırıyorum

2023 sona ererken ben de herkes gibi yılı değerlendirmeyi dilerdim. Ancak yazımı yazmak için bilgisayar başına oturduğum an, tek düşünebildiğim içinde olduğum andı. 2023’ün neleri götürdüğü zaten malum iken ve 2024’ün neleri getireceği de bilinmezken, tek gerçek şu an şu dakika bizde ve bizimle olanlardı. Zaman döngüleri kapanırken, yenileri açılırken aslında en kıymetli birinden ötekine geçirebilmeyi başardıklarımızdır. Yani var olan, şimdi… 2023 kayıpların ve yoklukların yılı oldu, hem ülkemiz için, hem de tüm dünya için. O yüzden varlığını koruyabildiklerimiz belki de daha da kıymetli. Kutlamaya değer de olan aslında bu değil mi?

Bu yıl, var oldukları için en çok sevindiğim, varlıklarını en çok hissettiğim insanlar seçilmiş ailem olan dostlarım oldu. Sosyal güvenlik ağının ve maddi manevi güvenlik hissinin zayıf olduğu memleketimizde, kendi dayanışma ağımın gücüne ben bile hayran kaldım. Koşulsuz sevgi ve desteğinin orada olacağını varsaydıklarımızın aksine, varlığını ve sevgisini hissetiren dostlarım 2023’ün kutlamak istediğim en önemli yönüdür. Yılın bu son gününde, yeni yıla, yeni olası zorluklara, yeni başarılara, yeni hedeflere onların varlığıyla yaklaşıyor olmaktan ötürü çok ama çok minnettarım. Bu dostların arasında çok “yeniler” de var, çook eskiler de.

Beni tanıyanlar için ne kadar büyük yer tuttukları aşikar olan, eşim Mert’in İstanbul Konseyi diye nitelendirdiği Boğaziçi “Pols Girls” … Altı farklı ülkede yaşayan sekiz insan. Neler yaşamıyoruz ki, yeni iletişim araçları ile kurduğumuz mesajlaşma grubumuzda. Doğumlar, kayıplar, hastalıklar, yeni işler, yeni eşler, yeni evler… Hayatımdaki tüm gelişmeleri, ama tüm gelişmeleri anında, bazen iki satır, bazen bir emoji, bazense 10 dakikalık bir ses kaydı ile paylaştığım insanlarım. İyi ki varsınız, umarım varlığınızı hep bir sonraki yıla taşımayı başarırım.

Yolumun geçtiği farklı işyerlerinde edindiğim insanlarım. Bazen günlerce sadece gif, komik reels videoları ya da capslar ile iletişim kurduğum, bazen ebeveynliğimi, bazen mesleki meselelerimi, bazen de sadece beşer olmaktan kaynaklı hallerimi paylaştıklarım… Bazen, “deli” olan ben olsam da, “boşver be, delidir” diyebilen, bazen “aman, herkes bizi rahat bıraksın” diye çıkışan, bazen de “olur böyle şeyler Çiçeğim, dünyadayız” deyip de beraberce dünya duvarına baktıklarım… Sizleri de hayat iyi ki karşıma çıkarmış...

2023 dediğim gibi zordu, her yönden. 2023 çok büyüktü, her yönden. 2023 çok ağırdı, her yönden. 2023 çok güzel insanları götürdü.2023 çok güzel insanları getirdi. Hız treninin en önündeki vagonda, sürekli başaşağı seyrettiğimiz bir yıldı 2023. Ama bu meşhur 2023’ün 365’inci gününe kadar aklı selim geldiysem sizin sayenizdedir.

Dediğim gibi, bu son olmayan son günde, ne geride kalanları ne de gelecekte ne olacağını bilmediklerimi düşünmek istiyorum. Şu anda olanları, var olanları düşünmek tek isteğim, ve bu gece kadehimi onlara, seçilmiş aileme kaldırıyorum!

Herkese böyle seçilmiş aileler ile karşılaşacakları bir hayat diliyorum.

Sen bildiğin gibi gel 2024.