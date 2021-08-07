"Kaç kişiye vatandaşlık verildi? Kaç başvuru var?”

Fehime ALASYA

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin dağıttığı ‘istisnai yurttaşlıklar’ kamuoyunda eleştirilere neden olurken, İçişleri Eski Bakanlarının da tepkisini topladı.

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve Daimi İkametgah İzinleri Yasa Tasarısı’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren İçişleri eski Bakanlarından Asım Akansoy ile Ayşegül Baybars, mevcut Bakan Kutlu Evren’in şeffaf ve adil bir duruş sergilemediğini işaret etti.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti ile birlikte Kutlu Evrenin göreve gelmesinden bu yana kaç kişiye vatandaşlık verildiğini, kaç kişinin bu yönde talebi olduğunu sorgulayan eski Bakanlar, herhangi bir yanıt alamadığından dert yandı.

Hükümetin vatandaşlıklar konusundaki tavrının güven vermediğini ifade eden CTP Milletvekili, İçişleri eski Bakanlarından Asım Akansoy, “UBP’nin ben yaptım olur zihniyetine güvenmiyoruz” dedi. Vatandaşlık konusunun uzun yıllardır siyasetin bir oyuncağı olarak kullanıldığını belirten HP Milletvekili Ayşegül Baybars ise “Şu anda nüfus dengesi korunuyor mu bilmiyoruz” yorumunu yaptı.

Evren, 2500 kişiye vatandaşlık verildiğini açıklamıştı

Hatırlanacağı üzere, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, hükümete geldiği günden 31 Mayıs’a dek 2500 kişiye vatandaşlık verildiğini Meclis kürsüsünde açıklamış, bunların bin 810’unun evlilikten kaynaklandığını, 683 kişinin ise 11 yılı dolduran kişiler olduğunu dile getirmişti.



Evren, 18 yaşını dolduran 350-400 kişiye de peyderpey vatandaşlık verileceğini sözlerine eklemişti.

CTP Milletvekili, İçişleri Eski Bakanlarından Asım Akansoy:

“Yasa tasarısı çalışmasından kaçınıyorlar”

Hükümetin vatandaşlıklar konusundaki tavrının güven vermediğini ifade eden CTP Milletvekili, İçişleri Eski Bakanlarından Asım Akansoy, “Kendilerine bu konuda gerek yeni bir tasarı gerek yeni bir ikametgah yasa tasarısı hazırlamak için yardım teklif etmemize rağmen hiçbir şekilde olumlu dönüş alamadık.” dedi. Akansoy, hükümetin konuyla ilgili yasa tasarısı çalışmasından kaçındığını işaret etti.

Vatandaşlıklarla ilgili toplumun yüksek hassasiyetini hükümete kısa süre önce ilettiklerini de anlatan Akansoy, ‘ben yaparım olur’ tavrının yanlış olduğunu ifade ettiklerini, yasa çalışması için yardım önerisinde bulunduklarını da hatırlattı.

Yardım tekliflerinde hiçbir şekilde dikkate alınmadıklarını kaydeden Akansoy, “Körleri ve sağırları oynayan bir hükümetle karşı karşıyayız.” dedi.

“Vatandaşlık başvurusu yapan kaç kişi var diye sordum 2 buçuk aydır yanıt alamadım”

Yazılı soru önergesi ile şu anda vatandaşlık başvurusu yapan kaç kişi olduğunu sorduğunu dile getiren Akansoy, Buna karşın da yanıt alamadığını ifade etti. Akansoy, “Bu soru önergesi üzerinden 2 buçuk ay geçti ama hala dönüş almadım. Kaç kişiyi vatandaş yaptılar değil de kaç kişinin vatandaşlık başvurusu olduğunu açıklamalılar ki bu baskının ne düzeyde olduğu anlaşılsın.” yorumunu yaptı.

“UBP’nin ‘ben yaptım olur’ zihniyetine güvenmiyoruz”

Vatandaşlıkla ilgili hükümetin her konuyu açık açık tartışmamasının toplumda ciddi güven sorununu beraberinde getirdiğini belirten Akansoy, şöyle devam etti:

“Kendilerinin yeni bir yasa tasarısı çalışması yoktur. Var olan durumu idare ederek kendi beklentilerini karşılayacak şekilde hareket ediyorlar. UBP’nin ‘ben yaptım olur’ zihniyetine güvenmiyoruz. Bu durumun denetlenebilmesi ve takip edilmesi için bilgi taleplerimiz de karşılıksız kalıyor.

Kalıcı ve ciddi bir hükümet politikası yok. Süratle vatandaşlık yasasının değiştirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda CTP olarak biz gerek vatandaşlık bekleyen kişilerin, gerekse Kıbrıs Türk kimliğine sahip kişilerin hakkını gözeten konumda olacağız.

Örneğin Türkiye’de Suriyelilerin ülkeye göçü çok ciddi tartışmalara da sebep oluyor ama bunu çok manidar buluyorum, bizim ülkemizde bu yıllardır zaten yaşanıyor.”

HP Milletvekili, İşçileri Eski Bakanlarından Ayşegül Baybars:

“Şu anda nüfus dengesi korunuyor mu bilmiyoruz”

Vatandaşlık konusunun uzun yıllardır siyasetin bir oyuncağı olarak kullanıldığını belirten HP Milletvekili, İçişleri Eski Bakanlarından Ayşegül Baybars, ülke ile aidiyet bağı olan, burada doğup büyüyen ve buraya ait hisseden kişilere yurttaşlık verilmesi gerektiğini anlattı.

Vatandaşlık verilmesiyle ilgili haksızlığa neden olan durumların ortadan kalkması adına yaptıkları Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve Daimi İkametgah İzinleri Yasa Tasarısı’nı hayata geçiremediklerini anlatan Baybars, bunun çok hassas bir konu olduğunu, Bakanlar Kuruluna sunulan yasa çalışmasını Meclis’e sevk edemediklerini kaydetti.

“Ülkeye aidiyet hissinden ziyade ekonomik sorunlar, mevcut beyaz kimliğin işe yaramaması nedeniyle vatandaşlığa bu kadar fazla talep oluyor.” diyen Baybars, tüm partilerin konu üzerine yoğunlaşması gerektiğini anlattı.

Baybars, şöyle devam etti: “Beyaz kimlikle hem herkesin önün açmak hem de vatandaşlık konusunu siyasi ranttan çıkarmak için bunu yapmak istemiştik. Tüm partiler bunun üzerinde devlet politikası olarak uzlaşmalı. BK şu anda burada doğup büyüyenlere vatandaşlık veriyorsa bunu doğru buluyorum. İstismar edilmemeli yasa değişmeli.”

“Şeffaf ve adil olunmalı”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in konuyla ilgili kaç vatandaşlık verildiği, vatandaşlık için kaç kişinin baş vurduğu yönünde açıklama yapmamasını da eleştiren Baybars, şeffaf ve adil olunması gerektiğini anlattı. Baybars, “Kamu kurumları şeffaf ve adil olmalı. Toplumda merak uyandıran meseleler açıklanmalı. En son Meclis’te yanıt almıştık, şu anda nüfus dengesi korunuyor mu bilmiyoruz, açıklama yapılmaması tedirginliğe neden oluyor.”şeklinde konuştu.