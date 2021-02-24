‘JET AÇILIM’

Hafta sonu yaşanan ‘ÜÇ ER’ imzalı görevden alma operasyonunun duygusal, partisel ve magazinsel yönleri yerine özüne bakacak olursak eğer, manzara gayet nettir.

1. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın son ziyaretinde bizimkilere hitaben “Neden kapanıyorsunuz kardeşim? Paranız yok, kamu gelirleri sıfırlanıyor. Derhal kaldırın bu tedbirleri” denilmiş olmalıdır.

2. Kumarhane, bet ve turizm lobisinin ‘sınırlamalar kaldırılsın’ talebi ağır bir baskıya dönüşmüş, Saray’da ve Başbakanlık’ta oturanlar da sürekli bu baskıya maruz kalmış olmalıdır.

3. UBP içi dengeler bakımından, Eroğlu ailesinin desteğinden mahrum kalmak istemeyen Saner, Meclis Başkanı yapmayı başaramadığı Resmiye Canaltay’a bir makam tahsis etmek için ‘gereğini’ yapmak durumunda kalmış olmalıdır.

Bu listeye başka unsurlar da dahil edilebilir belki. Mesela ‘jet skandalı’nın bir ucunun Ali Pilli operasyonuna kadar dayandığı yönünde bazı iddialar sokakta kulaktan kulağa dolaşıyor. Polis ve Savcılık raporu bitirirse eğer, belki başka ipuçları da görebileceğiz tabii…

Ama başka uçlar bulamasak da, ipin ucunun iyice kaçacağına dair kaygılar gittikçe artıyor.



* * *

Tam anlamıyla ‘dakika 1, gol 1’ durumu yaşandı geçen gece…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Ercan’a sınırlı uçuş uygulamasını sonlandırdı. Yani artık havayolu şirketleri istedikleri kadar sefer koyabilecekler.

Adını “öğrenci gelecek” diye koydular. Oysa Eğitim Bakanı Amcaoğlu “öğrencilerin charter seferlerle geleceğini” söylememiş miydi geçen hafta?

Charter sefer düzenlemek için mevcut NOTAM’ı iptale gerek yoktu. Charter seferleri kapsamıyordu çünkü o sınırlamalar.

Şimdiki modelde şirketlerin düzenleyeceği ‘tarifeli’ seferlerde elbette ki öğrenciler de bilet alıp gelebilecekler. Zaten geldiler, geliyorlar da kısmen…

Ama sadece öğrenci gelmeyecek o uçaklarla… Bilet alan binebilecek. Tabii bir de ‘karantina ücreti’ ödemek koşuluyla… Ama şimdilik!..

1 Mart’tan itibaren ‘karantina’ uygulamasının kalkmayacağını, ya da sürenin azaltılmayacağını garanti edebilir mi biri?

Gidişat o istikametedir. Hem de jet hızıyla!..



* * *



Bakmayın siz ‘jet raporu’nun çıkmamış olmasına…

Göreve getirilen yeni bakanlar bu işin ‘icabına’ bakacaklardır.

Hükümetin ‘vizyon’u bellidir.

Bu aralar sürekli ‘para yok’ diyor bazı bakanlar. Oysa aynı bazı bakanlar daha bir ay önce ‘her şey tamam’ demiyorlar mıydı?

Belli ki son ziyarette bu konuda da ‘taktik’ çalışması yapıldı. Sürekli ‘para yok’ diyerek, halkın ‘açılım’a daha kolay ikna edilmesi sağlanacak.

Erhan Arıklı boşuna mı ikide birde “Memuru bile ödeyemeyeceğiz” diyor?

Açacaklar…

Her tarafı açacaklar.

‘Jet raporu’ çıkmadı ama, ‘jet açılım’ süreci başladı.

Uçuyoruz, aman dikkat!..

