İŞTE "CTP SEÇİM BİLDİRGESİ / MADDE MADDE DETAYLAR: "EKONOMİ PLANLARLA AYAĞA KALKACAK"

YENİDÜZEN- ÖZEL

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik seçim bildirgesini açıkladı. Manifestoda ekonomiye dair politikalar öne çıktı.

“Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Önceliklerimiz” başlığı altında ekonomiye dair 3 “acil eylem planı” öne çıktı.

“Ekonomi Acil Kurtarma Planı”, “İhracat Acil Eylem Plan” ve “Yerel Üretim, Turizm ve Enerji Acil Eylem Planı” ile ekonomik adımların başlıklarını oluşturdu, ekonomiye “acil” dokunuş planları detaylandırıldı.

Ekonomi Acil Kurtarma Planı: “Kademeli olarak stabil bir para birimi”

Ekonomi Acil Kurtarma Planı’nda “kaynakların ve dış yardımların, ekonomiyi rahatlatması amacıyla hibe, kredi ve teşvik olarak kullandırılacağına” vurgu yapıldı.

“Finansal zorluk içinde olan KOBİ’lere mali destek verilerek ekonomiye tekrar kazandırılmaları sağlanacak” denilen plan detayında “halkın alım gücünü, öngörülebilirliği ve işletmelerin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla, planlı ve kademeli olarak stabil bir para biriminin muhasebe birimi olarak kullanılmasına geçileceğine” işaret edildi.

Ekonomi Acil Kurtarma Planı’nda şu detaylar ve adımlar öne çıktı:

Yerel şirket ve bankaların mali güçlerinin korunması amacıyla şirket ve bankaların sermaye yapıları stable para birimine endekslenecek. Enflasyon muhasebesi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılacak.

Vergi reformu kapsamında vergilendirilmeyen gelirlerin vergilendirilmesi için çalışmalar başlatılacak, vergilendirmenin daha geniş bir tabana yayılması amacıyla vatandaşın ödemekte güçlük çektiği yüksek vergi oranları indirilecek ve eş zamanlı olarak denetimler ve vergi cezaları artırılacak.

Asgari ücret her koşulda vergiden muaf tutulacak.

Kamuda fazla mesai yapılan mevkilerde kadrolar artırılacak, geçilmeyen yerlerde vardiya uygulamasına geçilecek ve bu yolla bir yandan istihdam olanağı yaratılırken, diğer yandan kamu maliyesi açısından tasarruf sağlanacak.

Aylardır ödenmeyen kredi kartı kullanımında KDV iadeleri halka derhal ödenecek ve bu ödemelerin düzenli yapılması sağlanacak.

İhracat Acil Eylem Planı: “İhracat Koordinasyon Kurulu kurulacak”

CTP tarafından hazırlanan manifestoda “İhracat Acil Eylem Planı” olarak da bir başka ekonomik plan detaylandırıldı. Bu plana göre CTP iktidarında; turizm, sanayi sektörlerinin ve yükseköğrenim alanının hizmet ve ürünlerinde sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde yansıtmak amacıyla dış temsilciliklerimiz yeniden yapılandırılacak.

Plana göre; “ekonomik ve ticari ikili işbirliklerimiz geliştirilerek girişimcilerimizin ve firmaların pazar payı artırılarak, yurtdışında iş yapabilmeleri için uygun bir ticaret ortamı oluşturulacak, karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için sağlıklı bir mekanizma kurulacak”

İhracat Acil Eylem Planı’nda şu adımlar dikkat çekiyor:

Başbakanlık koordinasyonunda ilgili bakanlıkların ve ekonomik örgütlerin katılımıyla düzenli faaliyet gösterecek bir İhracat Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Avrupa Birliği standartlarında güçlü bir ekonomik yapı için ihracatın artırılmasına destek verilecek ve İhracat Eylem Planı hazırlanacak. Ürünlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek kalite standartlarına erişmesi ve sertifikalandırılması sağlanacak.

Mersin kapısı ve Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki yapısal sorunlar süratle aşılacak ve ihracat en az ikiye katlanacak.

Teşviklerin hedef bazlı ve aynı zamanda ölçülebilir olması sağlanacak, özel sektör yatırımları özendirilirken kayıt dışılığı azaltacak şekilde düzenlenmesi sağlanacak.

Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin dış rekabet gücünün artırılması için ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi teşvik edilecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklenerek, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi bir ürün olarak korunan hellimin üretimi ve ihracatı artırılacak.

Zeytin, narenciye, bağcılık, nar ve harnup gibi rekabet potansiyeli yüksek olan tarımsal ürünlerimizin yüksek kalite standartlarda üretimi ve ihracatı teşvik edilecek.

Yerel Üretim, Turizm ve Enerji Acil Eylem Planı: “Turizm Örgütü kurulacak”

Manifestoda yer alan 3’üncü ekonomik plan “Yerel Üretim, Turizm ve Enerji Acil Eylem Planı” başlığı altında hazırlandı.

Plana göre CTP iktidarında “İnovasyon ve katma değer odaklı gelişimin ve ekonominin can damarı olan işletmelerin artması, genç ve kadın girişimcilerin ekonomiye katılımı için girişimcilik ikliminin geliştirilmesi sağlanacak”

Yine planda yer alan adımlara göre şunlar hayata geçecek:

Dijital ekonominin ve bilişim sektörünün geliştirilmesi için 4.5G ve 5G altyapıları oluşturulacak, bilişim yatırımları desteklenecek, dijital inovasyon ve e-ticaret teşvik edilecek.

Turizm politikalarının sürekliliğini ve sektörel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Turizm Örgütü kurulacak ve turizmin tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde turizm tanıtım stratejisi ve turizmde doğru teşviklendirme politikaları belirlenerek turizm çeşitliliği ve gelen turist sayısı artırılacak.

“Yeşil Yıldız” ve “Mavi Bayrak” ile ilgili mevzuat ve uygulama çalışmaları ivedilikle başlatılacak.

Kıb-Tek’in siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşmasını temin edecek yeni bir yasa ivedilikle yapılacak.

Öncelikli mali ve sektörel politikalar: “Türkiye ile imzalanan protokoller revize edilecek”

CTP Seçim Manifestosu’nda “Öncelikli Mali ve Sektörel Politikalar” başlığı altında ekonomideki adımlar özetlenirken sektörel bazda atılacak adımlar da belirlendi.

Bu adımların başında “sürdürülebilir bütçe” vurgusu öne çıkarken “mevcut nüfusa göre yeterli olmayan mahalli gelirlerin ‘ek bütçe yaratılarak tadil edileceği’ belirtildi.

CTP iktidarında uzun vadeli “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı”nın Meclis’ten geçirileceği ve buna göre Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği protokollerinin içeriği revize edileceği de özellikle vurgulandı.

İşte Öncelikli Mali ve Sektörel Politikalar başlığı altında açıklanan adımlar:

Sürdürülebilir bir bütçenin sağlanması için gerekli çalışmalar başlatılacak. Mevcut nüfusa göre yeterli olmayan mahalli gelirler ek bütçe yaratılarak tadil edilecek.

Uzun vadeli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı Meclis’ten geçirilecek ve buna göre Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği protokollerinin içeriği revize edilecek.

Ekonominin can damarı olan KOBİ’lerin ödemekte güçlük çektiği yüksek vergi oranlarında gerekli iyileştirmeler sağlanacak.

Vergilendirmenin daha geniş bir tabana yayılması ve kayıtdışılık ile mücadele amacıyla çalışmalar yapılarak mahalli gelirlerimiz artırılacak.

Meclis gündemine getirilen Muhasebe Denetim Meslek Yasası ivedilikle çıkarılacak.

Şans oyunlarından yasalar uyarınca vergi alınması için gerekli teknolojik altyapının kurulması ve ilgili işletmelerin kumar amaçlı olmayan malzemelerine normal KDV kurallarının uygulanması sağlanacak.

İmar planları ve emlak sicilindeki emlak değerleri konusunda temel paydaşlarla işbirliği içinde emlak vergisi uygulamalarında kullanılan değerleme yöntemlerinin yeniden yapılanması sağlanacak.

Kamu ihaleleri şeffaflık ilkesi temelinde ele alınarak, rekabet edebilirliği güçlendirmek için ihalelerin Kuzey Kıbrıs’ta sonuçlandırılması amaçlanacak.

Kamudaki atıl kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla kamu-özel ortaklıkları için imkân ve fırsatlar oluşturulacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın yürürlüğe girmesi, ekonomik örgütlerin yönetime katılması, altyapı ve çevre eksikliklerinin giderilmesi, sektörel olarak ayrılması için gerekli çalışmalar yapılacak, üreticinin çalışma verimliliği artırılacak.

Amacına uygun olarak kullanılmayan sanayi arazilerinin devir şartları için yasal düzenlemeler getirilecek.

Ülkemizde üretilmesi teknik ve mali açıdan uygun olan ithal ürünlerin yerelde üretilebilmesi için her türlü destek sağlanacak, ithalat giderlerimiz azaltılacak. Turizm sektörünün talep ettiği ürünlerin üretimi teşvik edilecek.

Hizmet sektöründe meslek standartlarının uygulanması sağlanarak sektörün hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak.

İnşaat sektörünün geliştirilmesi, proje güvenilirliğinin artırılması için sektöre yönelik standartların ve ürün kalitesinin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kalkınma Bankası, Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankası yönetiminin siyasetten arındırılması sağlanacak. Bankaların özerk yapıda ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Banka Yönetim Kurulu Üyeleri profesyonel ve uzman kadrolardan oluşacak, Bankaların Genel Müdürleri için öngörülen şartlar, süre hariç Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranacak.

Teşvikler: Teşvik sistemi yeniden yapılandırılacak

CTP seçim manifestosunda “ekonomik” adımlar başlığı altında teşvik sistemine ilişkin de değerlendirme ve adımlar dikkat çekti.

Buna göre; teşvik sistemi yeniden yapılandırılacak.

Plana göre; ‘uzun vadeli kalkınma eylem planı’ çerçevesindeki sektörel kalkınma önceliklerine uygun, hedef bazlı ve ölçülebilir teşvikler getirilecek, kapasite fazlası olan yatırım alanlarının teşvik kapsamından çıkarılması sağlanacak. Teşviklerin sürekliliği sektörel bazda yeniden değerlendirilecek.

Katma değeri artıracak ve yeni iş olanakları yaratacak yatırımlara düşük faizli, uzun vadeli finansman sağlanacak.

Üreticimizi hammaddeden ihracata kadar destekleyecek bir teşvik sistemi tasarlanarak üretim ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak;

Elektrik girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 2010 yılından bu yana güncelleştirilmeyen Elektrik Teşviki yükseltilecek.

Sosyal sigorta işveren desteği ve benzeri mekanizmaların geliştirilmesi sağlanacak.

Hammadde tedariki ve ürün ihracatı ile ilgili navlun destekleri sağlanacak.

Uluslararası kalite standartlarına uyumlaştırma ve belgelendirme çerçevesindeki destekler artırılacak.

Finansal kaynaklarımızdan tüm toplumun etkin faydalanması için Kamu bankalarındaki kaynaklara erişim siyasetten arındırılacak, kalkınma önceliklerine uygun ve bilimsel verilere dayanan projelere finansman sağlanacak.

TURİZMDE “YERLİ” VURGU...

“Kıbrıs Türk halkının kendine has kimliği üzerine inşa edilecek bir turizm politikası...”

CTP’nin seçim manifestosunda “turizm” başlığı altında “Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkının kendine has kimliği üzerine inşa edilecek bir turizm politikası oluşturulacak” vurgusu öne çıktı.

Özellikle casino turizmi ile anılan Kuzey Kıbrıs’ta bu yeni söylem dikkat çekiyor.

Manifestoya göre; CTP iktidarında sürdürülebilir ve rekabet edebilir turizm sektörü için Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkının kendine has kimliği üzerine inşa edilecek bir turizm politikası oluşturulacak.

Turizm sektörünün rekabetçi ve sürdürülebilir yapıda gelişimini sağlamak, pandeminin olumsuz etkilerini gidermek amacıyla Turizm Sektörü Strateji Belgesi revize edilecek.

Turizmin toplumsal açıdan sahiplenilmesi, turizm bilinç ve kültürünün artırılması sağlanacak.

Yerli yatırımcılarımız, büyük turizm projelerini hayata geçirebilmesi için teknik ve finansal açıdan desteklenecek.

Altyapı, çevre ve benzeri kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımı için Turizm Bölgeleri Taşıma Kapasitesi Haritaları çıkarılacak.

Ülkemizin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan kitle turizmine ek olarak, turistleri yıl boyu adamıza çekmeyi sağlayacak eko-, agro-, spor, kongre, yaşlı, sağlık ve benzeri özel ilgi turizm girişimleri desteklenecek.

Tarihi, kültürel değerlerin restorasyonu ve korunmasına yönelik mali kaynak yaratılacak.

Kıbrıs’ın zengin doğası, kültürel mirası ve lezzetleri, daha etkin görünürlük faaliyetleri gerçekleştirilerek dünyaya tanıtılacak.

TARIM İÇİN ‘KALKINMA PLANI’...

‘Planlı Kırsal Kesim Arsası dağıtımı’

Seçim Bilgirgesi’nin ‘Tarım’ başlığı altında en dikkat çeken hedef, tarım sektörüne yönelik, sürdürülebilir, hastalıklara dayanıklı, verimli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim için somut hedeflerle, günümüz koşullarına uygun Tarımsal Kalkınma Planı.Kırsal kesim arsalarının bir plan çerçevesinde dağıtılmasının sağlanarak altyapısı hazır olmayanların siyasi maksatlarla kullanılması engellemek de CTP’nin dikkat çeken hedefleri arasında.

Seçim Bildirgesi’ne göre; Pandemi ile önemi daha da artan tarım sektörüne yönelik, sürdürülebilir, hastalıklara dayanıklı, verimli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim için somut hedeflerle, günümüz koşullarına uygun Tarımsal Kalkınma Planı hazırlanacak ve uygulanacak.

Kuraklık ve hammadde fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenen tarım ve hayvancılık sektörüne destek verilece k, altyapı eksiklikleri giderilecek.

Üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirler uygulamaya konularak üreticilerin gelir düzeyi yükseltilecek.

Su projesi kapsamında tarımsal alanlara yönelik bir planlama yapılarak üretimi mümkün olan tarım ve tarımsal sanayi ürünleri desteklenecek.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi tescili kabul edilen hellimin, ekonomik getirisi yüksek pazarlara erişimi için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kalite standartlarının artırılması teşvik edilecek, aynı zamanda üst düzey girişimler yapılarak ihracat payı artırılacak.

Hayvancılık faaliyetlerinin yerleşim yerlerinin dışında ve bulaş riskini ortadan kaldıracak şekilde yürütülmesini sağlayacak mevzuat hazırlanacak.

Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi ve iyi tarım uygulamalarına geçişe yönelik gerekli altyapı eksiklikleri giderilecek ve yürürlükteki teşvik programı güncellenecek.

Ülke ekonomisine ve tarım sektörüne önemli katkıları olan kadın ve genç çiftçiler desteklenerek kırsal yaşam şartları iyileştirilecek.

Kırsal kesim arsalarının bir plan çerçevesinde dağıtılması sağlanarak altyapısı hazır olmayanların siyasi maksatlarla kullanılması engellenecek.

Yerel Kalkınma, Kümelenme ve Kooperatifçiliğe teknik ve mali destek

Kümelenmelerin ve kooperatiflerin, uluslararası kalite standartlarına ulaşması ve kurumsallaşması için teknik ve mali destek sağlanması hedefi de CTP’nin Seçim Bildirgesi’nde yer aldı.

Kooperatifçiliğin verimliliğini artırmak için Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası ve ilgili tüzükler kooperatiflerin demokratik katılımını sağlayacak şekilde güncellenecek ve Kooperatif Mukayyitliğinin yetkileri gözden geçilerek siyasi baskı aracı olmaktan çıkarılacak.

Bölgelerin turizm potansiyelini artırmak amacıyla, her bölgede turizme hizmet ve ürün sağlayan işletmelerin ve kooperatiflerin kümelenmesi sağlanarak, tarihi, kültürel ve çevresel değerlerimizden ve ürünlerimizden azami şekilde bölgeye fayda sağlanacak.

Üretim, paketleme, depolama, dağıtım, pazarlama ve satış ağı sağlayan tarım kümelenmeleri konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek.

Kümelere tesis, ürün işleme, laboratuvar, lojistik yatırımları, ARGE, pazarlama ve yönetim gibi işletme giderleri konusunda hibe programları ve Kalkınma Bankası kaynaklı düşük faizli, en az 3 yıl ödemesiz kredi programları sağlanacak.

Kümelenmenin geliştirilmesi amacıyla ilgili paydaşlar arasında bir kümelenme ağı oluşturulacak.

ULAŞTIRMA’YA ALTYAPI, TRAFİKTE GÜVENLİK...

‘Kamu- özel ortaklığında yeni hava yolu şirketi’

CTP’nin Ulaştırma, Bayındırlık ve Bilişim başlığı altında Seçim Bildirgesi’nde dikkat çeken unsurlar arasında Kamu-özel ortaklığında yeni ve yerli bir havayolu şirketinin kurulması ve uygun ulaşım maliyetlerinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanması var.

Entegre ulaştırma altyapısı oluşturulması ve trafik güvenliğinin tüm karayollarında tesis edilmesinin sağlanması ve Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının en kısa sürede hizmete açılması da planlar arasında.

Kaliteli ve emniyetli hizmetler sunacak raylı sistemler dahil olmak üzere şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım ağları ile terminaller kurulmasına yönelik projeler hazırlanacak.

Ercan Havalimanı yeni terminal binasının en kısa sürede hizmete açılması ve uluslararası kriterlere uygun kalite, emniyet ve güvenlik yönetimi ile faaliyet göstermesi sağlanacak.

Kamu-özel ortaklığında yeni ve yerli bir havayolu şirketinin kurulması ve uygun ulaşım maliyetlerinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanacak.

Mevcut marinaların geliştirilmesi ve yeni marina yatırımlarının teşvik edilmesi sağlanacak.

Yaşanan döviz krizi ve enflasyon sonucunda alım gücü daralan halkımızın, özellikle gençlerimizin konut ihtiyacını karşılamak üzere konut projeleri geliştirilecek.

Dijital ekonominin ve bilişim sektörünün gelişimi için ülke çapında hızlı ve ucuz internet erişimi sağlanacak.

ENERJİYE ‘STRATEJİK PLAN’

‘ÖZERK KIB-TEK’

Ülke ekonomisinin kalkınmasında hayati bir faktör olan enerji arz ve çeşitliliğini sağlayacak Enerji Stratejik Planı yapılması ve devlet politikası haline getirilmesi, CTP’nin enerji başlığı altında Seçim Bildirgesi’nde yer alan unsurlardan.

Kıb-tek’in siyasetten ve siyasi atamalardan arındırılarak özerk yapısının sürdürülebilir kılınması için alanında uzman ve profesyonel kadrolar tarafından yönetilmesinin sağlanması hedefi de dikkat çekti.

AB Yeşil Mutabakatı göz önünde bulundurularak ve Mutabakat çerçevesinde ülkemiz için kaynak yaratılması sağlanarak, ucuz ve daha temiz enerjiye erişim maksadıyla yıllardır yapılmayan ve sadece CTP dönemlerinde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına devam edilecek, kurulu üretim gücünün ve yenilenebilir enerji imkanlarının eş zamanlı artırılması için ivedi çalışmalar yapılacak.

Elektrik üretim kapasitesi gücünü artıracak ve enerji maliyetlerini düşürecek kapsamlı bir üretim planlaması yapılacak, gerekli yatırımlar programlandırılıp gerçekleştirilecek.

Kıb-Tek üretim santrallarında LNG kullanımına geçilmesi sağlanacak.

KAMU YÖNETİMİ, EĞİTİM, SAĞLIK VE ÇALIŞMA HAYATI İÇİN SEFERBERLİK:

KAMU YÖNETİMİ’NDE LİYAKAT

‘Sözleşmeli ve işçi alımları da, Kamu Hizmeti Komisyonu’nca, münhalle’

Kamu teşkilat yasalarının güncellenmesi adına koordineli bir şekilde seferberlik başlatılması CTP’nin öncelikli hedefleri arasında.

Kamu Görevlileri Yasası’nda değişiklik yapılarak müdür atamaları üçlü kararname kapsamından çıkarılacak ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından liyakata dayalı daimî atama yapılması sağlanacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak istihdamlar Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla fırsat eşitliği ve liyakat temelinde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli ve işçi statüsündeki kamu istihdamları, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilan edilerek ihtiyaç doğrultusunda yapılacak.

Kamuda ek mesai yükünün azaltılması ve mevcut kaynak ile istihdamın artırılması adına vardiya sistemine geçilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak.

EĞİTİM’DE YENİDEN YAPILANMA:

‘3 yıl içinde, kademeli olarak tam gün eğitim’

CTP’nin Seçim Bildirgesi’ne göre, Eğitimde ‘Yeniden Yapılanma Planı’ hazırlanacak ve altyapı eksiklikleri giderilerek 3 yıl içerisinde kademeli olarak ‘tam gün eğitim’ uygulamasına geçilecek.

‘Uzaktan eğitim mekanizması’ kurulacak ve gerekli dijital dönüşümler gerçekleştirilerek, her öğrencinin uzaktan eğitime erişimi temin edilecek.

Özel eğitime ilişkin yasal düzenleme ivedilikle tamamlanacak; okul öncesinden, lise kademesine kadar üniversite öncesindeki tüm eğitim kademelerinde engelli, öğrenme güçlüğü çeken, üstün yetenekli ve diğer tüm farklı gelişen çocukların ihtiyaç duyduğu özel eğitimi örgün eğitim sistemine entegre edilecek.

Kıbrıs Tarihi ders kitapları gözden geçirilerek, şoven ve ırkçı yaklaşımlardan arındırılacak, evrensel barışa, insan haklarına ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne hizmet eden bir tarih öğretimi esas alınacak.

Farklı inançlı öğrencileri dikkate alan bir anlayışla Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatta seçmeli ders olarak yer alacak.

Okullarda hızla artan ana dili Türkçe olmayan öğrencilere Türkçe öğretilmesine ilişkin dersler programlar konulacak.

Mesleki eğitim alan erkek öğrencilerin askerlik süresi kısaltılarak, eğitimleri boyunca burs imkanı tanınacak ve mezuniyetlerini takiben iş güvencesi sağlanacak.

Mesleki eğitime katılım oranı %50’ye çıkarılarak ara eleman ihtiyacının yerel işgücünden temini ile yerel istihdam artırılacak.

Girne’de ‘Turizm Koleji’ kurularak hem turizm alanında yerel işgücü istihdam oranının artırılması hem de mesleki teknik öğretimin güçlendirilmesi desteklenecek.

SAĞLIĞA YOĞUN ÇABA:

Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’a yeni hastane

Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinin yeni hastanelere kavuşması için gereken hazırlıkların tamamlanması CTP’nin sağlık alanındaki hedefleri arasında.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin altyapı ve personel eksiklikleri giderilecek, ‘İlaç Takip Otomasyon Sistemi’ hayata geçirilecek.

Sağlık merkezlerindeki eczane altyapıları güçlendirilerek yurttaşların ilaçlara yerinden erişimi artırılacak.

Yanan Devlet Laboratuvarı binasının yapım çalışmaları hızlandırılacak ve sonuçlandırılacak.

Covid-19’a karşı aşılama kampanyaları yapılacak, aşı tedariki sağlanacak ve yeni varyantlara etkili olan aşılarla toplumun bağışıklık düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması için yoğun çaba harcanacak.

Uzun yıllardır yasallaşmayan ve önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Hasta Hakları Yasası yürürlüğe konulacak.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sıfır tolerans gösterilecek, bu yönde gerekli yönetsel ve yasal çalışmalar yapılacak, güvenlik önlemleri artırılacak.

Kamu sağlık hizmetlerinin mesai saati sonrası ve tatil günlerinde de güvenli ve kaliteli olarak sürdürülebilmesi için acil servislerin, sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi başta olmak üzere gerekli çalışmalar yapılacak.

Teşkilat Yasalarının güncellenmesi ile hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının iş güvenceli istihdam olanakları artırılacak.

Uzmanlık eğitiminin ilk yarısını ülkemizde, ikinci yarısını Türkiye Cumhuriyeti’nde tamamlayan hekimlerin sigorta yatırımlarının kesintisiz yapılması için gerekli mevzuat hazırlanacak.

ÇALIŞMA HAYATI’NA NEŞTER

‘Sigorta prim yatırımlarında beyan edilen maaşlar, kıdeme ve sektöre bağlı olarak düzenlenecek’

CTP Seçim Manifestosu’nda ‘çalışma hayatı’ başlığı altında öncelikler de belirlendi.

Pandemi nedeniyle devlet tarafından faaliyetlerine ara verilen sektör çalışanlarının, çalışmadıkları süreler emeklilik bakımından süreden sayılacak.

Sigorta prim yatırımlarında beyan edilen maaşlar, kıdeme ve sektöre bağlı olarak düzenlenecek.

İş Yasası’nda, hastalık izinlerine yönelik yasal düzenleme yapılacak.

Haksız fesih nedeniyle işine son verildiği mahkeme kararı ile karara bağlanan kişilerin işe iade edilmesi yönünde yasal düzenleme yapılacak.

İşyerinde meydana gelen iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve adil çözümünü sağlamak amacıyla yargı öncesi ücretsiz başvurulabilecek itiraz/uzlaştırma/çözüm sistemi oluşturulacak.

Emekli maaşı alıp geçinemediği için çalışmak zorunda olan kişilerin artırılan vergi yükü, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak adaletli hale getirilecek.

Çalışma yaşamında cinsiyet temelinde ayrımcılığın önlendiği, kadınların istihdama katılımının teşvik edildiği, kadın işsizliğinin azaltılmasını amaçlayan politikalar uygulanacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi aktif hale getirilecek.

Engelli bireylerin yaşamın her alanına etkin katılımını sağlayabilmek için fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerini sağlamak için tedbirler alınacak. Engelli istihdamına ilgili yasal çerçevede öncelik verilecek.

Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gençlik, Gelişen Toplum ve Yerel Yönetimler:

Yeşil Eylem Planı

Doğaya uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşamı destekleyen kapsamlı bir ‘çevre politikası’ oluşturularak, ‘Yeşil Eylem Planı’ ivedilikle uygulamaya konulacak.

‘Çevre Koruma Ajansı’ kurularak, çevre kirliliğine ve tahribatına karşı etkin bir mücadele başlatılacak, denetimler artırılacak, kesilen cezalar ve alınan ücretlerin çevre için kullanılacağı bir ‘Çevre Fonu’ oluşturulacak.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusu bir devlet politikası haline getirilerek, Başbakanlık altında, ilgili tüm paydaşların temsil edileceği ‘İklim Güvenliği Kurulu’ oluşturulacak ve ‘İklim Güvenliği Planı’ hazırlanacak.

Elektrik santrallerinin doğalgaza (LNG) uyumlaştırılması ve daha temiz enerji üretimine geçilmesi sağlanacak.

Ülkemizin yeşil alanını %30’a çıkarma hedefiyle 25 bin hektara 25 milyon fidan dikilecek.

Beşparmak Sıradağları ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ (ÖÇKB) ilan edilecek.

Lefkoşa Genç Tepe Kent Parkı başta olmak üzere, ülke çapında kent parklar oluşturulacak.

Katı Atık Yönetim Planı’na bağlı kalınarak katı atıkların ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanımı ile ilgili süratle çalışmalara başlanacak.

Güngör Düzenli Depolama Tesisi Mülkiyet ve İdaresinin Belediyeler Birliğine devredilmesi sağlanacak, bu yöndeki gerekli yasal düzenlemeler süratle yapılacak.

Gençlik ve Spor:

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulacak, gençlik ve sporun devlet politikası olması için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacak.

Genç işgücünün desteklenmesi yönünde kapsamlı bir eylem planı hazırlanacak.

Burs Yasa Tasarısı kapsamlı bir şekilde yeniden hazırlanacak, bursların zamanında ödenmesine öncelik verilecek ve burs alma kriterlerindeki adaletsizlik giderilecek.

Meslek liselerinden mezun olan gençlerimizin, stajlarını yaptıkları işyerinde veya sektörde istihdam edilmeleri halinde o işyerlerine sosyal güvenlik prim desteği verilerek genç işsizliğin azaltılması sağlanacak.

Yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde gençlik merkezleri kurulacak ve bu merkezlerde genç girişimciler desteklenerek iş hayatına katılımları sağlanacak.

Yerel Yönetimlerle işbirliği yapılarak her ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda spor tesis projeleri hazırlanacak, sosyal aktivite merkezleri kurulacak.

Uyuşturucu ile etkin mücadelede bulunulacak ve bu doğrultuda gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler tamamlanacak.

Kültür, Sanat ve Yayıncılık:

Sanatçıların haklarını düzenleyerek özlük haklarını güvenceye alacak meslek odası niteliğinde özerk bir ‘Sanatçı Odası’ kurulması sağlanacak.

AB mevzuatıyla uyumlu çağdaş bir Fikri Mülkiyet Hakları Yasası çıkarılacak.

Kültürel mirasımızın korunması devlet politikası haline getirilecek, ilgili tüm paydaşların dahliyle bir ‘Kültürel Miras Konseyi’ kurulacak, Kıbrıs arkeolojisi, sanat tarihi ve tarihe bağlılık ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

Müzelerin çağa uygun bir biçimde yeniden yapılandırılmasına ve toplumun kültürel belleğe yaygın ve etkili erişimini sağlayacak şekilde müzeciliğin gelişimine ağırlık verilecek.

Kamu yayıncılığının öncüleri olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yönetim kurullarının atama usulleri değiştirilerek, kurum yönetimlerindeki siyasi etki azaltılacak.

Sivil Toplum:

STÖ'ler ile kamu kurumları arasındaki ortaklığın temel ilkelerini ve hedeflerini belirten ve STÖ'lerin gelişimini desteklemeye yönelik potansiyel mekanizmaları ortaya koyan bir politika belgesi hazırlanacak. STÖ’lerin karar alma süreçlerine etkin katılımları için bir yapı ve standartlar oluşturulacak.

Dernek kayıt başvuruları ve derneklerin yükümlü olduğu düzenli raporlamaların daha kolay ve etkin sağlanabilmesi için İçişleri Bakanlığı websitesi bünyesinde elektronik hizmet sunulacak.

STÖ’lere yardımda bulunan/bağış yapan işletmeler için mali teşvikler sağlanacak.

STÖ’lerde tam zamanlı hizmet veren personele gelir vergisi indirimi yapılacak.

STÖ’lerin yapacakları alımlarda KDV muafiyeti sağlanacak.

Yerel Yönetimler:

Yerel yönetimler reformu, Avrupa Yerel Yönetimler Şartlarındaki kural ve ilkelere uyumlu bir şekilde hayata geçirilecek.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi oluşturularak, Belediyelerin nüfus hareketlerinin düzenli olarak izlenmesi sağlanacaktır. Böylece Merkezi Yönetimden sağlanacak olan mali transferlerin miktarı, bu bilgiler ışığında düzenli aralıklarla güncellenecek.

Bölgeler arası gelir uçurumunun azaltılabilmesi amacıyla, gelir tabanı düşük Belediyelerin yatırım projelerindeki eş finansman ihtiyaçları Merkezi Yönetim tarafından karşılanabilmesi için ek destekler geliştirilecek.

Yerel yönetimler tarafından toplanan vergi ve harçlar gözden geçirilerek, Belediyelerin gelirlerine artı katma değeri olacak şekilde düzenlenecek.

Bu bağlamda:

Vergi ve harçların alt ve üst limit oranları asgari ücrete endeksli olarak değiştirilecek.

Otellerde konaklayan turist başına sabit vergi uygulamasına geçilecek.

Emlak vergisi belirlemede, taşınmaz malın metrekare büyüklüğü yerine toplam değeri üzerine hesaplamaya geçilecek.

Yerel yönetimlerde katılımcılığın, yönetsel etkinliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için stratejik yönetim yaklaşımı teşvik edilecek. Belediyelerdeki insan kaynaklarının uzmanlık düzeyinin artırılabilmesi için eğitim programları hayata geçirilecek.

Yerel yönetimlerin mekânsal planlama süreçlerinin, bölgelerin ekonomik ve sosyal göstergeleri dikkate alınarak daha bilimsel ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Bu bağlamda planlamanın yapılacağı bölgelerde halkın, sivil toplum örgütleri ile odaların görüş ve beklentileri ön planda tutularak, katılımcı bir yöntem izlenecek.

Ülkenin tüm bölgelerinde mekânsal planlama yapılabilmesi için yerel yönetimler nezdinde bir planlama seferberliği başlatılacak. Benzer özellikler gösteren ve gelişimlerinin beraber düşünülmesi gereken belediyelerin ortak planlar geliştirmeleri teşvik edilecek.

Barış, Demokratik Haklar ve Eşitlik

Kıbrıs Sorunu, Etkin Diplomasi ve Barış:

Gerek Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çabalarda gerekse mevcut şartlarda çözümsüzlükten kaynaklanan sorunların giderilmesinde etkin ve proaktif bir diplomasi izlenecek; toplumsal, toplumlar arası ve uluslararası tüm taraflarla diyalog ve istişare süreçleri yoğunlaştırılacak.

Kıbrıs sorununun, BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde çözümüne yönelik çok yönlü bir siyaset yürütülecek.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’taki iki eşit siyasi taraftan biri olarak, uluslararası toplum nezdindeki yerinin etkinleştirilmesi ve görünürlüğünün artırılması sağlanacak.

Adada yaşayan insanların gündelik hayatlarını olumsuz olarak etkileyen sorunların giderilmesi amacıyla gerek Kıbrıs Rum tarafı gerekse ilgili uluslararası örgüt ve paydaşlarla işbirliği artırılacak, ekonomik, ticari, sosyal ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunulacak.

Kapalı Maraş’ın ilgili BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde açılmasına yönelik çalışılacak.

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin aşılması ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik yapı yaratılabilmesi için AB ve Dünya Bankası gibi hali hazırda işbirliği içerisinde bulunulan uluslararası kurumlarla çalışmalar derinleştirilecek.

Başta Mağusa ve Baf Kapıları olmak üzere iki taraf arasında yeni geçiş noktalarının açılması sağlanacak.

İki toplum arasında uzlaşı ve barış kültürünün geliştirilmesi ve güven inşasına yönelik somut ortak projelerin hayata geçirilmesine odaklanılacak:

Pandemi ve salgın hastalıklarla mücadele edilmesi,

İklim ve çevre kriziyle mücadele edilmesi,

Her türlü doğal ve insan kaynaklı afet durumunda kriz yönetiminin sağlanması,

Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi,

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin artırılması,

Barış eğitiminin sağlanması,

Çocuk ve gençlerin çeşitli alanlarda birbirleriyle diyaloğa girebilecekleri sportif ve kültürel faaliyetlerle eğitim programlarının düzenlenmesi.

Maronitlerin köylerine geri dönmelerini sağlayacak gerekli çalışmalar hızla yapılacak.

Hidrokarbon kaynaklarının çıkarılması ve geliştirilmesi konusu, geniş bir coğrafyada refah ve istikrara hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırılarak, ortak bir mekanizma kurulması için çalışılacak.

İnsanlığın dramı ve coğrafyamızın kanayan yarası haline gelen mülteci sorunu ile ilgili insancıl bir yaklaşımla hareket edilecek ve ortak çalışmalarda bulunmak üzere girişim üstlenilecek.

Küresel ısınmaya karşı, BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kararları çerçevesinde ortak bir eylem planı hazırlanması için girişim başlatılacak.

Federasyon temelinde birlikte yaşama vizyonuyla ‘Ortak Gelecek Komisyonu’ oluşturulması yönünde inisiyatif üstlenilecek, adadaki farklı kesimlerin (taraflar, sivil toplum örgütleri, gençlik platformları ve benzerleri) bir araya getirilmesi sağlanacak.

Dış Temsilciliklerimizin etkinliği artırılarak, siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ticaret, ekonomi, turizm, yüksek öğretim ve kültür alanlarında da aktif olmaları sağlanacak.

Uluslararası spor ve kültür faaliyetlerinde yaşanan temsiliyet sorununun giderilmesine yönelik lobi faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Haklar ve Özgürlükler:

Yargı bağımsızlığı korunacak, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelinde hukuk düzeni güçlendirilecek.

Vatandaşlığın siyasi amaçlarla kullanılmasını engellemek üzere, objektif kriterler getiren, yurttaşlığın elde edilmesinden sonraki ilk seçimde seçme ve seçilme hakkını içermeyen yeni bir Vatandaşlık Yasası çıkarılacak ve uygulama uzun vadelili ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planında belirlenen nüfus ve vatandaşlık politikası çerçevesinde gerçekleştirilecek. Beyaz Kimlik ile ilgili mevzuat, seçme ve seçilme hakkı dışındaki tüm hakları kural olarak tanıyacak biçimde değiştirilecek.

Yeni vatandaşlıklar, uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planındaki hedefler çerçevesinde belirlenecek.

İfade özgürlüğünü kısıtlayıcı yasal düzenlemeler kaldırılacak, özellikle zem ve kadih suçları ceza davası konusu olmaktan çıkarılacak.

Kadınların kamu yönetimindeki etkinliğinin artırılması için Meclis, Bakanlar Kurulu ve devletin yönetim kurullarında en az %30 oranında kadın temsiliyeti sağlanmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Çocuk İzlem Merkezi Yasası ve Özel Çocuklar Yasası çıkarılacak, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi paralelinde ‘Çocuk Koruma Politikası’ güden bütünlüklü ve kapsamlı bir yasa hazırlanacak ve çocukları ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerde gerekli güncellemeler yapılacak.

LGBTI+ bireylerin sivil ve sosyal haklarını koruyan düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilecek.

Engelli bireylerin yaşamın her alanında etkin katılımlarının sağlanması için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:

​​CTP tarafından hazırlanan ve 2014 yılında yasallaşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) Yasası’nın eksiksiz olarak uygulanması için idari ve teknik çalışmalar tamamlanacak, Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan Cinsiyet Odak Noktaları etkin hale getirilecek.

Polis Teşkilatında aktif hale getirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimleri geliştirilecek.

Ev içi şiddetin önlenmesi için TOCED Yasası ivedilikle uygulamaya konacak, ihtiyaç duyulan bölgelerde Kadın Sığınma Evleri açılması sağlanacak, Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri her ilçede yürürlüğe konacak.

Başta gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere istihdam oranını artıracak aktif politikalar üretilecek, mesleki becerilerin kazanılmasına yönelik eğitimlere öncelik verilecek.

Kadın girişimciliği ve kadın kooperatifleri teşvik edilerek desteklenecek.

İş yaşamında cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden dolayı yaşanan ayrımcılık ve şiddeti önlemek üzere gerekli yasal değişiklikler yapılacak.

Ders kitaplarından toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı unsurlar arındırılacak, bu amaca uygun bir müfredat oluşturulması için çalışılacak.

Evinde bakmakla yükümlü olduğu yaşlı, hasta, engelli ve çocuk olan kadınların çalışma yaşamına katılmaları için gerekli yasal mevzuat düzenlenerek, yerel yönetimler ve devlet tarafından yaşlı bakımevi ve kreş hizmetleri artırılacak.

Ev işlerinde, çocuk ve hasta bakımı ile temizlik gibi gündelikçi olarak çalıştırılan kişilerin kayıt dışılığının, keyfi ve esnek zamanlı çalıştırılmalarının önüne geçecek yasal denetim mekanizmaları yaratılacak.

Kamu çalışanları ve sigortalılar için doğum sonrası izinler ve haklar çağdaş normlarda yeniden düzenlenecek.

Kadının doğurganlık haklarını ve kadın sağlığını gözeten hukuki ve idari düzenlemeler yapılacak.

Çocuk edinen ebeveynlerin, biyolojik anne babaların sahip olduğu tüm haklardan eşit şekilde yararlanması ve yasalardaki mevcut ayrımcılığın ortadan kaldırılması sağlanacak.

Tek ebeveyn annelerin çocuk bakımı ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için nafaka alıp almadığına bakılmaksızın nakdi yardım alması yönünde çalışma yapılacak.

Eşinden ayrılıp sosyal yardım almak durumunda kalan kadınlara verilen sosyal yardım miktarının arttırılması sağlanacak.

Maddi durumu iyi olmayan kadınlar için Adli Yardım düzenlemesinin kapsamı genişletilecek.

Miras hakkında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere hazırlanan Veraset Yasası'ndaki düzenlemelerin Meclis’ten geçmesi sağlanacak.

Trans bireylerin cinsiyet kimliğinin hukuken tanınmasına ilişkin yasa tadil edilerek AİHM standartlarına getirilecek.

LGBTI+ bireylerin kayıtlı birliktelik yaşamalarına dair yasal düzenleme getirilecek.