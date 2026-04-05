İskele’de yaşanan iş kazasında bir kişi yaralandı

İskele, Long Beach’te yapımı devam eden bir inşatta dün meydana gelen kazada, Dhıl Mohammad (E-41) 1.80 metre yükseklikten beton zemine düşerek, yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, iskele üzerinde kalıp sökerken, dengesini kaybederek beton zemin üzerine düşen Dhıl Mohammad, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, her iki el bileğinde kırık teşhisiyle yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.