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İskele’de bazı bölgeler yarın iki saat elektriksiz kalacak

İskele’de bazı bölgeler yarın iki saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın İskele’de bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın İskele’de bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Noyanlar Site 19, Noykom ve Arkın İskele Otel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

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