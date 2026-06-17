İskele’de bazı bölgeler yarın iki saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın İskele’de bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Noyanlar Site 19, Noykom ve Arkın İskele Otel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.