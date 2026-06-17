İşitme sağlığı ve koklear implant için eğitim ve farkındalık günleri...

Cochlear İmplant Derneği (CID) Türkiye ve TİKA iş birliğinde, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ve Kıbrıs Koklear İmplant Derneği ev sahipliğinde “Birlikte Başardık Şimdi İlham Olma Zamanı” adlı etkinlik gerçekleştirilecek.

KİKEV ve Kıbrıs Koklear İmplant Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, cumartesi başlayacak ve üç gün sürecek etkinlik kapsamında; işitme sağlığı, koklear implant deneyimleri, aile desteği, uzman görüşleri ve toplumsal farkındalık konularında bilgi paylaşılacak.

Koklear implant kullanıcıları, aileleri, uzmanlar ve akademisyenlerin yanı sıra eğitim, sağlık, sosyal sorumluluk, sivil toplum ve toplumsal farkındalık alanlarına ilgi duyan tüm bireylere açık olan etkinlik, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, Büyük Kütüphane, Salon 4’te yer alacak etkinlik saat 10.00’da başlayacak.

Etkinliğe kayıt yapmanın zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, 0548 841 9949 no’lu telefondan kayıt yapılabileceği kaydedildi.