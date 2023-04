İRADE KİMDE?

20 Ekim 2021 tarihli Yenidüzen’de çıkan en son köşe yazıma ‘İrade halkta mıdır?’ diye bir başlık atmışım. Aradan bir buçuk yıl geçmiş!.. Yeniden yazmaya başlarken ‘en son ne demiştim acaba’ diye merak edip baktım: ‘Bu Memleket Bizim Platformu’nun eylemleri varmış o günlerde, ‘müdahalelere hayır’ demek için...

Eh, bugünlerde de var benzeri eylemler. KIBTEK’in başına gelenlere -ve getirilmek istenenlere- karşı El-Sen ve diğer bazı sendikalar yine sokakta, meclis önünde...

‘Bir şey değişmedi’ değil. Yok, değişti, değişiyor, değişecek. Değişim sürekli, önlenemez. ‘Her şey aynı’ değil. Her şey değişti, değişiyor. Ya gelişerek, ya gerileyerek!..

Önemli olan ‘değişimin yönü’... ‘İleriye’ doğru mu değişiyoruz, yoksa ‘geriye’ mi?

Bu tartışma bir buçuk yıl önce başlamadı tabii...

Bakmayın siz Fuat Oktay’ın ‘Kıbrıs’ta tarihi Osmanlı’nın fethiyle başlatan’ tarih anlayışına!..

Ve ‘bütün ada 1571’den beri bizimdir’ demesine...

Tarihi istediğiniz yerden başlatamazsınız. Siz 1571’den başlarsanız eğer, başkaları da 1878’den alır gelir, bir diğeri ‘milat öncesi’nden başlar ‘sahiplik’ meselesine ve bu kapışma bitmez hiç!..

‘Tarih’ dediğiniz yalnızca kahramanlık hikayelerinden oluşmaz ki... Savaşlar da, atılan imzalar da, yani hukuki ve uluslararası bağlayıcılığı olan metinler de tarihin ayrılmaz bir parçasıdır. Bazıları hoşunuza gitmiyor olsa bile!..

***

‘İrade’ demiştik, ‘değişim’ demiştik, ‘ileriye’ mi yoksa ‘geriye’ mi diye sormuştuk.

‘Eşit egemenlik’ten dem vurup duranlarla bile ters düşen Fuat Oktay’ın retoriği de, toplumun görüp okumadığı, bilmediği ‘Mali Protokol’le ilgili açıklanan ‘vaatler’ de kuşkusuz 14 Mayıs’ta Erdoğan ve AKP için oy devşirme çabasıdır, seçim kampanyasıdır.

Övünerek anlattıkları ‘Külliye’ inşaatının devamı, önümüze yeni atılan ‘Mağusa İlahiyat Koleji’ ve sokaklarda hayatı felç eden, uzun uzadıya Mercedes- Vito kuyrukları tam da ‘irade’ meselesiyle alakalıdır.

Atanmış, biatçı, 3’lü koalisyona ‘AKSA’yla 20 yıllığına ihalesiz enerji anlaşması yapma olanağı’ veren yasanın geçir(il)mesi de ‘irade’nin konusudur.

Biri sarayda, diğeri hükümet başında ‘atanmış’ şekilde oturanlar zaten ‘irade’ meselesi ürünüdür.

‘İradesi teslim edilen toplum’ filmini seyrediyoruz. Gözümüz açık hem de!..

‘Atanmışlar’ el-pençe...

‘Muhalifler’ bi-çare...

Ondan kalbimde yare!..