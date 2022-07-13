Interpol’ün aradığı kaç kişi var?

“Yüksek gelire bağlı ikamet izni” tanımını daha önce bir yerde işittiniz mi bilmiyorum.

İlk kez duydum!

O “yüksek gelir” nedir?

Bunu kim belirler?

Bilmiyorum!

Hangi yasada var, anımsamıyorum.

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Bu tanım “sınır dışı” edilen “uyuşturucu baronu” için kullanıldı.

Tam bir başarı gösterisine dönüştü, sınır dışı meselesi...

İyi de Interpol tarafından aranan uluslararası bir uyuşturucu baronuna ikamet iznini kim, nasıl verdi?

Asıl operasyon burada olması gerekiyor. Böylesi izinlerin bu kadar rahat verildiği bu yapıyı ve Kıbrıs’ın kuzeyinin “başıboş” hallerini sorgulamazsak eğer başarmış sayılmayız.

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2 yıl önce Amerikalı bir gazeteciden mektup aldım.

Meslektaşım, Sicilya doğumlu bir uyuşturucu mafyasının hapishaneden kaçtığını ve Kıbrıs’ın kuzeyine sığındığını yazıyordu.

Yardım istemişti ve bildirdiği ismi polise sordum.

Bir ay kadar yanıt alamadım.

Israr ettim.

Polis Genel Müdürü “Bilgi Edinme Hakkı Yasası”na göre başvuru yapmamı istedi.

Başvuruyu yaptım.

Vergi Dairesi veznesine ödeme yapmamı istediler.

Ödedim.

20 Kasım 2020’de yanıt geldi.

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Independent'in bir haberinde isminden 'gangster' ve 'uyuşturucu çetesinin başı' olarak söz edilen kişiyle ilgili Polis Genel Müdürü'nden bana gelen yanıtta şu ifadeye yer veriliyordu:

"İlgili şahsın 20 Ekim 2018'de KKTC'ye giriş yaptığı tespit edilmiştir."

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O dönem yazmadım çünkü elinizde bir delil yoksa hukuki bir sorumluluk almanız gerekiyor.

Şimdi de isim belirtmiyorum zaten!

İlgili kişiye dair yabancı basındaki haberleri okusanız, korkarsınız.

Soru şu: Ada yarısında uluslararası polis teşkilatı Interpol’un aradığı kaç kişi yaşıyor ve başka kimlerde var, “Yüksek gelire bağlı ikamet izni...”