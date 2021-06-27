İnsanların alınlarından bir yazı yazabiliriz. İnsanların terleriyle bir harita çizebiliriz. İnsanların ellerinden bir umut yaratabiliriz. İnsanların gözlerinden sırılsıklam ıslanabiliriz.

* * *

Ada yarım, yarim!

Memleketim…

Eşitsizliğim!

* * *

Üç farklı sınıf var...

Hepsinde alın var, hepsinde ter yok.



* * *

Alnından akıttığı terin karşılığını alamayanlar var.

Çalışıyor…

Üretiyor…

Karın tokluğuna yaşıyorlar.

Çoklar!

* * *

Alnından ter akmadan alanlar var.

Konuşuyor…

Söyleniyor…

Gösteriş yarıştırıyorlar…

Çoklar!

* * *

Bir de...

Alınlarından akan tere denk kazananlar var.

Mumla aranıyorlar.

* * *

İşte bu üçüncü grubu artırmak için kendi dengini arıyor hayat...

Adaleti arıyor!

* * *

Alın terleriyle hayattan alacaklı insanlar var.



* * *

Bu hayata ve bu topluma alın teri borçlu insanlar var.



* * *



Alın yazısı mı dediniz?

Pek inanmam.

Alın terine inanırım ben!



***



O nedenle işte…

Hayat...

Kimine kahır…

Kimine şölen…







* (Eski bir yazı, gündemden sıkıldım, arşive sığındım)