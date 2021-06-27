Lefkoşa35 °C

  1. YAZARLAR

  2. Cenk Mutluyakalı

  3. İnsanların alınlarından bir yazı
Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

İnsanların alınlarından bir yazı

A+A-

İnsanların alınlarından bir yazı yazabiliriz. İnsanların terleriyle bir harita çizebiliriz. İnsanların ellerinden bir umut yaratabiliriz. İnsanların gözlerinden sırılsıklam ıslanabiliriz.

*  *  *

Ada yarım, yarim!
Memleketim…
Eşitsizliğim!

*  *  *

Üç farklı sınıf var...
Hepsinde alın var, hepsinde ter yok.

*  *  *

Alnından akıttığı terin karşılığını alamayanlar var.
Çalışıyor…
Üretiyor…
Karın tokluğuna yaşıyorlar.
Çoklar!

*  *  *

Alnından ter akmadan alanlar var.
Konuşuyor…
Söyleniyor…
Gösteriş yarıştırıyorlar…
Çoklar!

*  *  *

Bir de...
Alınlarından akan tere denk kazananlar var.
Mumla aranıyorlar.

*  *  *

İşte bu üçüncü grubu artırmak için kendi dengini arıyor hayat...
Adaleti arıyor!

*  *  *

Alın terleriyle hayattan alacaklı insanlar var.

*  *  *

Bu hayata ve bu topluma alın teri borçlu insanlar var.

* * *

Alın yazısı mı dediniz?
Pek inanmam.
Alın terine inanırım ben!

***

O nedenle işte…
Hayat...
Kimine kahır…
Kimine şölen…



* (Eski bir yazı, gündemden sıkıldım, arşive sığındım)

Bu yazı toplam 129 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar