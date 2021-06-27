İnsanların alınlarından bir yazı
İnsanların alınlarından bir yazı yazabiliriz. İnsanların terleriyle bir harita çizebiliriz. İnsanların ellerinden bir umut yaratabiliriz. İnsanların gözlerinden sırılsıklam ıslanabiliriz.
* * *
Ada yarım, yarim!
Memleketim…
Eşitsizliğim!
* * *
Üç farklı sınıf var...
Hepsinde alın var, hepsinde ter yok.
* * *
Alnından akıttığı terin karşılığını alamayanlar var.
Çalışıyor…
Üretiyor…
Karın tokluğuna yaşıyorlar.
Çoklar!
* * *
Alnından ter akmadan alanlar var.
Konuşuyor…
Söyleniyor…
Gösteriş yarıştırıyorlar…
Çoklar!
* * *
Bir de...
Alınlarından akan tere denk kazananlar var.
Mumla aranıyorlar.
* * *
İşte bu üçüncü grubu artırmak için kendi dengini arıyor hayat...
Adaleti arıyor!
* * *
Alın terleriyle hayattan alacaklı insanlar var.
* * *
Bu hayata ve bu topluma alın teri borçlu insanlar var.
* * *
Alın yazısı mı dediniz?
Pek inanmam.
Alın terine inanırım ben!
***
O nedenle işte…
Hayat...
Kimine kahır…
Kimine şölen…
* (Eski bir yazı, gündemden sıkıldım, arşive sığındım)