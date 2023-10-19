İNSANIMIZ MORALSİZ VE UMUTSUZ

Ülkemiz için, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), tarafından 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen anket çalışmasının, Eylül 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, halkın yüzde 90.3’ü “ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini” düşünüyor. Anket sonuçlarına göre, ülkenin en önemli sorunu ise ekonomi olarak ön plana çıkıyor.

Ankete katılanların yüzde 63.8’i , iki sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını belirtiyor. Yüzde 80.3 katılımcı da, 2 yıl içinde ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını söylüyor.

Gerçekleştirilen ankete göre, toplumun mutluluk puanı ise 10 üzerinden 5.66 oldu. Demokrasi endeksinde KKTC’nin puanı 10 üzerinden 3.50, Ülkenin yaşanabilirlik puanı da bu dönemde gerileme gösterdi ve 10 üzerinden 4.91 oldu.

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları; Ekonomik sorunlar, Kıbrıs Sorunu, Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler, Enflasyon, İşsizlik ve Yolsuzluk. Özellikle, anketin yapılmakta olduğu dönemde ortaya çıkan ilaç yolsuzluğunun, yolsuzluk konusunun öne çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir.



Ankete göre, toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve medya oldu.. En az güven duyulan kurumlar ise hükümet, siyasi partiler, meclis ve cumhurbaşkanlığı oldu.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılanların %66.9’u, son dönemlerde, ülkede dinin artan bir etkisi olduğunu düşündüğünü ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Eylül ayı araştırmasında ortaya konulan sonuçlardan biri de, Ankete katılanların %82.76’sına göre, son zamanlarda Türkiye’nin ülkenin içişlerine artan bir müdahalesinin var olduğunu belirtiliyor.

Anket sonuçlarına göre, ülke yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirlik eksikliği yaşanırken, katılımcılar gelir adaletsizliğinden de şikayet ediyorlar.

Ankete göre, toplumun adalet duygusunu yeniden kazanmaya ve iyi yönetim örnekleri görmeye ihtiyacı olduğu vurgulanıyor.

Ankette, “Bizleri yönetenlerin hesap verebilirliği”, “Devlet yönetiminde alınan kararların şeffaf olması”, “Gelir dağılımında adalet”, “Çevre”, “Sağlık”, “Demokrasinin İşleyişi” konularının en düşük puan alan konular olduğu da açıklandı.

Anket sonucuna göre, yolsuzluklar ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Yolsuzlukların yargı yoluyla cezalandırılması toplum genelinde adalet duygusunun yeniden yerleşmesine yol açabilecektir.



Ankette, Sosyal güvenin de düşük seviyelerde olması, demokrasi ve toplumun geleceği adına düşündürücüdür. Sosyal güven toplumda bireylerin birbirlerine olan güvenidir. Bu oran yüksek olduğu durumlarda bireyler, toplumu ve ortak çıkarlarını iyileştirmek için eşit olarak işbirliği yaparlar.

Araştırmada çıkan sonuçlarla ilgili olarak özet bilgileri sizlerle paylaştım. Araştırmanın sonuçları, ülkedeki olumsuzlukların vatandaşları kötümserliğe sevk ettiğini gösteriyor.Hükümete ve Cumhurbaşkanlığına olan güven de düşük düzeyde. Vatandaşlar, sorunların düzeleceğine dair bir umut ışığı da görmüyor.

Yapılan bilimsel araştırma ve anketler, toplum ve ülke ile ilgili önemli tespitler sunmaktadır. Hükümetler, ortaya çıkan bu tespit ve sorunlara yönelik, tedbirler almalı ve politikalar geliştirmelidir.

Tedbirler alınmazsa, sorun haline gelmiş konuların düzelmesi mümkün değildir.Yapılan araştırmalar, anketler, dostlar alışverişte görsün diye değil, işe yaraması için yapılmaktadır. Zahmetli ve maliyetli bu bilimsel araştırmaların, değerini bilmek gerekmektedir.

Ülkemiz, kendi ayakları üzerinde durmadıkça ve çoğunluk bireysel çıkarlar peşinde koştukça, bu araştırma ve anketlerde çıkacak sonuçların düzelmesi, çok zayıf ihtimaldir.

Hamaset yaparak ve devamlı vaatlerde bulunan, halkın gailesini çekmeyen, yolsuzlukları önleyemeyen, eşit, adil davranmayan Hükümetler tarafından yönetilen ülkelerin, ne ekonomik refahları, ne de yaşam kaliteleri artmaktadır.

Ülkedeki sorunların çözümü için, mücadele etmeyen, gailesini çekmeyen, politikalar gelştirmeyen Hükümetler’ den, halk da günden güne ümidini kesmektedir.

Sonuç olarak, bizim hükümet yetkilileri, araştırmaların, anketlerin ortaya koyduğu sorunları çözmek için, sorunlara odaklanmalı, takipçi olmalı, liyakatlı kişileri yönetici olarak seçmeli ve kararlılık göstermelidir. Bu konuda, gerekli irade gösterilmediği taktirde, sorunlar yumağı bir çığ gibi büyüyecek ve bundan en fazla halk zarar görecektir.