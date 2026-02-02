Innsbruck Üniversitesi master öğrencilerine “Kıbrıs’ın kayıpları”nı ve toplu mezarları anlattık…

Bölünmüş başkentimiz Lefkoşa'da, Yeşil Hat'taki Dayanışma Evi'nde 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Avusturya Innsbruck Üniversitesi Barış ve Çatışmaların İncelenmesi Programı'ndan Katja Seidel'in master öğrencilerine, kayıplarla ilgili çalışmalarımıza dair, fotoğraflarla desteklediğimiz bir sunuş yaptık, sorularını yanıtladık.

Avusturya’nın Innsbruck Üniversitesi master öğrencilerine Galatya, Karpaz, Abohor, Muratağa-Atlılar-Sandallar, Dohni, Sinde, Kondea gibi yerlerde 1963 ile 1974 yılları arasında iki toplumlu çatışmalar ve savaş gerekçe yapılarak gerçekleştirilen katliamlar ve sivil insanların “kayıp” edilmesi olaylarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdik, bu bölgelerden insani öyküleri aktardık. Master öğrencilerine ayrıca savaş ve çatışma ortamlarında dahi insaniyetini kaybetmeyerek birbirini kurtaran isimsiz kahramanlar hakkında da fotoğraflarla desteklenmiş bilgiler sunduk, öğrencilerin sorularını yanıtladık.

Master öğrencileri Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Mısır, Cezayir, Letonya ve Japonya gibi geniş bir coğrafyadandı. Bize bu anlamlı fırsatı sağladıkları için Katja Hanım ve öğrencilerine yürekten teşekkür ederiz...

Innsbruck Üniversitesi master öğrencileriyle Dayanışma Evi'nde...

*** BASINDAN GÜNCEL…

“Kıbrıs sorunu: 2025’te neler oldu ve 2026’da neler beklenmeli…”

Panayotis ÇANGARİS/OFFSITE

Kıbrıs sorunu ve 2025 hakkında söyleyebileceğimiz bir şey varsa, o da geçen yılın nispeten ‘yoğun’ bir yıl olduğu. Üçlü toplantılar, iki genişletilmiş konferans ve epeyce personel değişikliği: Holguín’in atanması, Tufan Erhürman’ın seçilmesi, yeni bir BM Özel Temsilcisi, yeni bir barış gücü misyon şefi ve daha fazlası.

2025 yılı, inkar edilemez bir şekilde yoğun bir faaliyet dönemi oldu. Bu, somut bir sonuç getirdiği anlamına gelmez. Yine de, önceki yıllardan farklı olarak, bu yılı da Kıbrıs için ‘ölü bir yıl’ olarak nitelendirmek zor.

2017 yılı ve Crans-Montana başarısızlığından bu yana ilk kez, 2025 yılı bir ivme, umut (ne kadar az olursa olsun) ve ilerleme ihtimali yarattı (ne kadar uzak olursa olsun).

Bu umut ve beklentilerin olumlu bir sonuca dönüşüp dönüşmeyeceği 2026’da netleşecek, ancak Ankara’nın Kıbrıs konusunda sert tutumunu sürdürmesi ve iki devletli çözümün tek çözüm olduğu yönündeki ısrarcı tavrını göz önüne alırsak, bu ihtimal pek de umut verici değil.

İki lider ve BM Genel Sekreteri arasında üçlü bir toplantının 2026 Ocak ayı sonunda, üç garantör gücün katılacağı bir sonraki genişletilmiş konferansla birlikte gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2026 yılı aynı zamanda, iklimi şekillendirmede kendi rolü ve ağırlığı olacak iki olayı beraberinde getiriyor: 2026 Haziran ayı sonunda sona erecek olan Kıbrıs’ın AB Konseyi Başkanlığı ve 24 Mayıs’ta yapılacak parlamento seçimleri.

Kıbrıs sorunu konusunda tarih bize şu cümleyi öğretmiştir: “Çok uzak, ama çok yakın.”

Diğer bir deyişle, beklenmedik bir şekilde bir araya gelen koşullar, sizi çözüme çok yaklaştıran bir dizi gelişmeyi tetikleyebilir, ve aynı hızla, bu ivme ortaya çıktığı kadar ani bir şekilde kaybolabilir.

Kıbrıs sorununun çözümü, her şeyden önce Güvenlik ve Garantiler bölümüne bağlıdır. Ve Ankara, garantileri ile işgal ordusunu koruyarak çözüm sonrası dönemde de söz ve rol sahibi olmaya devam etmesi gerektiğini ısrarla savunduğu sürece, bir çözüm bulunamaz.

Bunu herkes biliyor. Herkes kabul ediyor. 2026 yılında Kıbrıs için verili çerçeve budur.

Aşağıda, 2025 yılı boyunca Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli olayların aylar bazında anlatımı yer almaktadır.

Ocak 2025 — geçen yıl— Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın işgal altındaki bölgelere yaptığı yasadışı ziyaret sırasında (8-9 Ocak) Kıbrıs sorununu “Tek çözüm iki devlettir” sloganıyla çerçevelemesiyle başladı.

20 Ocak‘ta Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın konutunda bir araya geldi; görüşmede geçiş noktalarının açılması konusu ele alındı.

10 Şubat‘ta Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda BM Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi; görüşmede uzun süredir beklenen Kıbrıs konulu genişletilmiş konferans konusu ele alındı.

Mart ayı başında (5 Mart), BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, Kıbrıs konusundaki gayri resmi genişletilmiş konferansın 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’deki BM ofislerinde düzenleneceğini ve konferansa iki Kıbrıs lideri ile üç garantör ülke, yani Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın katılacağını duyurdu.

17 ve 18 Mart: Genişletilmiş konferans Cenevre’de gerçekleştirildi ve konferansa BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk lideri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Stephen Doughty katıldı. Konferans, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’ta atılacak sonraki adımları hazırlamak üzere özel bir elçi atama kararını açıklamasıyla sona ererken, aynı zamanda Temmuz ayı sonunda bir başka toplantı daha yapılacağı da duyuruldu. Dikkat çekici bir nokta: Cenevre konferansında AB’yi, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs çözüm birimi başkanı Julia Bertetzolo temsil ederken, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, AB’nin isteği hakkında BM Genel Sekreteri António Guterres’e ortak bir mektup gönderdi.

Nisan 2025, Nikos Hristodulidis’in de katıldığı bir başka toplantıyla başladı.

2 Nisan’da iki lider bir araya geldi ve BM sözcüsü Dujarric, altı konunun dördünde ilerleme kaydedildiğini duyurarak liderlere “olumlu ivmeyi değerlendirmeleri ve iki lider arasında güven inşa etmeleri” çağrısında bulundu. Gençlik, mayın temizleme, çevre ve mezarlıklar konusunda teknik bir komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyuran ortak bir bildiri yayımlandı.

15 Nisan’da Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile bir sonraki toplantının 5 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

2 Mayıs 2025’te BM Genel Sekreteri António Guterres, Kolombiyalı María Ángela Holguín’i Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak göreve atadığını duyurdu.

3 Mayıs’ta, işgal altındaki bölgelerde Recep Tayyip Erdoğan’ın da hazır bulunduğu “Külliyenin açılış töreni” düzenlendi. Erdoğan, herhangi bir çözümün gerçekleri dikkate alması gerektiğini ve iki devletli çözümün tek çözüm olduğunu yineledi. Erdoğan’ın açıklamaları bir tepki fırtınası başlattı. Cumhurbaşkanı, “gerçekler, Kıbrıs’ta 50 yıldır yasadışı bir işgalin sürdüğüdür” derken, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk cumhurbaşkanının yasadışı ziyaretinin niteliğinin, “iki devletli çözüm” konusundaki Türk retoriğinin tırmanışıyla tamamen uyumlu olduğunu, ve aynı zamanda Türkiye’nin işgal altındaki bölgeler üzerinde tam kontrol sağlama niyetini açığa çıkardığını belirtti.

5 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi ve Kıbrıslı Türk liderden üç ayrı ‘hayır’ cevabı aldı: geçiş noktalarının açılmasına hayır, ‘Pile planına’ hayır ve Mia Milya (Haspolat) tesisinden arıtılmış suya hayır. Cumhurbaşkanı, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada toplantının yüzde 50’sinin Ersin Tatar’ın, işgal altındaki bölgelerde Kıbrıslı Rumların topraklarını gasp edenlere yönelik Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapılan tutuklamalarla ilgili şikayette bulunmasıyla geçtiğini belirtti.

12 Mayıs‘ta, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın görevi resmen başladı.

14 Mayıs‘ta Avrupa Komisyonu, Johannes Hahn’ın Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Kıbrıs meseleleri özel temsilcisi olarak atandığını duyurdu. Komisyon’a göre Hahn, doğrudan von der Leyen’e rapor verecek ve “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile yakın işbirliği içinde, BM çerçevesindeki çözüm sürecine katkıda bulunacak.”

16 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem Kıbrıs, hem de AB-Türkiye ilişkilerinde gerçek bir ilerleme sağlanabilmesi için birbirleriyle doğrudan konuşmaları gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı ise diyalogdan yana olduğunu ve AB-Türkiye ilişkileriyle ilgilendiğini belirtti.

24 Mayıs’ta, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, Lefkoşa’da Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi ve Mart ayında Cenevre’de düzenlenen gayri resmi genişletilmiş konferansta kararlaştırılan tüm güven artırıcı önlemler (CBM) bağlamında somut ilerleme kaydetmeyi hedeflediğini belirtti.

30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín ile yeniden bir araya geldi ve Holguín, Temmuz ayında yapılacak genişletilmiş toplantı öncesinde liderlerin ilerleme kaydetme konusundaki kararlılığından bahsetti.

9 Haziran’da Cumhurbaşkanı, Nice’de düzenlenen Okyanus Konferansı sırasında BM Genel Sekreteri ile görüştü ve Kıbrıs’ta yapılacak yeni genişletilmiş konferansta başarılı bir sonuç elde etme konusundaki ortak kararlılık ile müzakerelerin yeniden başlaması için ortaya konulan çabayı teyit etti.

1 Temmuz’da BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, İngiltere’nin Avrupa Bakanı Stephen Doughty ile görüşmek üzere Londra’ya gitti.

2 Temmuz’da Holguín, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn ile görüşmek üzere Brüksel’e gitti.

3 Temmuz’da, Ulusal Konsey toplantısı düzenlendi ve Cumhurbaşkanı Hristodulidis, siyasi liderlere New York’taki genişletilmiş toplantı için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Çoğunlukla pratik nedenlerle, liderlerin Cumhurbaşkanı’na eşlik etmemeleri ancak sürekli iletişim halinde olmalarına karar verildi.

16 Temmuz: New York’ta Kıbrıs konusunda gayri resmi bir genişletilmiş konferans düzenlendi. Katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Avrupa Devlet Bakanı Stephen Doughty ile Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komiseri Michael Tatham yer aldı.

17 Temmuz: Konferans sona erdi ve BM Genel Sekreteri António Guterres, New York toplantısını yapıcı olarak nitelendirerek aynı formatta başka bir gayri resmi toplantının yıl içinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

20 Temmuz‘da işgal altındaki bölgelerde mülklerini ziyaret eden beş Kıbrıslı Rum, işgal makamları tarafından yasadışı olarak gözaltına alındı.

4 Ağustos: BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart görevinden ayrıldı.

2 Eylül: BM Genel Sekreteri António Guterres, Senegalli diplomat Khassim Diagne’yi yeni Özel Temsilci ve BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi olarak atama niyetini açıkladı. Guterres, Güvenlik Konseyi Başkanına yazdığı mektupta, Diagne’nin “görevini tamamlayan Kanadalı Colin Stewart’ın yerine geçeceğini” belirterek, “Colin Stewart’ın adanmışlık ve etkili liderliğine minnettarlığını” ifade etti.

16 Eylül: BM Genel Sekreteri Kıbrıs hakkında konuştu. BM genel merkezinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Hafta öncesindeki basın toplantısında Kıbrıs hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Guterres, “Karamsar değilim, salt iyimser de değilim, müzakereleri yeniden başlatmaya kararlıyım” dedi.

23 Eylül’de Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünden iki devletli çözüm hakkında konuşarak bir kez daha kışkırtıcı bir tavır sergiledi.

24 Eylül’de, Cumhurbaşkanı Hristodulidis, 80. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Erdoğan’ı “işgali sona erdirme ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirme yolunda sorumluluklarını yerine getirmeye” çağırdı.

27 Eylül’de New York’ta Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar arasında üçlü bir toplantı gerçekleştirildi; BM Genel Sekreteri, hedefin Crans-Montana’da kaldığı yerden Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak olduğunu iletti.

19 Ekim: İşgal altındaki bölgelerde ‘seçim’ yapıldı ve Tufan Erhürman yeni Kıbrıs Türk lideri olarak seçildi.

21 Ekim: BM Genel Sekreteri, yeni Kıbrıslı Türk liderin seçilmesinin ardından Kıbrıs Haber Ajansı’nın sorusu üzerine Kıbrıs hakkında yorumda bulundu. António Guterres, her iki tarafın da taahhütlerini sürdürmesi halinde Kıbrıs konusunda daha fazla ilerleme sağlanabileceğini belirterek, “her iki tarafı da yeni ivmeyi değerlendirmeleri için” teşvik etti.

22 Ekim: Yeni BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne Kıbrıs’a geldi ve ilk açıklamalarında tüm taraflarla çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

29 Ekim: Tufan Erhürman’ın seçilmesinden on gün sonra, Cumhurbaşkanı ile yeni Kıbrıslı Türk lider arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı, seçim günü resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kendisiyle iletişime geçmeye çalışmış ancak bunu başaramamıştı.

20 Kasım: Cumhurbaşkanı ile yeni Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman arasındaki ilk toplantı BM Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin konutunda gerçekleşti. Erhürman, müzakerelerin yeniden başlaması için dört koşul belirledi: (1) Rum tarafı siyasi eşitliği kabul etmeli ve bunu müzakere konusu olarak ele almaktan vazgeçmelidir; (2) müzakereler için bir zaman çerçevesi belirlenmeli, böylece müzakereler açık uçlu kalmamalı ve belirsiz bir süre boyunca, sonuçsuz bir şekilde devam etmemelidir; (3) önceki müzakere turunda üzerinde anlaşmaya varılan konular yeniden gündeme getirilmemelidir; (4) Müzakereler başarısız olsa dahi, Kıbrıslı Türklerin statükonun içinde sıkışıp kalmaması için müzakerelerin sonuç üreteceğine dair garantiler verilmelidir.

11 Aralık 2025: İki lider arasında ikinci toplantı gerçekleştirildi ve “siyasi eşitlik Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı gibidir” açıklamasını içeren ortak bir bildiri yayınlandı.

15 Aralık: Holguín, üçlü bir toplantının 2026 Ocak ayı sonunda, genişletilmiş bir toplantının (5+1) ise muhtemelen Mart ayı başında gerçekleşeceğine dair tahmin bildirdi.

(Panayotis Çangaris’in yazısı 4.1.2026’da OFFSITE web sitesinde yer aldı ve PENNA tarafından Türkçeleştirildi).