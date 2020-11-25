İlkelere destek var, 2021 sonbaharda seçim!

CTP, ilkeler temelinde kurulacak, olabilecek en geniş tabanlı, 2021 sonbaharında erken seçim hedefi olan bir erken seçim hükümeti önerisi ile yola çıktı.

İlk tur görüşmeleri "olumlu" diye yorumladı CTP lideri Tufan Erhürman…

Yarın akşam Parti Meclisi toplanacak.

CTP bir hükümet iddiasından çok ilkelere dayalı bir hükümet ve 2021’de erken seçim tarihi ile yola çıktı, bu çok açık…

Tüm siyasi partilerle yapılan görüşmelerde ilkeler dizisinden bahsetti Erhürman.

Yapılan görüşmelerden çıkan sonuç şu:

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- CTP’nin ortaya koyduğu ilkelere tüm partiler sıcak bakıyor, bu tespit çok önemli.

- Tüm partiler erken seçim konusunda hemfikir, YDP dışında hepsi 2021 sonbaharında erken seçim istiyor. YDP’ ise 2021 Mart-Nisan talebi var.

- UBP, CTP veya herhangi bir hükümette kendisinin başkanlık etmesinde ısrarcı… Yani olası CTP’nin kuracağı hükümette UBP’li başbakan talebi var ki; bu talebin CTP’den onay alması imkansız.

- HP’nin geniş tabanlı hükümetten anladığı CTP-UBP-HP Koalisyonu… Bu model dışındaki modellere, (eski 4’lü dahil) sıcak bakmıyor.

- TDP, eski 4’lü hükümetin benzeri kurulursa yer almak istediğini söylüyor, TDP’nin anladığı geniş taban: CTP-HP-TDP-DP…

- DP her modele açık kapı bırakıyor. Yani hemen hemen her oluşumda yer almaya sıcak bakıyor.

- YDP ise 6’lı, çok geniş tabanlı hükümete onay veriyor ancak Erhürman’ın kuracağı herhangi bir azınlık hükümetine de destek vereceğini söylüyor. Olası HP’nin olmayacağı azınlık hükümetinde ise aritmetik sorunu ortaya çıkıyor.

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Peki şimdi ne olacak?

CTP PM yarın her şeyi masaya yatıracak ve yeni bir yol haritası çizecek.

PM’nin çizeceği yeni yol haritasında muhtemel ikinci tur görüşmeler de olacak.

Ardından yeni bir tablo ortaya çıkacak.

Yani hafta sonuna tablo çok net ortaya çıkacak.

Konuşulan modeller ve partilerin talepleri aslında bir birini fesheden bir karmaşık durum ortaya koyuyor.

Birinin talebi diğerini, başkasının isteği diğer modeli yok ediyor, manzara da çok bulanık hale geliyor.

İçinden bir hükümet çıkar mı dersiniz?

Eğer partiler asgari müşterekler konusunda esneme yaparlarsa elbette çıkar.

Anca herkes kendi pozisyonunu korursa, bu ısrar sürecin daha da uzamasından başka bir işe yaramaz.

Peki esneklikten kastımız nedir?

Örneğin UBP, bu şartlarda samimiyetle bir geniş tabanlı hükümette yer almak istiyorsa ‘başkanlık’ ısrarından vazgeçecek! Buna ek olarak da demokrasi yarası haline gelen kurultay meselesini çözecek! Başkanını bile seçememiş, kurultayını yarıda bırakmış, müdahale iddiaları kendi başkan adayları tarafından dillendirilen bir partinin Başbakanlık talebinin hoş karşılanmasını beklemek saflık olur.

Öte yandan HP esner mi peki? Geniş tabandan anladığı UBP-CTP-HP ortaklığında ısrarın aslında çok zor bir deneme olduğunu anlamak gerekiyor. Kurulsa bile böylesi bir modelin sürdürülebilirliğinde sorun çıkacağına herkes kesin gözüyle bakıyor. İmkansız mı? Elbette değil ancak zorda ısrar başka alternatifleri gündeme taşıyacak, bu kesin… UBP-CTP-HP kurulmaz mı? Elbette masadaki güçlü alternatiflerden biridir!

TDP’nin dörtlü, YDP’nin de 6’lı hükümet tavrında bir esneme olur mu dersiniz? Pek mümkün görünmese de olası… Örneğin tüm ilkeleri kayda geçirilmiş bir geniş tabanda neden olmak istemez ki bir parti? Böylesi bir modele girmeme tercihinin izahı zor olsa gerek…

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Dediğim gibi, yarın CTP-PM toplanacak ve her modeli, her olasılığı masaya yatıracak.

Ve yeni bir yol ortaya çıkacak.

Yeni yol ne isterse olsun, CTP’nin ilkeleri ve erken seçim hedefi ile yürümesi samimiyetini, memleket adına gailesini ve niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Sorumluluk almak ya da almamak ise liderlere/diğer partilere kalıyor.

Göreceğiz.