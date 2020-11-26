İlkeler hükümeti talebi!

Tufan Erhürman hükümeti kurmak için dolaşıyor…

Kurabilir mi şu an için, çok belirgin değil.

Meclis içindeki partilerin bu aşamada farklı hesapları var.

Önemli olan hükümetsiz bir ülkenin hükümetli hale getirilmesi ancak özellikle UBP’nin “hükümet yok, bir an önce özverili bir şekilde bu yapıyı oluşturalım” gibi bir düşüncesi yok.

O daha fazla HP’nin çekilmesi, Tatar’ın Saraya çıkarılmasından sonra yine “nasıl bakanlık koltuklarını doldurabiliriz, bunu yaparken kimi memnun ederiz, diğerini nasıl tatmin ederiz” hesabında…

Pandemi sağlığın yanında ekonomiyi de vurdu.

İşsizler çoğaldı,

İşyerleri kapandı,

Açık işyerleri ise verimli çalışamıyor, giderlerini karşılayamıyor…

Hortum, fırtına çıkıyor ama süreci yönetecek hükümet yok.

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Erhürman bazı ilkelerle partileri dolaşıyor…

İlkeleri arasında sağlık ve ekonomide kriz masası kurulması, istihdamların yasayla düzenlenmesi, yurttaşlık yasasının tamamlanması ve kriterlerin netleşmesi, seçim yasasının güncellenmesi, mali tabloda hemen şeffaflık gibi maddeler var.

Kamuda daire müdürlüklerinin de üçlü kararnameyle olan siyasi atamadan çıkarılması, kamu hizmeti komisyonu tarafından görevlerin verilmesi de ilkeler arasında yer aldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, içinde teknokratların de içinde olacağı geniş tabanlı bir hükümet modeli ararken gelecek yıl Haziran’daki ara seçimle birlikte Eylül-Ekim’de bir erken seçim öngörüyor…

Erken seçime kadar bir teknokrat hükümet modeli olur mu?

Yasa gereği bir milletvekili başkanlığında böyle bir Bakanlar Kurulu kurulabilir mi?

Bilindiği gibi milletvekillerinin tümünün bakanlık beklediği UBP’nin böyle bir modele sıcak bakması çok mümkün değil.

UBP’siz böyle bir model olur mu peki!

Meclis aritmetiğine baktığımızda olabilir;

CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP de böyle bir modele girerse meclisteki sayı 29’a ulaşmış olur. YDP yoksa da 27.

TDP, kendileri dışında 26 sayısına ulaşılırsa geniş tabanlı bir hükümet modelinde olmak istemediklerini açıkladı ancak UBP dışındaki partilerle ve TDP’siz böyle bir sayıya ulaşmak ancak YDP ile mümkün olur ki TDP de herhalde bu noktada öyle bir şart sunmak istedi CTP heyetine…

Yani TDP’nin (düşündüğüm gibiyse) çekincesi dikkate alınır ve YDP ile UBP dışındaki partilerin erken seçime kadar bir hükümet düşünceleri varsa ve bunda ciddi bir tutumları olursa teknokratların da içinde olacağı bir model oluşabilir.

Tabii Erhürman’ın kritik bakanlıklarda seçime girmeyecek teknokrat kriteri düşünmesine rağmen ille de teknokrat olması gereği yok diye düşünüyorum.

Çoğunluğu sağlayacak hükümete girecek olan siyasi partilerin talepleri farklı olabilir, bakanların milletvekili olması istenebilir, bu talepler değerlendirilebilir ve öylece yürünür.

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Sonuçta bugün CTP yine PM’yi toplayacak ve temasları değerlendirecek. Tufan Erhürman’ın düşüncesine göre eğer bir ışık varsa çalışma devam eder ama yoksa en geç Cumartesi günü görevin iade edilmesi düşünülüyor.

Yani, kalan bir haftalık hükümet kurma zamanını boş yere kullanarak zamanı israf etmek istemiyor.