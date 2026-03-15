İLK REGL DENEYİMİ İLE İLGİLİ ÇOCUKLARDAN GELEN SORULAR

İki hafta önce ilk regl deneyimi ile ilgili yetişkinlerden soruları cevaplandırmıştık. Bu hafta ise çocuklardan gelen sorular hakkında konuşalım. Çünkü çocuklar merak eder ve çoğu zaman yetişkinlerin sormaya çekindiği soruları gayet doğal bir şekilde sorabilirler.

Regl hakkında da durum tam olarak böyle. Çocuklar bazen bir arkadaşından duyar, bazen evde bir konuşmaya kulak misafiri olur, bazen de ped paketini görür ve akıllarına sorular gelir. Bu sorular normaldir çünkü sormak öğrenmenin en güzel yollarından biri.

‘Regl ne demek?’

Belki ‘regl’ kelimesini ilk defa duyuyorsun. Bazı insanlar ‘adet olmak’, bazıları ‘aybaşı’, bazıları da ‘regl olmak’ der. İnsanlar farklı kelimeler kullanabilir ama hepsi aynı şeyi anlatır.

Regl, rahmi olan insanların vücudunda gerçekleşen doğal bir süreçtir. Vücut her ay olası bir gebelik için hazırlanır. Eğer gebelik oluşmazsa rahmin iç kısmında oluşan doku ve bir miktar kan vücuttan vajina yoluyla dışarı atılır. İşte buna regl denir. Kısacası regl olmak vücudun çalıştığını ve sağlıklı olduğunu gösteren doğal bir durumdur.

‘Neden şimdi regl oldum?’

Bu soruyu çocuklardan çok sık duyarız.

‘Arkadaşım henüz regl olmadı ama ben oldum’, ‘benim bir arkadaşım benden önce oldu’. Bu çok normaldir. Her vücut kendi zamanında büyür ve gelişir. Bazı vücutlar biraz daha erken, bazıları biraz daha geç hazır olur. Bu yüzden ilk regl zamanı herkeste farklı olabilir. Önemli olan şudur; ‘vücudun hazır olduğu zamanda regl olur’. Yani bu bir yarış değildir.

‘Kaç yaşında regl olmak normaldir?’

Genellikle ilk regl 10 ile 16 yaş arasında görülebilir.

Bazen çocuklar şöyle sorabilir; ‘ben henüz regl olmadım, bir sorun mu var?’

Çoğu zaman hiçbir sorun yoktur. Vücudun kendi gelişim hızında ilerliyordur. Eğer çok uzun süre regl başlamazsa bir sağlık profesyoneli ile konuşmak faydalı olabilir.

‘Ne sıklıkla regl olacağım?’

İlk defa regl olduktan sonra bazı çocuklar biraz şaşırabilir. Çünkü regl her zaman aynı tarihte gelmeyebilir. İlk yıllarda regl düzensiz olabilir. Bazen iki ay sonra, bazen bir ay sonra görülebilir. Bu durum oldukça yaygındır. Zamanla vücut bir düzen oluşturur ve çoğu kişi yaklaşık 4 – 5 haftada bir regl olur.

‘Reglim ne kadar sürecek?’

Regl genellikle 4 – 7 gün sürer. Bazı günlerde daha az, bazı günlerde biraz daha fazla regl sıvısı gelebilir. Bu normaldir çünkü her gün aynı miktarda gelmesi gerekmez.

‘Ne kadar regl sıvısı gelir?’

Genellikle bir gün içinde çıkan regl sıvısı birkaç küçük kaşık kadardır. Regl sıvısı vajinadan damlalar şeklinde çıkar yani musluk açılmış gibi bir anda ve kontrolsüz şekilde tüm sıvı akmaz.

‘Regl olduğumda neler kullanabilirim?’

Regl döneminde kullanılan farklı ürünler vardır. İnsanlar kendilerine en rahat gelen ürünü seçebilir. Örneğin; kullan at hijyenik pedler, yıkanabilir pedler, regl külodu. Bu ürünlerin hepsinin amacı aynıdır; regl sıvısını emmek ya da toplamak ve kişinin kendini rahat hissetmesini sağlamak. Herkes zamanla kendisi için en uygun ürünü keşfeder.

‘Regl sıvısını tutmak için tuvalet kâğıdı kullanabilir miyim?’

Bazen regl beklenmedik bir anda başlayabilir. Okulda, dışarıda yanında ped yokken olabilir. Böyle bir geçici durumda küloduna biraz tuvalet kâğıdı koyabilirsin. Bu sadece kısa süreli bir çözümdür. Daha sonra uygun bir regl ürünü bulduğunda onu kullanman daha rahat olacaktır.

‘Regl olunca canım acır mı?’

Gerçek şu ki herkesin deneyimi farklıdır. Bazı kişiler regl sırasında karın alt bölgesinde hafif ağrı hissedebilir. Buna regl ağrısı denir. Bazı kişiler ise neredeyse hiçbir ağrı hissetmez. Yani regl ağrısı herkes için aynı değildir.

‘Dışarıdan bakarak biri regl olduğumu anlayabilir mi?’

Hayır, anlayamaz. Bir kişi regl olduğunda dışarıdan bunu anlamak mümkün değildir. İstersen birine söyleyebilirsin, istemezsen söylemeyebilirsin.

‘Regl olunca utanmam normal mi?’

Birçok yerde regl hakkında açıkça konuşulmaz. Bazen insanlar regl kelimesini söylemekten bile çekinebilir. Bu yüzden ilk regl olduğunda biraz utanmak ya da garip hissetmek çok anlaşılabilir bir durumdur. Ama şunu hatırlamak önemli; regl olmak utanılacak bir şey değildir.

‘Regl olunca birine söylemem gerekir mi?’

Bu tamamen senin kararındır. Bazı kişiler annesiyle, babasıyla, bir öğretmeniyle ya da güvendiği bir yetişkinle paylaşmak isteyebilir. Bazıları ise bunu daha özel tutmayı tercih edebilir. En önemli şey kendini güvende ve rahat hissetmendir.

Unutmayalım, vücudumuz hakkında soru sormak, öğrenmek ve konuşabilmek bizi daha bilinçli yapar. Regl hakkında konuşmak da bunun bir parçasıdır. Çünkü regl bir gizem değil, bir hastalık değil, bir utanç konusu ise hiç değil.