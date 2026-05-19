Usulle halle anlatıyorum sizlere!

-*-*-

Bakın, dün sabah Sim Tv’de canlı yayın konuğum Sağlık eski bakanlarından ve UBP eski vekili İzlem Gürçağ Altuğra’ydı…

-*-*-

İzlem hanım şu anda bağımsız…

Ama ilk seçimde Halkın Partisi’nden (HP) siyasete devam edecek…

-*-*-

İhale sürecini çok iyi takip ettiğim Girne Hastanesi inşaatından söz etti…

-*-*-

Kendisi bakanken, 14 Kasım 2022’de bir sözleşme imzalandı…

Ve 16 Kasım 2023’te “anahtar teslim” hastaneyi alacakları bu anlaşma maddelerinin en önemlisiydi…

-*-*-

Hastane için ne kadar ödenecekti?

227 milyon Türk Lirası!

-*-*-

Ne oldu sonra?

Daha önce olanlar oldu!

Sürekli projede değişiklikler istenmeye başlandı!

İzlem hanım “hayır” dedi!

-*-*-

Ve haliyle artık bakan kalamazdı!

Görevden alındı!

-*-*-

Hastane, 2023’ün 16 Kasım günü teslim alınacak, 2024 yılbaşında halka hediye edilecekti!

-*-*-

2026’nın ortasındayız!

2027’nin başında halka hediye edilir mi edilmez mi henüz netleşmedi!

İnşaat bitti ama “içi boş!”…

-*-*-

Ve durun, hemen okumayı bırakmayın!

Peki ne kadara mal oldu?

İzlem hanım diyor ki, “Maliye’nin kasasından iki milyar çıktı!”

-*-*-

Kaşının üzerinde gözü var!

Federal çözüm istiyor!

Rumcudur!

Odur, budur diye listeler hazırlayıp, sabah akşam TC yetkililerine jurnalcilik yapan yine TC görevlileri mesela MİT yetkilileri ya da MİT gönüllüleri bu ihale ve benzerlerindeki “hırsızlığı” hiç mi görmedi?

-*-*-

Kimin, kimle bakıştığını ve göz kırpıştığını dahi bilenler; bakanlar kurulunu cep telefonu mesajları ile yöneten TC’li memur veya diplomatlar ya da ajan veya ajanımsılar; burada çalınan yaklaşık 1 milyar 700 milyon TL’den haberdar mı değil mi?

-*-*-

Yoksa; “bölüşmek” midir motivasyon?

-*-*-

Bu ülke, yani KKTC adı verilen sözde devlet evet işgal altındadır!

-*-*-

Bunu söylerken, Türkiye’yi, devletini veya halklarını hedef aldığım yargısı doğru değildir!

-*-*-

Benim derdim Türkiye veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ada ile ilgili çıkarlarına saldırmak değildir!

-*-*-

Benim derdim, Türkiye’den KKTC’ye uzanan siyasi mafya elinin, iyi bir el olmadığını aktarmaktır!

-*-*-

Savunulan Türkiye’nin stratejik, diplomatik, hukuki hakları olsa, kanımın son damlasına kadar savaşırım da – babamın amcamın dayılarımın dedelerimin yaptığı gibi!

-*-*-

Ama onların tek derdi, yukarıda da belirttiğim gibi, “bölüşmek”ten başka bir şey değildir!

-*-*-

Burada görevli en üst düzey diplomat veya komutanlar, bütün bunları görmüyor, duymuyor, üç maymunu oynuyor ve biz bunları yazdığımız için “Türkiye düşmanı” olabiliyorsak, diyeceğim tek bir kelime vardır, “EYVALLAH!”

Haklıyım ve hakkımın peşindeyim!

Bir kadın.

50’li yaşlarında…

Anne…

Eş…

-*-*-

23 Ağustos 2023 tarihinde Alsancak’ta Hasan Uzun Petrol İstasyonu önünde polis tarafından durduruldu!

-*-*-

Durdurulan kadın değil aracıydı tabii ki!

Kadın aracı kullanıyordu, yanında da boynundaki sıkıntı nedeniyle boyundurukla dolaşan eşi…

-*-*-

Kadına alkol testi yapıldı…

Kendi anlatışına göre “iki bira” içmişti!

-*-*-

Kontrolü yapan polisin, cihazdaki rakamı yani promil oranını göstermediğini ama kendilerine “73” dediğini anlattı…

-*-*-

10 dakika sonra bir test daha yapıldı bu defa sonuç 81!

-*-*-

“Nasıl olur, düşmesi gerekirdi, yükseliyor mu?” dediğinde, polis, “93 demiştim, şimdi 81” dedi…

-*-*-

Kadın diyor ki, “bir kere 10 dakikada 12 promil düşme olmaz!”

-*-*-

Asla kabul etmedi!

Etmeyecek de!

-*-*-

Etmediği için de konu mahkemede!

-*-*-

Mahkeme devam ediyor!

-*-*-

Kadın kesinlikle haklıdır, suçsuzdur demiyorum!

Buraya dikkat!

-*-*-

Peki anlatmak istediğim nedir?

-*-*-

Bir kadının herkese örnek olma kavgasıdır aslında anlatmak istediğim!

-*-*-

Kadın diyor ki, “o cihaz arızalıydı”…

-*-*-

“Ölçüm hatalıydı”dan yola çıkan kadın, 25 bin TL’lik cezayı süresinde ödemediği için, ceza ikiye katlandı…

Onu da ödemedi!

Şimdi mahkemede!

-*-*-

“Akademik makaleler buldum… Araştırdım. O cihazın hatalı olduğundan eminim” diyor!

-*-*-

Peki ne istiyor?

-*-*-

Bahse konu akşamı olur da birileri hatırlıyor mu?

Eğer hatırlıyorsa, benzer şekilde ölçüm hatası olduğundan şüphelenen var mı?

Korkup veya umursamayıp ya da mahkemeye gideceğime öderim daha iyi diyerek cezayı ödemiş olsa bile, birilerinin bu konuda mahkemede şahitlik yapmasını arzuluyor…

-*-*-

Birilerinden destek talep ediyor…

“Kesinlikle ceza yazılmaması gerekirdi” dediği halde, “uğraşamam ödeyeyim gitsin” diyen birilerini arıyor…

-*-*-

Tabii ki iddia makamı ve belki yargıç, “kabul et bitsin” diyor olabilir!

Bilemem ama kadın diyor ki, “iki birada bu promil çıkmaz, imkansızdır. Bunu gurur meselesi yaptım. Mesele para değildir. Herkese örnek olmak istiyorum. Yargıdan, yargılanmaktan korkmamak gerektiği konusunda da örnek olmak istiyorum. Çünkü haklıyım…”

-*-*-

Haaa, kadına ulaşmak isteyenler mi?

Bana mesaj atın, ben sizi ulaştırırım!