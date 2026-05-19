‘Gençlik Bayramı’nda yine torba dolusu laflar duyacaksınız.

Dağ başını duman alacak yalandan!



Gençler yakın zamanda konuşmuşlardı, dinlemiştik.

“Söz Gençte” organizasyonunu yazmıştım.

Tuğba’nın sözleriyle başlamıştım hatta makaleme…



Her gencimizin konuşması çok kıymetliydi o gün…

Ama özellikle Tuğba Yılmaz’ın konuşması tamamlanınca yanına gitmiş, kendimi tanıtmış, konuşma metnini talep etmiştim.



Hep birlikte okuyalım istedim; paylaşalım, konuşalım, sorgulayalım.

Gençliğe adanmış bir günde daha iyi bir seçenek olamazdı.



***

“…

Benim ismim Tuğba Yılmaz. Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu’nun kurucusuyum. Sürdürülebilir kalkınma ve hayvan hakları savunucusuyum.

Bize yıllarca şu söylendi:

‘Oku. Üniversite bitir. İyi bir işe gir. Hayatını kurtar.’

Ama bugün gençler üniversiteyi bitirdiğinde önünde iki seçenek görüyor:

Ya devlette bir kadro beklemek…

Ya da özel sektörde düşük maaş, güvencesizlik ve tükenmişlik arasında sıkışmak.

Devlete girmek için torpil aramak, özele girmek için tanıdık aramak zorunda kalıyoruz.

Bu bireysel bir sorun değil. Bunu hepimiz yaşıyoruz.

Gençler deneyim istenen ama deneyim kazanmasına izin verilmeyen iş ilanlarının içinde kayboluyor.

Sabahtan akşama kadar çalışmak ve düşük maaşlarla mücadele ediyoruz.

Aylarca iş başvurularına dönülmüyor veya hiçbir şey söylemeden işten çıkarılabiliyoruz.



Bunları paylaşmamın sebebi, hepsini yaşamış olmam ve bu sistemin düzeltilmesini, denetlenmesini talep etmemdir.

Gençlerin yaratıcılıkları görmezden geliniyor, küçük görülüyor, desteklenmiyor.

Torpilimiz yoksa veya babadan paramız yoksa, yapabileceğimiz çok az şey kalıyor.

Yaşadığımız bir diğer problem, hem devlette hem özel sektörde birçok pozisyon yıllardır aynı kişiler tarafından tutuluyor.

Devlette çalışanlar özel sektörde de iş sahibi.

Biz kimsenin yerini zorla almak istemiyoruz elbet ama artık bize de yer açılmasını istiyoruz.

Bir diğer mesele, girişimcilik.

Bugün birçok genç, ben gibi, yeni fikirler üretiyor.

Fakat, destek mekanizmaları yetersiz.

Fonlara ulaşmak zor.

Danışmanlık ve doğru bilgiye ulaşmak çok zor.

Çoğu genç daha başlamadan vazgeçiyor.

Sadece kendi küçük deneyimimden bahsetmek istiyorum. Kendi online işimi kurmak için muhasebeciler, devlet dairesi görevlileri, belediye görevlileri ile görüşmek durumunda kaldım. En sonunda yine de sürprizlerle karşılaştım ve işimi dondurdum. Online bir işyeri için belediyelerimize işyeri vergisi vermemiz gerekiyormuş, ben bunu bilmiyordum. 15-20 bin TL iş yeri vergisi, online işim için. Dairelerimizde doğru danışmanlığa ve yönlendirmeye ulaşamıyoruz ve bu bilgi eksikliği ve karmaşası endişe yaratıyor.



Bana vergi kaydı yapmamamı, herkes gibi kayıtsız iş yapmamı önerdiler. Fakat ben, böyle bir vatandaş değilim ve sırf çoğunluk böyle yapabildiği için devletime olan sorumluluklarımı yok saymak istemiyorum. Bu sebeptendir ki devletimin ve halkımın da beni ve benim gibi gençleri desteklemesini bekliyorum.

Gençler tembel değil.

Yetersiz hiç değil.

Ben şahsen, üretebilmek, desteklenebilmek ve gençliğimi yaşayabilmek istiyorum.

…”



***

Şimdi hep birlikte bağıralım: Gençler geleceğimizdir, bayramınız kutlu olsun!