Diş Fırçalamak Dişleri Beyazlatır mı? Doğru Fırçalama Neden Diş Renginden Daha Önemli

Diş beyazlığı günümüzde estetik algının önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medya, reklamlar ve televizyon programları parlak beyaz dişleri sağlıklı bir gülüşün temel göstergesi gibi sunuyor.Bu nedenle birçok kişi şu soruyu soruyor:

“Dişlerimi daha sık fırçalarsam beyazlar mı?” Hayır.

Diş fırçalamanın amacı diş rengini değiştirmek değildir. Diş fırçalamanın asıl amacı bakteri plağını uzaklaştırmak olmalı.

Bakteri plağı, diş yüzeyinde sürekli oluşan yapışkan bir biyofilm tabakasıdır. İçinde milyonlarca bakteri bulunur ve bu bakteriler ağız sağlığını tehdit eden iki temel hastalığa yol açar: diş çürüğü ve diş eti hastalıkları.

Diş fırçalama bu biyofilm tabakasını düzenli olarak temizlemek için yapılan mekanik bir işlemdir. Ancak doğru yapılmadığında bu alışkanlık faydadan çok zarar da verebilir.

Birçok kişi dişlerini iyi temizlemek için fırçayı daha sert bastırmanın daha etkili olduğunu düşünür. Oysa diş hekimliğinde en sık gördüğümüz hatalardan biri travmatik fırçalama dediğimiz durumdur.

Aşırı sert fırçalama şu problemlere yol açabilir:

• Mine aşınması

• Diş hassasiyeti

• Diş eti çekilmesi

• Diş köklerinin açığa çıkması

Bu nedenle diş fırçalamada önemli olan şey kuvvet değil tekniktir.Doğru diş fırçalama için temel prensipler oldukça basittir.Öncelikle yumuşak kıllı bir diş fırçası tercih edilmelidir. Sert kıllı fırçalar daha iyi temizlik sağlamaz; aksine diş yüzeyine zarar verebilir.

Fırça diş eti ile dişin birleştiği noktaya yaklaşık 45 derecelik açıyla yerleştirilmelidir. Bu açı, diş eti kenarında biriken bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur.Fırçalama hareketi kısa ve nazik titreşimler şeklinde olmalıdır. Büyük ve yatay hareketler yapmak diş yüzeyini çizerek aşınmaya neden olabilir. Her bölge için yaklaşık 10–15 küçük hareket yapılması önerilir. Toplam fırçalama süresi en az iki dakika olmalıdır. Çoğu insan bu süreyi olduğundan çok daha uzun sandığı için aslında dişlerini yeterince fırçalamaz.Dişlerin sadece ön yüzleri değil, arka yüzleri ve çiğneme yüzeyleri de temizlenmelidir. Özellikle arka dişlerin iç yüzeyleri çoğu zaman ihmal edilir. Fırçalama günde en az iki kez yapılmalıdır. Özellikle gece fırçalamak büyük önem taşır. Çünkü uyku sırasında tükürük akışı azalır ve bakteriler için daha uygun bir ortam oluşur.Bu noktada önemli bir soru ortaya çıkar:

“Eğer diş fırçalama dişleri beyazlatmıyorsa, neden dişler bazen daha beyaz görünür?”

Bunun sebebi yüzey lekelerinin temizlenmesidir.Kahve, çay, kırmızı şarap, sigara ve bazı baharatlar diş yüzeyinde pigment birikmesine neden olur. Düzenli ve doğru fırçalama bu lekelerin bir kısmını uzaklaştırabilir.Bu nedenle dişler daha temiz ve parlak görünür.Ancak bu durum gerçek bir renk değişimi değildir.Dişin doğal rengi değişmediği için belirli bir noktadan sonra fırçalama ile daha fazla beyazlık elde etmek mümkün olmaz.İşte bu noktada birçok kişi aşırıya kaçar.Daha beyaz dişlere sahip olmak için dişlerini daha sert fırçalamaya veya aşındırıcı macunlar kullanmaya başlar.Bu ise uzun vadede dişlere zarar verebilir.Unutulmaması gereken önemli bir gerçek vardır:Sağlıklı diş her zaman bembeyaz olmak zorunda değildir. Dişlerin doğal rengi genetik olarak değişebilir. Bazı insanların dişleri daha sarımsı, bazılarının ise daha gri tonlarda olabilir. Bu durum her zaman bir sağlık problemi anlamına gelmez.

Gerçek beyazlatma isteyen kişiler için en güvenli yöntem diş hekimi kontrolünde yapılan profesyonel beyazlatma işlemleridir.Bu işlemler kontrollü konsantrasyonda beyazlatıcı ajanlar kullanılarak yapılır ve diş dokusuna zarar vermeden renk tonunun açılmasını sağlar.

Ancak beyazlatma işlemi yapılmış olsa bile uzun vadeli sonuç için yine en önemli şey doğru ağız bakım alışkanlığıdır.Çünkü beyazlatma yapılmış dişler de zamanla yeniden lekelenebilir.Sonuç olarak diş fırçalama beyazlatma yöntemi değildir.Ama sağlıklı ve estetik bir gülüşün temelidir.Doğru teknikle yapılan düzenli ağız bakımı hem dişlerin doğal rengini korur hem de ağız sağlığının en önemli savunma mekanizmasını oluşturur. Ve bazen en etkili tedavi, en basit alışkanlıktır:

Doğru şekilde fırçalanmış dişler. Bu yüzden dişlerimizi fırçalama alışkanlığınız hem sizin hem çocuğunuzun ağız diş çene problemleri yaşamanızı azaltacaktır.